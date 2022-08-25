Горячие точки

The Washington Post: Итоги 6 месяцев войны на Украине

Автор: Максим Сливко
Итоги 6 месяцев войны на Украине по мнению The Washington Post
Итоги 6 месяцев войны на Украине по мнению The Washington Post

Итоги 6 месяцев войны на Украине по мнению The Washington Post

🔸Украина не смогла бы так долго продержаться “без поддержки международных друзей”

🔸Война достигла “конца своего начала”, но ее будущие перспективы туманны

🔸Украина хоть и заявила о контрнаступлении, но пока не может вытеснить РФ с захваченной территории из-за нехватки сил

🔸Шансы Украины на крупное наступление, вероятно, появятся через месяцы, а не дни

🔸Франция и Германия значительно отстали от США, Британии и Польши в поставках оружия Украине

🔸Несмотря на санкции, РФ удалось сохранить “относительно нормальные экономические условия”

🔸Внутри путинского режима еще могут возникнуть внутренние разногласия, но
“на данный момент впечатляет то, насколько прочной остается его власть”.

СтраныРоссия США Украина
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