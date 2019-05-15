Таможенники обсудили с бизнесом вопросы совершенствования таможенного администрирования

В Новороссийской таможне состоялся диалог с бизнес-сообществом об актуальных вопросах деятельности электронных таможен и центров электронного декларирования, созданных в рамках реформирования таможенных органов Российской Федерации. В частности, были подробно рассмотрены вопросы работы Новороссийского таможенного поста (центра электронного декларирования), взаимодействия ЦЭД с таможенными постами фактического контроля, разъяснено преимущество статуса уполномоченного экономического оператора и условия его присвоения.

Начальник Новороссийской таможни Владимир Литвин поприветствовал представителей деловых кругов, поблагодарил их за участие в дискуссионной площадке, и довел до сведения присутствующих, что с 2015 года ФТС России проводит эксперимент по концентрации таможенного декларирования в ЦЭД, направленный на практическую реализацию принципа разделения функций по документальному и фактическому контролю. В ЮТУ данный эксперимент проводится с июня 2016 года на базе Астраханской таможни, а с октября 2018 года начал свое действие и в Новороссийской таможне. Минфином России утвержден план мероприятий по реформированию системы таможенных органов на период с 2018 года по 2020 год, предполагающий создание региональных электронных таможен и ЦЭД. Одной из основных целей «дорожной карты» обозначено повышение эффективности и результативности таможенного контроля, снижение издержек участников внешнеэкономической деятельности, создание комфортной среды для добросовестного бизнеса в условиях равной конкуренции.

Исполняющий обязанности начальника Новороссийского таможенного поста (центра электронного декларирования) Евгений Лиховицкий рассказал о результатах работы ЦЭД за I квартал 2019 года. Общий объем экспортно-импортных операций по декларациям на товары составил 3,17 млрд долл., обработано 7,5 млн тонн грузов. Стоимостные объемы импорта составили – 37,53 %, экспорта – 62,47 %; весовые объемы – 15,3 % и 84,7 % соответственно. Помещены под избранные таможенные процедуры товары по 21 972 ДТ. За I квартал 2019 года в федеральный бюджет перечислено по всем видам платежей 19,4 млрд руб., плановое задание выполнено на 105 %.

ЦЭД было оформлено 99 % от общего декларационного массива таможни. Взаимодействие Новороссийского ЦЭД в рамках технологии удаленного выпуска осуществлялось с таможенными постами Новороссийской таможни. Таким образом, участие Новороссийской таможни в эксперименте позволило достичь установленного Комплексной программой показателя по концентрации декларирования в ЦЭД.

В настоящее время на Новороссийском ЦЭД успешно реализуются технологии автоматической регистрации и автоматического выпуска товаров. Внедрение автоматической регистрации деклараций на товары и автоматического выпуска товаров является одним из направлений ускорения совершения таможенных операций и позволяет сократить время регистрации до 1-2 минут, вместо 1 часа, предусмотренного действующим законодательством, а решение о выпуске принимается программным средством в более сжатые сроки. Показатель реализации технологии авторегистрации на Новороссийском ЦЭД в 1 квартале 2019 г. достиг 82% по экспортным декларациям на товары (ДТ) и 51,2% по импортным ДТ, автоматически выпущено 26,4% экспортных и 16,2% импортных ДТ от общего количества деклараций, поданных участниками ВЭД низкого уровня риска.

Руководство Новороссийской таможни ответило на все поступившие от участников внешнеэкономической деятельности вопросы. Владимир Литвин заверил присутствующих, что таможня и в дальнейшем готова к конструктивному диалогу в целях сотрудничества и взаимодействия по вопросам внедрения наиболее эффективных методов осуществления таможенных операций и таможенного контроля, а также внедрения информационных технологий.

Такие формы взаимодействия с деловым сообществом как публичные обсуждения актуальных вопросов деятельности помогают вместе выработать пути разрешения проблемных вопросов. Прозрачность и предсказуемость в таможенном деле – залог ускорения товарооборота и привлечения инвестиций, развития и укрепления внешнеэкономической деятельности России.