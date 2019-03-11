тестовая запись

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Ярослав Мошков награждён медалью «Noblesse oblige» Международного союза дворян
Ярослав Мошков награждён Грамотой
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Настоятель Романовской церкви священник Константин Лазукин награждён орденским знаком «Император Николай II»
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