Таможенники обнаружили незадекларированную коммерческую партию сигарет из Стамбула

На таможенном посту Аэропорт Краснодар при проведении выборочного таможенного контроля товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже и ручной клади физическими лицами, прибывшими международным авиарейсом из Стамбула, установлено, что гражданин России перемещал 90 пачек сигарет (1800 штук).

Пассажир пояснил, что приобрел товар в магазине беспошлинной торговли аэропорта г. Стамбул для личного пользования. Стоимость товара, по словам мужчины, составила 27000 рублей РФ. Чеки, подтверждающие стоимость товара, отсутствуют, — сообщил нам представитель Краснодарской таможни.

Количество ввозимых сигарет превысило нормы перемещения таких товаров (200 сигарет или 50 сигар или 250 г. табака, либо указанные изделия в наборе общим весом не более 250 г. в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста), установленные таможенным законодательством.

По данному факту Краснодарской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Проводится расследование, незадекларированный товар изъят.