Тайна опричнины. Востребована ли она сегодня?

С восстановлением славного имени Царя Иоанна Грозного, а с ним и Славы истории России, весьма актуально стоит вопрос об опричнине. Споры до сих пор продолжаются и мнения не однозначны. Так что это был за феномен опричнины? В чем ее тайна, и почему она исчезла? Применимо ли в современной жизни ее практика?

Почему и зачем возникла идея опричнины у Царя?

В первую очередь стоит посмотреть на политическую обстановку и обстоятельства рождения и воспитания Царя.

Когда Иоанн Грозный унаследовал престол, то ему было только 4 года. Убить его для бояр не составляло никакого труда, не говоря уже об изменах и бунтах в царстве. Выжить в такой среде было чудом – провидением Божиим! Иоанн III передал Иоанну IV не только титул Царя русских земель, но сделал наследником Палеологов, благодаря его бабушке Софье Палеолог. Вместе с ней передалось историческое наследие – «Москва Третий Рим», Втрой Иерусалим, покровитель Афона. И, в связи с этим, претензии и посягательства правителей-соседей.

В 1558 году Константинопольский патриарх Иоасаф II сообщал Ивану Грозному, что «царское имя его поминается в Церкви Соборной по всем воскресным дням, как имена прежде бывших Византийских Царей».

А патриарх Александрийский Иоаким писал ему:«Яви нам, в нынешние времена нового кормителя и промыслителя о нас, доброго поборника, избранного и Богом наставляемого Ктитора святой обители сей, каков был некогда боговенчанный и равноапостольный Константин… Память твоя пребудет у нас непрестанно не только на церковном правиле, но и на трапезах с древними, бывшими прежде Царями».

Иоанн IV отнёсся совершенно равнодушно к «цесарству греческому», но потребовал немедленного признания себя от соседних государств царём «всея Руси».

С детства Царь пребывает в святом окружении. Митрполит Макарий прививает ему святой образ жизни, государствообразующая идея «Москва – Третий Рим и Второй Иерусалим» вводится с понятием СВЯТАЯ РУСЬ! Юный Царь пребывал в постоянном учении. Ветхозаветные образы Царей, чтение греческих хроник, глубокое осознание царской власти, как Богом данной, производят в душе Иоанна Грозного осознание мессианской избранности, а значит и ответственности перед Богом и народом. Царь был убеждён, что Русское Царство должно стать образцом добродетели и справедливости перед лицом всех народов.

Но внутренняя обстановка в стране: боярский беспредел и смуты в правлении, бунты, предательства, ереси, которые посягали на целостность и устройство государства (жидовствующие и стригольники), постоянные нападения соседних стран, многочисленные покушения и отравления царя и его родственников, побудили Царя Иоанна Грозного дать ответ на современные вызовы того времени. И опричнина стала исторически востребованной и оправданной в таких обстоятельствах.

Но как, каким способом, какой государственный механизм, структура сможет уберечь, укрепить, распространить и утвердить Святую Русь?

Возникает опричнина: она не сразу вырисовалась, но поставленные задачи в тех исторических обстоятельствах требовали жестких и кардинальных мер. Царю нужны были преданные люди. Такими доверенными людьми при Царе стали опричники, которые выбирались из лучших людей царства. Царь лично выбирал людей, и, зачастую, они были из простого народа. Царь надеялся таким образом поставить боярское сословное своеволие под контроль. Это была как дублирующая система управления страной. Поэтому простой народ любил за это Царя.

Этимология слова «опричнина» происходит от древнерусского «опричь», что означает «вне», «снаружи», «отдельно», «за пределами», «особый», «окроме». Идеологическим смыслом опричнины стало «просеивание русской жизни» для отделения «добрых семян православной соборности» от «плевел еретических мудрствований, чужебесия в нравах».

Опричники были разделены на государев полк (гвардию) и четыре приказа, а именно: Постельный, ведающий обслуживанием помещений дворца и предметами обихода царской семьи; Бронный — оружейный; Конюшенный, в ведении которого находилось огромное конское хозяйство дворца и царской гвардии; и Сытный — продовольственный.

Одеянием опричники напоминали монахов (черные скуфейки и подрясники), однако в отличие от них они имели право носить и применять оружие. Приветствием опричников был клич «гойда!». Каждый опричник приносил клятву на верность Царю и обязывался не общаться с земскими.

Опричник олицетворял в себе небесного воина-монаха и земного воина-князя. Над каждым опричником совершалось церковное пострижение в монахи и обряд посвящение во князи. Эта идея: соединение небесной и земной власти, сквозь душу прошла в самого Царя. Он жил идеалом опричнины, как святого Божьего органа управления тут на земле. А раз так, то он должен быть образцом этого идеала. Будучи опричным игуменом, игуменом Руси, Царь исполнял ряд монашеских обязанностей. Так, в полночь все вставали на полунощницу, в четыре утра — к заутрене, в восемь начиналась обедня. Царь показывал пример благочестия: сам звонил к заутрене, пел на клиросе, усердно молился, а во время общей трапезы читал вслух Священное Писание.

