Теракт на Крымском мосту и последствия

Что произошло. Итак, все обстоятельства после опубликования видео с камер наблюдения стали понятны. Взрыв автомобиля, начиненного чем-то очень и очень мощным, как раз в то время, как рядом шел ЖД состав с топливом. Смертник это был или просто случайный водитель, покажет следствие. Возможны оба варианта. И это очень важное обстоятельство на будущее.

Последствия. Очевидные. Обрушено несколько пролетов одной из веток автомобильного моста. Вторая стоит, но требуется обследование после чего будет принято решение о ее эксплуатации. Также после выгорания цистерн и обследования станет понятна возможность эксплуатации ЖД полотна. Но в любом случае одна ветка его работать будет, а значит на снабжении армии это не особо скажется. Но будут проблемы с логистикой для Крыма.

По этой причине срочно возобновляет работу паромная переправа, о чем уже оперативно заявило руководство Крыма.

Согласно первичным оценкам полное восстановление автомагистрали должно быть произведено за месяц-два. По ЖД, будет понятно по итогу обследования. Дай Бог, чтобы не пришлось менять пролет. Если не придется, то через несколько дней поезда могут пойти по обеим веткам.

Итак, цистерны, которые загорелись, выгорели и появились кадры с места, и стало понятно, что мы обошлись легким испугом.

ЖД полотно, насколько я вижу на видео, особо не пострадало и заработает, если не сегодня, то через день-два (там висят провода, я так понимаю их надо будет восстановить, чтобы обеспечить безопасность следования и работу ЖД автоматики. Но если будет надо, то составы могут следовать и так).

Одна часть автомобильного моста – рабочая. Возможно будут ограничения по грузу фур, но думаю, уже скоро она будет открыта, как минимум для легковушек и легко-грузового транспорта.

А еще, я абсолютно уверен, что вся страна ждет “наш ответ Киеву”.