Тамбовский прокурор нынче пострашнее тамбовского волка

Потому что тамбовский волк, хоть и с большими страшными зубами, но по сути своей – совершенно безобидное существо! По сравнению с теми зубастыми «слугами государевыми» с синими золочеными погонами, которые сидят за толстыми стенами пуленепробиваемых зданий, на дверях которых красуются вывески с надписью «Тамбовская прокуратура»! И загрызть эти «слуги государевы» могут кого угодно и когда угодно! Только по одному щелчку пальца «сверху»!

Причем, делают это с явным садистским удовольствием. Наслаждаясь своим величием и вседозволенностью. Ожидая от начальства очередную подачку в виде продвижения по служебной лестнице или получения очередной звездочки на золоченые погоны.

При этом, они продолжают почему-то считать себя «слугами Закона»! Хотя, давно уже большая часть из них живет по принципу: «Закон – что дышло! Куда повернешь, туда – и вышло!»

Некоторые знатоки русского национального фольклора не зря, видимо, полагают, что эта уникальная пословица родилась именно в среде тамбовских ямщиков и дорожных разбойников, которые их там активно грабили. А потом тамбовские полицейские за хорошую мзду отмазывали от тюрьмы и каторги любого лиходея.

К сожалению, сегодняшняя практика общения с тамбовскими «служителями Закона» еще раз подтверждает справедливость данной русской пословицы. Потому что в системе Тамбовской областной прокуратуры работают именно по тому же самому принципу!

И за примерами далека ходить не надо.

21 июня 2018 года Государственная Дума России приняла очень важный Федеральный Закон № 186-ФЗ, в соответствии с которым каждый день проведенный заключенным в СИЗО или в КПЗ приравнивается теперь к 1,5 дням лишения свободы (а в некоторых случаях – и к двум дням). И суды начали пересматривать дела всех заключенных, находящихся в местах лишения свободы с тем, чтобы сократить им сроки их пребывания в заключении.

Начался подобный процесс и в Тамбовской области.

Но! Тут в дело включились «слуги Закона». И начали выборочно «заворачивать» некоторые дела, уже рассмотренные Судом, на пересмотр. Не устроило наших тамбовских прокуроров то, что вдруг кому-то (ни с того, ни с сего) Главный Законодатель страны решил предоставить возможность раньше выйти на свободу.

Ну, не может такого пережить простой тамбовский прокурор Андрей Улитин из рядовой прокуратуры района с красивым названием «Рассказовский»! Видимо, его душа жаждет крови! Как у того самого тамбовского волка, на смену которому он теперь пришел в этих глухих краях! И считать он, бедолага, видимо, в школе толком не научился! Потому что посчитать, сколько будет, если 56 месяцев, проведенных заключенным Матвеем Уриным в СИЗО и в КПЗ, умножить на 1,5, он не в состоянии. Даже с калькулятором!

Так что, получив Постановление Рассказовского районного Суда по делу осужденного Матвея Урина, проведшего в СИЗО и в КПЗ в обшей сложности 56 месяцев, и отбывшего в колонии № 3 Тамбовской области более 2 лет, этот «тамбовский волк» (извиняюсь, тамбовский прокурор) Андрей Улитин решил, что надо пересчитывать все заново! А осужденный Урин… пусть еще посидит в колонии… Хотя, по новому Федеральному Закону Матвей Урин и так уже перебыл в заключении значительно больше положенного ему срока!

Ну, а что же вышестоящие начальники в Тамбовской областной прокуратуре? — Спросит недоверчивый читатель.

Может быть, они хоть как-то отреагировали на эти действия своего «тамбовского волка в погонах» из рассказовской межрайонной прокуратуры?

Тем более, что 23 августа в Информагентстве «Росбалт» состоялась наша Пресс-конференция на тему «Ярославский синдром и его последствия», в ходе которой было подробно рассказано обо всех этих безобразиях в Тамбовской области и в ее прокуратуре.

Ну, что вы?! В таких случаях обычно принято говорить: «Ворон ворону глаз не выклюет!» А мы, перефразируя ее, скажем так: «Прокурор прокурору звездочку не откусит!»

В Тамбовской областной прокуратуре о прошедшей пресс-конференции узнали практически все! Но! Реакции – НИКАКОЙ!

Складывается впечатление, что тамбовские леса уже распространили свое тлетворное влияние и на все государственные органы, располагающиеся на территории этой уникальной области России!

Поэтому мой совет всем, кто в ближайшее время собирается ехать в Тамбов или в Тамбовскую область. Больше всего на свете остерегайтесь не воспетого в русском фольклоре «тамбовского волка», а главного «слугу Закона» — Тамбовского Прокурора! Ибо, именно от него исходит сегодня главная опасность для жизни и здоровья простого рядового гражданина Российской Федерации!

Сергей Комков – член Союза писателей Москвы, д.юр.н., проф.