Царь и опричнина боролись против ересей, магии и волхвования, против сата­низма во всех проявлениях, а так же против изменников царства.

Не стоит ассоциировать эту систему только с карающими палачами. В первую очередь, это были люди двора: прислуги, исполнители. Эти люди в случае необходимости служили в роли доверенных царских порученцев, осуществлявших охранные, разведывательные, следственные и карательные функции. Царь пытался также воспитать, говоря современным язиком, элиту Руси, отправляя опричников как по Руси, так и за рубеж, для получения образования. Это также были военные: благодаря царскому войску опричников был достигнут ряд значительных побед.

Откуда или от кого могла взяться такая идея опричнины?

Кто все же мог подсказать царю создать подобный управляющий орган страной? Могла ли сама по себе, без внешнего влияния, выстроиться целая организационная система, как опричнина?

Мы можем заняться анализом и сопоставлениями очевидных существующих источников, а из них анализом фактов, говорящих о времени Царя Иоанна Грозного. Но, исходя уже из существующих, можно определить следующие влиятельные на него факторы, которые могли породить подобную идею.

1) Воспитание Царя проходило под руководством благочестивого святого митрополита Макария, который окормлял в дни его детства и юности «до первой ратной славы». Как сообщают летописи, «влияние первосвятителя было велико и благотворно». Митрополит был учёнейшим книжником, он десятки лет работал над огромным трудом, Минеями-Четьями, знал несколько языков, был удивительным грамотным мужем и строгим аскетом. А значит и знал множество монашеских уставов и это, конечно же, повлияло на аскетический образ жизни Царя и устав будущей опричнины.

2) Бабушка Иоанна Грозного Софья Палеолог, жена Царя Иоанна III, дочь деспота Амореи (ныне полуострова Пелепоннес) Фомы Палеолога, который являлся родным братом последнего Византийского Императора Константина XI. Семья, спасаясь от мусульманского завоевания, конечно же, взяли самое дорогое, кроме богатства еще – множество ценных книг. Когда она ехала на Русь, то в качестве приданого императрицы, были обозначены и эти книги (70 возов!). Именно эти книги впоследствии вошли в состав легендарной библиотеки Царя Иоанна Грозного. В Византии, когда империя уже доживала последние годы, когда сотрясали внутри ее аристократические дрязги, идея о монашеской республике, была популярна. Эта идея не была новая: все чиновничьи и высокопоставленные должности должны были занимать только монашествующие, а значит, требовалась особая организация, орден, братство. Вполне реально, что эта византийская идея могла найти воплощение на Руси, как бы с чистого листа, уже при полноценном Царе – наследнике Третьего Рима! Царь знал историю падения Византии из-за распрей аристократии, он сам столкнулся на Руси с «лютым боярским правлением». А значит, нельзя повторять ошибки: сделал выводы – опричнина!

3) Святое окружение Царя. Кроме святого митрополита Макария, о котором мы уже говорили, стоит говорить о его святом окружении. Крестил Царя митрополит Иоасаф, который, будучи еще игуменом Свято-Троицкой Сергиевой лавры, положил его у раки преподобного Сергия. Воспреемниками будущего царя были призваны старец Иосифова монастыря столетний Касьян Босой, как сказано о нём в Никоновской летописи: «сопостник был преподобному Иосифу Волоцкому», старец Данила из Переяславля, старец Троицкий Иов Курцов. Особенно любил Царя Иоанна и его добродетельную супругу преподобный Антоний Сийский, просиявший святостью жизни в тундре далекого Севера. Он приходил в Москву, беседовал с царем и пользовал его своими поучениями до кончины своей в 1556 году. Особые тёплые отношения были между царём и юродивым Василием Блаженным, который умер на руках у Царя. В Новгороде Царь не раз посещал преподобного Арсения, затворника иноческой обители, чтобы получить от него наставления. Стоит сказать и о святости митрополита Филиппа, которого он знал с детства и выбрал на кафедру. Двое родных сыновей Царя канонизированы Православной Церковью. А это означает, что внутренняя организация будущей опричнины, предполагала только строгий и святой образ жизни.

4) Католические монашеские военные ордена. Царю было ведомо о колонизаторских успехах разных военных и просветительских монашеских католических орденов. Он прекрасно понимал превосходство таких религиозных сообществ-организаций, где фанатичная преданность религиозной идее была доминантой жизни ордена. Такие монашеские военные ордена были превосходны над многими королевскими армиями Европы: находясь в королевстве, они могли даже не подчиняться правителям. Ему самому пришлось столкнуться с этим в войне с Ливонским орденом, которая длилась 2 года. А значит, нечто подобное и архиважно, и необходимо было создать на Руси! Опричнина обретает черты монашеского военного ордена. Традиционное русское монашество, было оседлое аскетическое и миссионерское, а военного не существовало.

