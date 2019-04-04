Телемост Белград-Луганск: к 20-летию бомбёжки Белграда

В Центре сербской культуры Луганского национального университета имени Владимира Даля 25 марта прошла онлайн встреча с представителями сербского народа, приуроченная к 20-летию бомбёжки Белграда и началу агрессии войск НАТО против Союзной Республики Югославия.

Была налажена видеосвязь с сербским публицистом Ранко Гойковичем и бывшим начальником милиции г. Беляна Саво Цветиновичем, которые были непосредственными участниками событий 1999 года.

В памятном мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Борисовна Сорока, заместитель председателя Комитета по вопросам международных отношений, связи, информационной политики и массовых коммуникаций Народного Совета ЛНР Юрий Павлович Юров, председатель сербской общественной организации «Слоjaносербija» Ольга Милунович, заместитель председателя республиканской организации ветеранов Виталий Николаевич Левченко, председатель общественной организации «Союз ветеранов Афганистана Луганщины (воинов-интернационалистов)» Сергей Геннадиевич Шонин, чешский журналист Яромир Вашек, а также студенты факультета филологии и массовых коммуникации и Института философии и социально-политических наук ЛНУ им. В.Даля, учащиеся луганской школы № 40.

Со вступительным словом выступил и.о. ректора ЛНУ им. В. Даля Виктор Дронович Рябичев, отметив большую значимость мероприятия.

«Сегодня мы собрались, чтобы почтить память того, что случилось в Белграде 24 марта 1999 года: самолеты НАТО бомбили города. И мы знаем, какое горе принесла эта бомбардировка: гибли люди, мирные люди», – напомнил ректор.

Встречу продолжили минутой молчания в память жертв обстрела Белграда и бомбардировки территорий Югославии силами НАТО.

Заведующий кафедрой социологии, руководитель Сербского культурного центра Андрей Юрьевич Лустенко перечислил основные факты тех страшных событий. Были продемонстрированы отрывки из документальных фильмов, освещающих историю и причины агрессии войск НАТО в отношении сербов.

«Сегодняшняя дата служит для мирового сообщества историческим уроком. Я, например, под большим впечатлением от видеоматериалов, которые мы сейчас посмотрели. Они очень показательны и действительно отрезвляют, исключая вероятность любого какого-то мирного, какого-то уступчивого, дипломатического отношения к нам со стороны НАТО, со стороны евро-американского блока. Для нас это очень глубокий и значимый урок, мы видим явные параллели в истории нашей и истории сербской», – подчеркнул Андрей Юрьевич.

Юрий Павлович Юров также подчеркнул взаимосвязь между событиями 20-летней давности и сегодняшними событиями на Донбассе.

«Очень символично, что во время страшных событий наши добровольцы были в Югославии. Спасибо нашим братьям сербам, которые поддерживают нас здесь. Сегодня 20 лет со дня начала бомбардировки Югославии и пять лет Русской весне. Хочется верить, что Русская весна, которая началась пять лет назад на нашей территории, перерастет в Весну славянских православных народов, которая неизбежно приведет к победе над силами зла. Ведь враг у нас с братским сербским народом, да и с другим прогрессивным человечеством, общий. И как это было каждый раз за многовековую историю, плечом к плечу наши народы этому врагу сломят шею», – сказал Юрий Юров.

По окончании встречи был продемонстрирован документальный фильм «Косово – Край. Обреченные на изгнание».

«Это действительно важное мероприятие. И мы, подрастающее поколение, сегодня увидели, что мы не первые, кто подвергается беспричинной агрессии со стороны тех, кто считает себя более сильными в отношении более слабых. И мы должны помогать друг другу, держаться вместе. Потому что если мы будем разбиты в разных регионах – нас просто сметут. Да и та же Украина – она тоже слаба, и, если бы не поддержка запада и, в частности, США, этого всего не было бы. То же мы видим и в Косово, в Сербии в 1995-1999 годах. Если бы не вмешались США, то этого по сути геноцида не было бы», – поделился впечатлениями студент третьего курса Института философии и социально-политических наук Даниил Сундуков.

Ольга Милунович обратила внимание на серьезные последствия НАТОвских бомбардировок и высказала надежду на продолжение темы уже на других дискуссионных площадках. Она напомнила, что бомбы, сброшенные на Белград, были начинены обедненным ураном.

«В первую очередь, мы хотели вспомнить о жертвах, которые были в тот период. 78 дней страха и страданий. Очень много жертв было тогда. И большое количество онкологических заболеваний, связанных с этим, – сейчас. Эта тема очень обширная и серьёзная. Сегодня мы просто обозначили этот день, а в дальнейшем будем продолжать встречи со студентами на других уровнях», – подытожила Олга Милунович председатель ассоциации ‘’Славjаносербиjа’’

Ольга Милунович

(Сербия)

Председник Удруженjа Славjаносербиjа