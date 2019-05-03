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Священномученик Иоанн (Поммер), архиепископ Рижский и Латвийский

Священномученик Иоанн (Поммер), архиепископ Рижский и Латвийский
Май 03
15:24 2019
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Мазур Сергей Александрович: Историческое время и подвиг священномученика Иоанна Рижского.
Представляем запись выступления Мазур Сергея Александровича — историка, публициста, учредителя и руководителя Гуманитарного семинара, иследователя русской культуры в Латвии.
6-7 октября 2017 г. в Вильнюсе проходила II Международная научно-практическая конференция «Православная святость на литовской земле», ставшая представительным форумом, посвященным изучению темы исповедничества и мученичества в истории русской православной святости ХХ века.
В ней приняли участие ученые из России, Венгрии, Латвии и Литвы, представители духовенства, творческой интеллигенции, преподаватели воскресных и общеобразовательных школ.
Мероприятие координировал Институт православного образования и воспитания Виленско-Литовской епархии. Председательствовал на конференции прот. Сергий Нейфах,
руководитель епархиальной комиссии по религиозному образованию и катехизации.

Тэги
ВильнюсПравославиеРига
Страны
ЛатвияРоссия

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