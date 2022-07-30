The Guardian: санкции против России сделали Путина сильнее, чем когда-либо

По мнению автора статьи Саймона Дженкинса, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории.

“Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50 процентов”, — подчеркнули в издании.

Между тем, как отметил обозреватель, западные страны погрузились в рецессию.

Для нас эта статья не говорит ничего нового. Но сам факт её появления в ведущем британском издании показателен. Внутри западного истеблишмента растёт понимание того что политика санкций против России не дала ожидаемого результата. Более того, она больно бьёт по экономике самих западных стран. И что делать дальше – непонятно. Статья – отражение раскола и растерянности внутри элит.