Закон и беззаконие

Таможенники обнаружили незадекларированную коммерческую партию сигарет из Стамбула

Оперативная фото сигарет из Стамбула
Оперативная фото сигарет из Стамбула

На таможенном посту Аэропорт Краснодар при проведении выборочного таможенного контроля товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже и ручной клади физическими лицами, прибывшими международным авиарейсом из Стамбула, установлено, что гражданин России перемещал 90 пачек сигарет (1800 штук).

Пассажир пояснил, что приобрел товар в магазине беспошлинной торговли аэропорта г. Стамбул для личного пользования. Стоимость товара, по словам мужчины, составила 27000 рублей РФ. Чеки, подтверждающие стоимость товара, отсутствуют, — сообщил нам представитель Краснодарской таможни.

Количество ввозимых сигарет превысило нормы перемещения таких товаров (200 сигарет или 50 сигар или 250 г. табака, либо указанные изделия в наборе общим весом не более 250 г. в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста), установленные таможенным законодательством.

По данному факту Краснодарской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Проводится расследование, незадекларированный товар изъят.

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