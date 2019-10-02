Товарооборот России и Узбекистана значительно увеличился

И. Умаханов: Взаимный товарооборот России и Узбекистана в 2018 году значительно увеличился и имеет потенциал для дальнейшего роста

В ходе официального визита делегации СФ в Республику Узбекистан состоялось заседание Российско-Узбекского и Узбекско-Российского деловых советов.

В рамках официального визита делегации Совета Федерации в Республику Узбекистан состоялось заседание Российско-Узбекского и Узбекско-Российского деловых советов.

В мероприятии, прошедшем в Торгово-промышленной палате Узбекистана, приняли участие заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов, председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, председатель Российско-Узбекского делового совета Федор Лукич, первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев, председатель Узбекско-Российского делового совета Адхам Икрамов и др.

Как отметил в своем выступлении Ильяс Умаханов, традиционно добрососедские и дружеские отношения между Россией и Узбекистаном в последние годы получили новый мощный импульс развития. «Во многом это заслуга лидеров наших государств, их политической воли и настроя на результат. Это, безусловно, отразилось на экономических показателях сотрудничества наших стран».

Вице-спикер СФ подчеркнул, что по итогам прошлого года взаимный оборот России с Узбекистаном увеличился почти в два раза — до 4,4 млрд долларов и имеет потенциал для дальнейшего роста. «Учреждение Совместной комиссии по сотрудничеству на уровне глав правительств подчеркивает особый характер партнерского взаимодействия России и Узбекистана», — сказал Ильяс Умаханов.

Эффективно работает Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, добавил сенатор. Использование этого механизма уже дает реальные результаты.

«В короткие сроки, по просьбе узбекистанской стороны, Россия создала благоприятные условия для импорта сельхозпродуктов из Узбекистана. Для этого была введена система таможенного «зелёного коридора». Установлен особый, упрощенный порядок таможенных операций, фитосанитарного контроля, задействованы льготные железнодорожные тарифы», — отметил Ильяс Умаханов.

Он подчеркнул, что в настоящее время с Узбекистаном сотрудничают около 70 российских регионов. Открываются новые рынки, создаются рабочие места, появляются дополнительные источники дохода.

«Отраслевой охват наших связей постоянно расширяется. Россия готова увеличивать поставки качественной сельхозтехники, продукции машиностроения, вместе осуществлять модернизацию предприятий пищевой промышленности, развивать экспорт передовых российских технологий», — сказал вице-спикер СФ.

Ильяс Умаханов заверил, что Совет Федерации сделает все необходимое, чтобы связи между двумя странами крепли и расширялись.

Как отметил председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, Узбекистан входит в число ведущих экономических партнеров России на пространстве СНГ. «Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. Объем российских капиталовложений в экономику Республики оценивается в 9 миллиардов долларов», — добавил сенатор.

По словам Андрея Кутепова, в Узбекистане действует 1427 предприятий с российским участием, аккредитованы представительства 70 компаний из России. В то же время на территории Российской Федерации зарегистрировано свыше 600 предприятий с участием резидентов Узбекистана. «Таким образом, сложилась устойчивая динамика взаимодействия двух стран в торгово-экономической области», — подчеркнул парламентарий.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский обратил внимание, что в последнее время состоялись подписания соглашений между узбекскими и российскими инвесторами по созданию совместных предприятий и комплексов. По словам сенатора, подобные совместные проекты очень важная часть двустороннего сотрудничества.

В ходе заседания состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между акционерным обществом «ГЛОНАСС» (Российская Федерация) и обществом с ограниченной ответственностью «SMARTGEO» (Республика Узбекистан) по развитию информационно-коммуникационных технологий в сфере транспортной безопасности, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Состоялось также подписание Плана мероприятий по повышению объема поставок для поставщиков плодоовощной продукции из Республики Узбекистан, как инструмента ускоренного приема, таможенного оформления и выпуска продукции на территории Российской Федерации.