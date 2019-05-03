Священномученик Иоанн (Поммер), архиепископ Рижский и Латвийский

Мазур Сергей Александрович: Историческое время и подвиг священномученика Иоанна Рижского.

Представляем запись выступления Мазур Сергея Александровича — историка, публициста, учредителя и руководителя Гуманитарного семинара, иследователя русской культуры в Латвии.

6-7 октября 2017 г. в Вильнюсе проходила II Международная научно-практическая конференция «Православная святость на литовской земле», ставшая представительным форумом, посвященным изучению темы исповедничества и мученичества в истории русской православной святости ХХ века.

В ней приняли участие ученые из России, Венгрии, Латвии и Литвы, представители духовенства, творческой интеллигенции, преподаватели воскресных и общеобразовательных школ.

Мероприятие координировал Институт православного образования и воспитания Виленско-Литовской епархии. Председательствовал на конференции прот. Сергий Нейфах,

руководитель епархиальной комиссии по религиозному образованию и катехизации.