Татьяна Кротова рассказавшая правду о еврейской организации «ХаБаД Любавич», осуждена за «возбуждение вражды»

15 августа Пермский краевой суд признал активную участницу недавних публичных слушаний о строительстве синагоги, пермскую журналистку Татьяну Кротову виновной в возбуждении вражды к ультраортодоксальной еврейской организации «ХаБаД Любавич». Данным решением утверждён и вступил в силу приговор, ранее принятый Дзержинским районным судом г. Перми. Поводом для преследования и наказания стало интервью под названием «ХаБаД изнутри» (https://vk.com/videos51590065?z=video-48023246_456250579%2Fpl_51590065_-2), которое Татьяна дала около года назад информационному агентству «Перископ». В интервью Кротова поделилась своими личными наблюдениями от нескольких лет работы в Еврейском общинном центре «ХаБаД Любавич Ор Авнер Пермь», в частности, рассказала об активной расистской и антихристианской практике и идеологии любавичских хасидов. Теперь журналистка обязаны выплатить 10 тысяч рублей штрафа.

За прошедший год интервью Татьяны Кротовой посмотрело без малого полмиллиона человек по всему миру, пока сеть Ю-Тьюб не уничтожила канал «Зураб Махарадзе», на котором был размещён этот и множество иных остро актуальных материалов на тему еврейского фашизма.

В своей апелляционной жалобе и в своём сегодняшнем слове в суде Татьяна Кротова объяснила суду, что все высказанные ею сведения подтверждаются имеющимися доказательствами, в частности, текстом священной книги любавичских хасидов «Тания» и её профессиональной психолого-лингвистическо-религиоведческой экспертизой. Кротова заявила, что является убеждённой антифашисткой и не могла скрыть то, что увидела в лице ХаБаДа откровенно нацистскую организацию. Именно поэтому она сначала обратилась в Пермское региональное управление ФСБ, что не имело результата, а затем придала эти сведения публичности посредством интервью. Однако, рассматривавшая сегодняшнее дело судья Пермского краевого суда Елена Тотьмянина заявила, что правдивость изложенных в интервью Кротовой сведений «не имеет юридического значения».

«Я прекрасно понимаю, что власть и органы теперь мстят мне за активное участие в прошедших публичных слушаниях, – говорит Татьяна Кротова. – Попытка властей получить одобрение синагоги опасных сектантов окончилась позорным скандалом, и теперь они ищут все способы сделать пакости людям, которые встали у них на пути».