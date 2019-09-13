Таможня РФ пресекла канал незаконного перемещения иностранных грузовых транспортных средств из Болгарии

Сотрудниками Южной оперативной таможни выявлен и пресечен канал незаконного поступления грузовых транспортных средств на территорию Российской Федерации. Установлено, что группой лиц от имени юридического лица, зарегистрированного в Республике Болгария, в течение годаперемещена31 единица различной грузовой техники общей стоимостью около 75 миллионов рублей.

Иностранные грузовые автомобили и прицепы к ним перемещались в течение 2018-2019 гг. на территорию Евразийского экономического союза паромом из болгарского города Варна через таможенный пост Морской порт Кавказ Краснодарской таможнипод видом транспортных средств международной перевозки и были освобождены от уплаты таможенных платежей.Однако после въезда на территорию Российской Федерации международнуюперевозку товаров они не осуществляли и в установленный срок с территории ЕАЭС вывезены не были, — сообщил нам представитель Южной оперативной таможни.

По указанному факту Южной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составляет более 25 миллионов рублей. В настоящее время ведется розыск лиц, причастных к совершению указанного преступления, и устанавливается местонахождения перемещенного автотранспорта.