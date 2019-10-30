Таможенники обнаружили у нервного водителя с Украины нелегальный товар

22 октября 2019 года на таможенный пост МАПП Донецк Миллеровской таможни со стороны Украины прибыл автомобиль марки VOLKSWAGEN GOLF. В ходе устного опроса водитель, гражданин Украины, заявил, что товаров, подлежащих таможенному декларированию, при себе не имеет. Однако нервное поведение мужчины и его чрезмерная спешка вызвали подозрения у инспекторов таможни. Было принято решение о проведении таможенного досмотра в боксе углубленного досмотра, с привлечением сотрудников кинологической службы. В результате таможенного досмотра в салоне автомобиля на переднем и заднем сидениях было обнаружено 10 блоков сигарет, в багажном отделении под ковриком багажника было обнаружено 22 блока сигарет, в личных вещах и под запасным колесом выявлены лом меди, обрезки прутков, проволоки, скрученные в жгуты весом 41,6 кг, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

Товар, сокрытый от таможенного контроля, и автомобиль у гражданина Украины изъяты. Образцы табачной продукции и лом меди направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждено три дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1, ч.1 ст.16.2 и по ст.16.3 КоАП России.