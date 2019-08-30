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Таможенники выявили схему незаконного вывоза стратегически важных ресурсов

таможня
Август 30
22:41 2019
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Уроженец Ростовской области организовал незаконную схему вывоза угля и лома черных металлов из России в Грецию и Турцию. Заключив с помощью созданных им подставных фирм контракты с австрийской компанией, предприниматель неоднократно вывозил через ростовский порт ресурсы, подавая в таможенные органы недостоверные сведения о стоимости товара, что повлекло неуплату таможенных платежей в размере более 25 миллионов рублей.

По материалам оперативно-розыскного отдела Южной оперативной таможни возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров и ресурсов), ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица), — сообщили нам в отделе Южной оперативной таможни.

Проводится следствие.

Страны
Россия

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