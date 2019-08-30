Таможенники выявили схему незаконного вывоза стратегически важных ресурсов

Уроженец Ростовской области организовал незаконную схему вывоза угля и лома черных металлов из России в Грецию и Турцию. Заключив с помощью созданных им подставных фирм контракты с австрийской компанией, предприниматель неоднократно вывозил через ростовский порт ресурсы, подавая в таможенные органы недостоверные сведения о стоимости товара, что повлекло неуплату таможенных платежей в размере более 25 миллионов рублей.

По материалам оперативно-розыскного отдела Южной оперативной таможни возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров и ресурсов), ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица), — сообщили нам в отделе Южной оперативной таможни.

Проводится следствие.