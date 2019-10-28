ТРАГЕДИЯ РОССИЙСКОГО ЛЕСА

На фоне острого социально-экономического кризиса и экологических бедствий в России закономерно назрели и перезрели вопросы, касающиеся сохранения лесного фонда. Российский лес бесконтрольно вырубается, выжигается, загрязняется. Как остановить столь убийственный процесс?

Тайга гибнет – власть бездействует

После развала СССР так называемые «эффективные собственники», почуяв быструю прибыль, невзирая на неприкосновенность природных заповедных мест, начали вырубать лесные массивы и возводить для себя «элитные посёлки», фактически уничтожая флору и фауну нашей страны.

Нужно признать, что нынешняя власть не может (или не хочет) кардинально исправить ситуацию в экологической сфере; причём беспощадная и бесконтрольная эксплуатация лесных ресурсов уже обернулась для России самыми тяжёлыми последствиями.

В данной статье ставится цель не только показать всю опасность хищнического отношения к лесной отрасли, но и то, что с радикальными мерами медлить нельзя.

Ещё в 1990-х годах, в процессе разрушительных «рыночных реформ» начался процесс ликвидации лесничеств, пожарных команд, противопожарной авиации, который продолжается до сих пор. При этом роковую роль сыграли не только приватизация госсобственности, но и финансовое удушение лесных хозяйств. При этом олигархи, пользуясь явным попустительством со стороны как федеральных, так и местных властей, всячески стремились и стремятся захватить в свою собственность лучшие заповедные места и прибрежные районы.

Так, принятый ещё в 2006 году Лесной кодекс фактически привёл к упадку системы государственного управления лесами, что привело к колоссальным потерям. При этом в законодательство внесли многочисленные поправки, которые, по существу, уничтожили государственную лесную охрану. Разумеется, в интересах так наз. «эффективных собственников» и зарубежных «инвесторов». После вступления в силу злополучного кодекса всё управление лесным хозяйством было передано от центра в регионы; таким образом, нарушилось единство контрольно-надзорной и хозяйственной функции лесного ведомства. Были ликвидированы лесхозы, а вместе с этим было уволено свыше 90 тысяч лесников. О рейдерских захватах лесных участков и территорий водоохранной зоны для последующего строительства коттеджных посёлков даже говорить не приходится.

Лесные пожары в современной России стали вообще национальным бедствием. Так, только в июне-августе нынешнего года площадь сгоревших лесных территорий составила свыше 13 млн. гектаров (в том числе в сибирских регионах – более 4,3 млн. га). Учитывая нынешнее «огненное лето», Россия тем самым быстрыми темпами превращается в выжженную пустыню.

Алчные лесорубы-предприниматели, опасаясь справедливого наказания, громко кричат: масштабы вырубок намного меньше, чем масштабы пожаров. Зачем запрещать вырубки, если лес всё равно сгорит? Здесь разум совершенно отсутствует, и его заменяет страсть к прибыли любой ценой.

В настоящее время контроль за вырубкой древесины фактически не ведётся. Порубочные остатки не вывозятся, а остаются на месте, увеличивая вероятность пожара. В этих завалах размножаются вредители леса. Ещё в прошлом году биологи выявили в России новую разновидность такого вредного насекомого, как полиграф.

В Советском Союзе ситуация была совершенно иной. Раньше в каждом регионе рано утром, как только рассветало, в небо поднимались самолёты. Они пролетали над своим регионом, пилоты определяли, где находится очаг пожара и моментально высылали пожарных. В современной России такой авиационный мониторинг уже давно не проводится.

Кроме того, в советское время лесничества проводили масштабные проверки: к каждому из лесников было прикреплено трое пожарных-добровольцев из местных жителей. Если где-то что-то загоралось, они быстро выезжали на мотоцикле в район происшествия (причём бензин оплачивался) и тушили пожар «в зародыше». Лесники лично маркировали деревья, которые шли под вырубку. А чтобы вырезать больной лес, достаточно было получить разрешение в лесхозе.

С развитием частного рынка зарубежные дельцы стали усиленно проникать в лесную отрасль России. Ежедневно с «кругляком» вывозятся десятки грузовых машин и железнодорожных составов. Причём готовая продукция из нашего же леса продаётся нам втридорога, что наносит огромный ущерб не только экологии, но и отечественной лесной промышленности.

Более того, РФ лидирует в списке стран, уничтожающих леса; причём рейтинг был составлен в результате независимых российских и зарубежных статистических исследований, которые изучили информацию о глубоком кризисе в лесной отрасли и выяснили, что ежегодно на законных основаниях вырубается сплошным методом около 1 млн. гектаров российского леса. Кроме этого, по оценкам экспертов, ещё около 40% официального объёма вырубают нелегально. Значительно больше леса гибнет в пожарах: в 2017 году сгорело 1,4 млн. гектаров, а в 2018 году сгорело уже 3,2 млн. га. Часть лесов теряется из-за добычи полезных ископаемых, строительства инфраструктуры, вредителей. Только в 2017-2018 годах болезнями и вредными насекомыми было повреждено 4,8 млн. га леса.

Таким образом, общая потеря лесов (не считая повреждённых) в 2018 году составила около 4,6 млн. гектаров [1].

По подсчётам экспертов, для того, чтобы Россия смогла полностью восстановить свои лесные массивы, ей понадобится минимум 100 лет, при условии, что перестанут вырубать и выжигать леса.

