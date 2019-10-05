Таможенники обсудили вопросы таможенного администрирования интернет-покупок из Китая

На выездном заседании коллегии ФТС России в Анапе обсудили вопросы таможенного администрирования интернет-торговли и взаимодействия с таможенной службой Китая

1 октября 2019 года в Анапе под председательством заместителя руководителя ФТС России Андрея Струкова состоялось заседание коллегии Федеральной таможенной службы. В ходе встречи были рассмотрены вопросы внедрения и развития современных технологий таможенного администрирования товаров, перемещаемых в рамках международной электронной торговли, а также пути повышения эффективности взаимодействия и перспективные направления таможенного сотрудничества с Китайской народной республикой.

Доля трансграничной торговли в общем объеме электронной торговли увеличилась с 18% в 2010 году до 30% в 2018 году. Прогнозное значение на 2019 год составляет 31%. В 2018 году в России рамках интернет-торговли было оформлено свыше 343 млн отправлений, за 8 месяцев 2019 года – более 220 млн отправлений.

Андрей Струков: «В условиях развития электронных торговых площадок, резкого увеличения объема перемещаемых международных почтовых отправлений и экспресс-грузов таможенной службе необходимо обеспечить максимальное ускорение и упрощение таможенных операций».

После снижения с 1 января 2019 года порога беспошлинной торговли с 1000 до 500 евро возросло количество отправлений, в отношении которых подлежат уплате таможенные платежи. За 8 месяцев 2019 года сумма перечислений по ним по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла в три раза. Для оперативного администрирования таможенных платежей ФТС России на постоянной основе развивает технологии уплаты.

С января 2019 года применяется технология уплаты таможенных платежей назначенным оператором почтовой связи от имени физических лиц с использованием авансовых платежей. После завершения формирования правовой базы технологию планируется распространить на экспресс-грузы.

Андрей Струков: «Проводимые мероприятия позволили создать систему, с помощью которой можно будет обрабатывать в электронном виде порядка полутора миллионов международных отправлений в сутки».

Реализованы и успешно применяются технологии автоматизированного начисления в таможенном приходном ордере и списания таможенных платежей, а также их автоматического учета в системе Единых лицевых счетов.

Совместно с ФГУП «Почта России» в отношении оформления международных почтовых отправлений (МПО) разработаны технологии, позволяющие подавать документы Всемирного почтового союза в форме реестра в электронном виде, разработана технология оформления товаров, пересылаемых в МПО на экспорт.

В ходе заседания коллегии также обсуждалось текущее состояние и перспективы развития таможенного сотрудничества с Китаем. Участники встречи отметили, что взаимодействие с китайскими коллегами в настоящее время активно развивается.

Андрей Струков: «Отношения с коллегами из таможенной администрации Китая мы строим на плановой системной основе. Главная задача взаимодействия — убрать барьеры при перемещении товаров между нашими странами. Контакты носят многогранный характер и охватывают многие аспекты таможенной деятельности. Это оптимизация таможенных процедур, совместный контроль, управление рисками, защита прав интеллектуальной собственности, правоохранительная деятельность, региональное и приграничное сотрудничество».

В 2019 году удалось достичь договоренности об организации автоматизированного обмена информацией о стоимости товаров. Пилотный обмен планируется провести в отношении товаров, перемещаемых через железнодорожные и автомобильные пункты пропуска Забайкальск-Маньчжурия и Пограничный-Суйфэньхэ, поскольку через данные пункты проходит наибольший объем сухопутного товаропотока.

Продолжается работа по реализации проекта «Зеленый коридор», в рамках которого осуществляется обмен предварительной информацией о товарах и транспортных средствах. Расширен состав участников проекта: в нем принимают участие компании как низкого, так и среднего уровня риска. По состоянию на 3 квартал 2019 года требованиям соответствуют 25 российских компаний и 56 их китайских контрагентов. Проект планируется расширить на все пункты пропуска российско-китайской границы, — сообщил нам представитель Южной оперативной таможни.

В заседании также приняли участие заместители руководителя ФТС России Андрей Москалец и Денис Терещенко, начальники структурных подразделений ФТС России, должностные лица таможенных органов.