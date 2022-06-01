Сразу два героя фантастического детского фильма «Гостья из будущего» попали в первую тройку самых узнаваемых детей советского кино, а вот знаменитых Петрова с Васечкиным многие путали. Это показал опрос* телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» ко Дню защиты детей в рамках проекта «В гостях у сказки» выяснил, каких юных героев из советских картин для детей и юношества зрители помнят лучше всего. Респондентам показывали фотографию персонажа, нужно было назвать имя героя и фильм. В результате топ-5 самых узнаваемых детей советского кино выглядит так:

Алиса Селезнёва (Наталья Гусева), «Гостья из будущего» – 95%. Электроник / Сергей Сыроежкин (Владимир Торсуев / Юрий Торсуев), «Приключения Электроника» – 82%. Коля Герасимов (Алексей Фомкин), «Гостья из будущего» – 51%. Петров и Васечкин (Дмитрий Барков и Егор Дружинин), «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» – 35%. Костя Иночкин (Виктор Косых), «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» – 31%.

Для зрительского голосования был создан лонг-лист фильмов с главными героями детьми, из которого программная дирекция телеканала выбрала самых популярных героев. Также были изучены и проанализированы редакционные рейтинги онлайн-изданий. В шорт-лист намеренно не попали такие персонажи как Буратино, Мальвина, Пеппи Длинный чулок, Красная Шапочка, так как их зрители могли узнать только по образу из сказки.

Абсолютным победителем стала Алиса Селезнёва в исполнении Наташи Гусевой из научно-фантастического фильма «Гостья из будущего». Причем 99% респондентов от 18 до 24 лет правильно назвали имя персонажа. 5-серийная картина была создана по мотивам повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперед». После выхода на Центральном телевидении фильм заслужил небывалую любовь юных зрителей. Почти весь бюджет картины ушёл на «флипы» – летательные аппараты. Поэтому остальное будущее создавали буквально подручными средствами: миелофон – это кусок необработанного кварца в подарочной коробке, частью кнопок машины времени стал кубик Рубика, а Институт времени снаружи – это просто 60-сантиметровый макет.

Наталья Гусева, которая до этого снялась учебном фильме о правилах дорожного движения для детей, на пробах поразила режиссёра большими глазами и неземным взглядом. Хотя в книге Алиса описывается как высокая спортивная девочка, ещё и со светлыми волосами.

Другой герой из этого же фильма – Коля Герасимов оказался на 3 месте в рейтинге самых узнаваемых детей. Актёр Алексей Фомкин не прошёл пробы в фильм «Чучело», но для «Гостьи из будущего» он отлично подошел для роли обычного московского школьника.

Фильм «Приключения Электроника», как и «Гостья из будущего», тоже был экранизацией – на этот раз произведения писателя Евгения Велтистова. На момент съёмок уже было создано три повести про мальчика-робота. Велистов стал также автором сценария картины. Первоначально предполагалось снимать в ролях Электроника и Сыроежкина одного мальчика, но режиссёр Константин Бромберг настаивал на близнецах. В итоге были выбраны братья Торсуевы за свою музыкальность и пластичность. Узнали героев 82% опрошенных

Культовые Петров и Васечкин в исполнении Дмитрия Баркова и известного сегодня хореографа Егора Дружинина оказались на четвёртом месте. Причём многие респонденты путали Петрова с Васечкиным и наоборот. Тем не менее Васю Петрова и Петю Васечкина правильно назвали одинаковое количество респондентов – 35%. Режиссёр картины Владимир Алейников создал образ Васечкина, вспоминая себя ребёнком, а прообразом Петрова стал друг его детства Петя Брандт. Картина была снята в Одессе. Съёмки проходили в школе №100.

Замыкает пятёрку самых узнаваемых детей советского кино Костя Иночкин из комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» — его узнал каждый третий (31%). Это была дипломная картина режиссёра Элема Климова, впоследствии снявшего страшный фильм о войне «Иди и смотри». Главную детскую роль – Кости Иночкина – исполнил Виктор Косых, через два года сыгравший Даньку в киноэпопее «Неуловимые мстители». На момент кастинга он был обычным учеником московской школы. Чтобы попасть на пробы, соврал, что хорошо плавает. Косых первоначально планировали взять на роль Марата, но затем утвердили на главную. На съёмках маленькому актёру пришлось съесть кастрюлю рассольника 27 раз, после чего суп он возненавидел надолго.

Немного не дотянул до топ-5 герой знаменитого сегодня актёра Романа Мадянова Гекльберри Финн из картины Георгия Данелии «Совсем пропащий» по произведению Марка Твена. Его узнали 29% респондентов. Джима из фильма «Острова сокровищ», поставленного по знаменитому роману Роберта Льюиса Стивенсона, многие путали с другой ролью Фёдора Стукова – Томом Сойером из ещё одной экранизации Твена. Правильно назвать персонажа смогли только 15% респондентов.

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» – совместный проект компании «Цифровое Телевидение», медиахолдинга ВГТРК и российского киноконцерна «Мосфильм».

«Мосфильм. Золотая Коллекция» – это телеканал эксклюзивного и премьерного доступа к золотому фонду отечественного кинематографа, созданного ведущей киностудией страны. Неповторимое сочетание классики советского и российского кино, а также современных отечественных фильмов – лидеров проката и телеэфира.

Вещание канала «Мосфильм. Золотая коллекция» началось 1 сентября 2020 года. К началу 2022 года телеканал стал доступен в пакетах большинства операторов неэфирного ТВ в России и многих зарубежных операторов, ориентированных на русскоговорящих подписчиков.

«В гостях у сказки» – регулярный проект телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция». Лучшие сказки, созданные отечественным кино, каждое утро по выходным.

*опрос проводился в социальных сетях телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» и на сайте Filmpro.ru. В опросе приняло участие 1023 человека возраста от 16 до 75 лет.