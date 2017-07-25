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Технологии АМОКБ. В Астраханской области продолжаются консультации.

Консультация-врача
Июль 25
03:55 2017
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В созданной региональной телемедицинской системе Астраханской области, включенной в Федеральную телеконсультативную систему Минздрава РФ, продолжаются консультации больных.

Двум пациенткам участковой больницы поселка Красные баррикады (филиала ГБУЗ АО «Икрянинская РБ») для обращения к специалистам Александро-Мариинской областной клинической больницы не пришлось ехать в областной центр. Заведующая пульмонологическим отделением Наталья Мочалова и сердечно-сосудистый хирург консультативно-диагностического центра проконсультировали их дистанционно с помощью современных телемедицинских технологий. В ходе телеконсультации произведена коррекция медикаментозной терапии, даны рекомендации по обследованию и лечению пациенток.

В новой системе весь обмен медицинской документацией идет через портал информационной системы Минздрава России, что повышает степень защиты персональных данных пациентов и значительно упрощает процесс телеконсультирования.

Напомним, кабинету телемедицины АМОКБ присвоен статус координационно-технического центра, выполняющего организационно-методическую и техническую деятельность в масштабах региональной телемедицинской системы.

Тэги
Астрахань
Страны
Россия

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