Почему исчезла опричнина?

На земле не существует идеальных форм правления. Даже при благочестивых и святых царях происходили неустройства в обществе. И, как бы ни стремились, как бы ни описывали идеальные общества или попытки их построения, хоть в первый век христианская коммуна, или в Ветхозаветный период – Теократия, или монархия и т.д., или разные социальные формы отношений, как утопичные, человек остается несовершенным и страстным.

В конце концов на широких просторах Руси опричники обрастали связями на месте, вступали в тяжбы, занимая ту или иную сторону бояр: злоупотребляя своим положением, творили несправедливость, отступали от устава и клятв которые давали при посвящении, жили не свято. Физически, при всех государственных делах, держать централизовано в управлении всю структуру опричнины для Царя было сложно. Под конец своего правления у него уже не было той идеализации опричнины, как при ее создании. Многие опричники были даже казнены по приказу Царя и этому были причины.

В 1571 году на Москву вторгся крымский хан Девлет-Гирей. Опричнина при этом продемонстрировала слабую боеспособность: часть опричников не явились на войну, так что их набралось один полк (против пяти земских полков), после чего царь принял решение разобраться с опричниками. Опричнина существовала до смерти Грозного (1584). По мнению, некоторых историков, это слово (опричники, опричнина) вышло из употребления и стало заменяться словом двор, а опричник — словом дворовый.

Вторым колоссальным фактором растворения опричнины стала земщина. Земщина и опричнина в конце концов смешались в своих функциях, и последняя тихо отмирала. Тем более, что мощным фактором становления такого общего мировоззрения стали земские соборы, первый из которых был созван Иоанном IV ещё в начале его царствования в 1550 году. Это был «собор примирения», в ходе которого перед собранными «из городов всякого чину» людьми царь обещал загладить все невзгоды «лютого боярского правления».

После смерти Царя Иоанна Грозного не было достойного продолжателя дела опричнины, да и сама должность, игумен Руси, ассоциировалась только с сильной царской властью. Наследник – сын Иоанна Федор, был больше монахом – «блаженным» на троне, так его называл народ. А фактическим правителем был его регент, опричник Борис Годунов.

Царствование Бориса ознаменовалось начавшимся сближением России с Западом. Не было прежде на Руси государя, который столь благоволил бы к иностранцам, как Годунов. Ему уже было не до опричнины, сводил старые счеты; многие историки склоняются к тому, что именно им были убиты Царь Иоанн Грозный и его сыновья-наследники. Поэтому оставшиеся преданные опричники были преследуемы Борисом.

В дальнейшей истории Руси, при царствовании дома Романовых, были негласные установки умаления деятельности династии Рюриковичей, а значит, многие исторические события умалчивались. Польские и немецкие историки, которые писали историю Руси, вряд ли могли восхищаться этим царем, и сознательно искажали факты. Историки-либералы еще ни одно доброе слово так и не сказали об опричнине.

Изучая историю опричнины, в трудах разных историков можно найти крайне противоречивые друг другу факты и целенаправленную фальсификацию. Тема остается обсуждаемой, и в ней еще много не раскрытых тайн. Остается ряд открытых вопросов. Опричнина стала мощной, по образцу ордена организацией, исполнила свою историческую миссию. Но почему о ней сохранилось мало фактов (письменных) того периода? Кто и зачем постарался подчищать историю? И что о ней сокрыто? Почему именно о ней столько вылито лжи? Куда, зачем и от кого спрятали опричники легендарную библиотеку Иоанна Грозного?

Так востребована ли в современных условиях опричнина?

В какой-то мере, но в современных формах, она действительно востребована. Во главе такой опричнины, безусловно, должен стоять сильный, справедливый и благочестивый лидер! Стоит сказать, что опричнина внутри себя имела функциональные разделения, которые сейчас можно назвать как отдельные ныне действующие ведомства в государстве. Но вот самое главное, что входило в их состав — это нравственная государственно-образующая политика. И, если это применять по отношению народных избранников или чиновников, то стоит поставить перед ними в первую очередь нравственные требования. Перед тем, как занять пост, кандидат обязан вести строгий аскетический образ жизни, на подобие уклада монашеской республики. Если же слуга народа не хочет принимать такие требования, значит он — не патриот Родины. На его место найдутся патриоты-энтузиасты, кто будет выполнять эти правила! Пусть это будут современные опричники, но все ради славы Божьей и Отечества – Святой Руси!

Автор: Протоиерей Олег Трофимов, доктор богословия, магистр религиоведения и философских наук

Автор статьи, патриот Новороссии, из-за гонений лишен имущества, жилья, нуждается в помощи. Карта Сбербанка России: 676196000086178580 яндекс кошелек 410014004754153