Святой Савва Сербский – в глазах и в сердце ребёнка

30 января в Луганской специализированной школе № 40 состоялось торжественное мероприятие – урок изобразительного искусства под названием: «Рисуем святого Савву». Мероприятие было проведено под эгидой ассоциации «Славjаносербиjа» и Сербского культурного центра имени Милоша Црнянского, действующего при Луганском национальном университете имени Владимира Даля.

Савиндан, день Святого Саввы, светлый день в жизни сербского народа, который празднуется 27 января и обладает большим культурным, религиозным, просветительским смыслом, вошёл в стены Луганской школы с художественной специализацией и не оставил равнодушными сердца школьников. О просветительской роли Святого Саввы, об организации образования, открытии школ, монастырей-центров культуры и образования, об устроении сербского православия, о его связях с православием русским школьникам поведали в своих выступлениях руководитель Сербского культурного центра имени М. Црнянского Андрей Лустенко и магистр социологии Кирилл Куцын. Школьники познакомились с богатой палитрой фото- и видеоматериалов, посвящённых истории классической и современной сербской культуры и религиозной жизни, прослушали музыкальные композиция «Дело Светог Саве» «Свети Сава (Ко удара тако позно)», а также «Гимн святому Савве» на сербском языке в исполнении ученицы 11 класса Екатерина Лустенко. Никого не оставила равнодушным знакомство с особенностями народной культуры Сербии и постановка народных обрядов, проведенная председателем общества «Славjaносербиja» Ольгой Милунович. В обряде освящения колача участвовали школьники, прикоснувшись, таким образом, к особенностям сакрального уклада сербского народа, его традиций и праздничных семейных ритуалов.

Задача урока состояла в том, чтобы в результате знакомства с основными жизненными вехами пути святого Саввы, развития православия и просвещения в Сербии, школьники запечатлели то, что осталось у них в памяти и в сердце. В своих работах они попытались передать своё видение сюжетов и особенностей православной иконописной традиции.

На уроке «Рисуем святого Савву» присутствовали гости – представители Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» .учёные из Луганского краеведческого музея: заведующий научно-исследовательским отделом этнографии Андрей Кожушко и заведующая научно-исследовательским отделом истории дооктябрьского периода Лариса Проходенко. В своих выступлениях перед учащимися гости говорили о важности сохранения исторической памяти, исследования связей между сербским и русским народами, об актуальности знакомства с культурой братской Сербии и основами православной духовности для нынешнего юного поколения.

Празднование дня Святого Саввы, организованного в Луганской школе № 40 активистами культурного диалога сербской и русской культур, было отмечено поздравлениями, присланными от Министерства иностранных дел Луганской Народной Республики, Республики Сербской и от представителей культурной общественности Сербии, а также от профессора Мессинского университета Даниэля Макриса.

Своими впечатлениями с нами поделились учащиеся и учителя школы № 40. Александр Земляков, ученик 11 класса: «Больше всего удивило, какой Савва был добрый и бескорыстный. Он должен был стать королём, но решил изменить свою жизнь, служить Богу и помогать людям. Он сберёг свою страну и народ от междоусобицы. То есть, кроме того, что он был главой Сербской Церкви, он показал себя большим дипломатом». Екатерина Лустенко, ученица 11 класса: «Очень понравилось то, что мы смогли увидеть народные обычаи сербов и сами приняли участие в настоящем праздничном ритуале. Хотелось бы, чтобы и в нашей жизни народная культура была больше известна людям, входила в состав их праздников». Любовь Керченко, учитель по предмету «Художественная культура»: «Особенно удивляет то, как дети воспринимают и выражают в своих работах особенности иконописного искусства сербского православия. Вероятно, это говорит о том, что его древние создатели-иконописцы воплощали в своих творениях подлинные и глубокие чувства и ценности, которые выше временных границ и условий, и могут быть поняты современным школьником».

Сербский культурный центр имени Милоша Црнянского видит впереди много перспективных векторов и форм знакомства общественности Луганской Народной Республики с культурой, традициями, духовностью братского сербского народа. В частности, в результате проведенного урока «Рисуем святого Савву» планируется проведения конкурса художественных работ школьников, отправка лучших из рисунков – в сербские школы, а также открытие в Луганской специализированной школе № 40 Сербского клуба. Кроме того, Сербский культурный центр планирует продолжить начатую в минувшем году практику организации поездок молодёжи в Сербию. Республику Сербску в целях знакомства с культурно-историческими и социальными особенностями жизни современной Сербии.

Автор: Андрей Лустенко, директор Сербского центра «Милош Цырнянский» Луганского университета имени Даля