Однако даже в такой катастрофической ситуации звучат предложения о спасении тайги. Так, депутаты Алтайского краевого законодательного собрания неоднократно требовали тушить пожары в Сибири с помощью водяных авиабомб, как это делают в Швеции и Китае. Оказывается, специальные авиабомбы с огнегасящим средством были разработаны ещё в Советском Союзе. Так, водяная авиабомба «АСП-500», была разработана специально для тушения пожаров на огромных площадях. При взрыве подобной авиабомбы не только активно поглощается кислород, но и подавляются очаги горения. На сегодня в Китае ведётся борьба с пожарами при помощи специальных противопожарных снарядов. При ударе о землю такой заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади до 1 тыс. квадратных метров.

Но зато правительство России наперебой предлагает другим странам всемерную помощь в тушении лесных пожаров, ликвидации последствий других стихийных бедствий. При этом нашей стране никто даже не предлагает никакой помощи – РФ поможет всем, у россиян щедрая душа.

Однако от огненной стихии страдают не только леса. Огромный ущерб нанесён и животному миру. Так, газета «Новые Известия» попросила биологов Забайкальского края прокомментировать ситуацию с животными. «У каждого региона есть теперь своя “Красная книга” животных. В “Красную книгу” Забайкалья внесены многие виды. Например, из млекопитающих – горный баран. Якутия – место обитания занесённого в “Красную книгу” стерха, белого журавля. Сколько стерхов спасутся после нынешних пожаров – не берётся анализировать ни один специалист. Погибнуть могут в первую очередь мелкие животные – летучие мыши, грызуны, соболь. Олень, лось, кабарга, волк, заяц-беляк, обитающие в наших краях будут мигрировать, если спасутся. Сейчас млекопитающие в панике бегут от огня. Им некуда деваться – северный олень, медведи часто выходят к местам, где живут люди. Просчитать их поведение сложно, надо учитывать, что это раздражённые животные, они могут проявить агрессию» – комментировал кризисную ситуацию преподаватель кафедры биологии Забайкальского государственного университета, кандидат биологических наук Олег Корсун [2].

По данным независимых источников, если в нашей стране не прекратятся ни варварская вырубка лесов, ни поджоги, то уже через 35-45 лет в России лесных пространств не останется вообще. Комментарии, как говорится, излишни.

Необходимость формирования экологической культуры

Наконец, необходимо признать, хотим мы этого, или нет, но мы, рядовые граждане также вносим свой «вклад» в уничтожение родной природы. Отдыхая от городской суеты, дачники, грибники и просто туристы оставляют после себя горы мусора, непотушенные костры и окурки, не задумываясь о последствиях по принципу: «На наш век хватит», полагая, что именно другие люди должны за ними убирать.

К огромному сожалению, большинство россиян до сих пор не относятся к Природе, как к своей Прародительнице, Защитнице и Целительнице. И хотя мы отовсюду слышим бесконечные призывы охранять Природу и клятвенные заверения об её охране, грош цена таким призывам, когда в игру вступает большой бизнес – главное, урвать кусок пожирнее, невзирая на совесть и законы.

Для отдельного человека, в частности, и общества, в целом, экологическая культура является способом согласования природного и социального развития, при котором обеспечивается сохранение окружающей природной среды. Формирование экологической культуры предполагает перестройку мировоззрения, создание новой системы ценностей, отказ от потребительского подхода к природе, выработку у человека умения соизмерять свои потребности с возможностями природы.

Чтобы переломить столь катастрофическую ситуацию в российской лесной отрасли, необходимо в короткие сроки принять следующие меры:

Национализировать лесные массивы и земельные угодья;

Создать Министерства лесного хозяйства и водных ресурсов с увеличением числа лесничеств;

Активизировать борьбу с «чёрными лесорубами»;

Существенно ограничить приток иностранных туристов в особо охраняемые зоны;

Внести новые, более жёсткие административные и уголовные наказания за экологические преступления. Никто не должен уйти от ответственности, невзирая на должность и чин;

Снести незаконно построенные «элитные посёлки», коттеджи;

Создать специальные экологические фонды для сборов укрупнённых штрафов с последующим облагораживанием территорий;

Существенно улучшить наблюдение за лесами (в том числе с помощью беспилотников); модернизировать авиапарк лесоохраны;

Запретить иностранцам арендовать российские земли;

Таким образом, леса России являются на сегодняшний день одной из важнейших составляющих восстановления свежего воздуха на планете. Так что лесные пожары в нашей стране – это проблема и глобального масштаба.

Но на помощь извне рассчитывать не приходится. Нам всем вместе надо осознать: уничтожение лесов России – означает уничтожение самой России.

Именно с этой позиции и следует расценивать все связанные с лесом проблемы. Начать надо с того, чтобы на законодательном уровне, прежде всего на конституционном, признать леса национальным достоянием России [3].

Источники информации:

1.https://russian.eurasianet.org/россия-масштабная-вырубка-лесов-вредит-экологии-особо-не-помогая-экономике.

И. Мишина. «Сожжённые заживо: что происходит с животным миром Сибири». Газета «Новые Известия».

https://newizv.ru/news/society/02-08-2019/sozhzhennye-zazhivo-chto-proishodit-s-zhivotnym-mirom-sibiri

В. Панов. «Гибель русского леса». Столетие.ru.

http://www.stoletie.ru/obschestvo/gibel_russkogo_lesa_284.htm

Олег Усик