Технологии АМОКБ. В Астраханской области продолжаются консультации.

В созданной региональной телемедицинской системе Астраханской области, включенной в Федеральную телеконсультативную систему Минздрава РФ, продолжаются консультации больных.

Двум пациенткам участковой больницы поселка Красные баррикады (филиала ГБУЗ АО «Икрянинская РБ») для обращения к специалистам Александро-Мариинской областной клинической больницы не пришлось ехать в областной центр. Заведующая пульмонологическим отделением Наталья Мочалова и сердечно-сосудистый хирург консультативно-диагностического центра проконсультировали их дистанционно с помощью современных телемедицинских технологий. В ходе телеконсультации произведена коррекция медикаментозной терапии, даны рекомендации по обследованию и лечению пациенток.

В новой системе весь обмен медицинской документацией идет через портал информационной системы Минздрава России, что повышает степень защиты персональных данных пациентов и значительно упрощает процесс телеконсультирования.

Напомним, кабинету телемедицины АМОКБ присвоен статус координационно-технического центра, выполняющего организационно-методическую и техническую деятельность в масштабах региональной телемедицинской системы.