Закон и беззаконие

Таможня и бизнес. Борьбе с контрафактом – особое внимание!

Южное таможенное управление традиционно уделяет большое внимание защите прав интеллектуальной собственности.

За 9 месяцев 2019 года выявлено 72 тыс. единиц контрафактной продукции (ЕКП). Кроме того, в отношении еще 226,4 тыс. единиц продукции получены заключения правообладателей о контрафактности, возбуждено 76 дел об административных правонарушениях, проводятся мероприятия для признания  товаров контрафактными в суде.

Основная номенклатура – товары легкой промышленности (товарные знаки «GUCCI», «HERMES», «CHANEL») и товары для детей с изображениями персонажей мультфильмов Дисней, «Щенячий патруль», с товарными знаками «Apple», «Lego», головоломки «Кубик Рубика», — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

Представители Южного таможенного управления приняли участие в работе круглого стола «Таможня и бизнес: горизонты сотрудничества в борьбе с контрафактом», прошедшего 24-25 октября в Центре международной торговли (Москва) в рамках Международного таможенного форума–2019. Федеральной таможенной службой организована работа по направлению защиты прав интеллектуальной собственности как с правообладателями, так и с зарубежными таможенными службами. Достигнутые договоренности об обмене информацией с зарубежными коллегами (Китай, страны ЕАЭС) уже дают результаты. Обсудить возможности и преимущества информационного сотрудничества всех заинтересованных сторон собрались представители Евразийской экономической комиссии, органов государственной власти, бизнес-ассоциаций и деловых кругов, в том числе правообладатели объектов интеллектуальной собственности и участники внешнеэкономической деятельности.

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