Русский мир

Территорию у Посольства США предложено назвать площадью Защитников Донбасса

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Площадь защитников Донбасса

Депутаты Московской городской Думы предложили назвать территорию у Посольства США «площадью Защитников Донбасса»

С инициативой назвать в честь героев, сражающихся в наши дни с нацизмом, безымянную территорию в Пресненском районе, на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы, выступили четыре депутатских объединения в Мосгордуме: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Моя Москва». Предложение направлено в Правительство Москвы.

Также столичные парламентарии попросили присвоить адрес на площади Защитников Донбасса Посольству США в России.

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