Священник Михаил Васнецов. С него писался Младенец Христос

Сын прославленного русского художника Васнецова покоится на Ольшанском кладбище

Сорок пять лет назад, 30 января 1972 года, в Праге ушёл из жизни священник Михаил Васнецов, сын прославленного русского живописца Виктора Васнецова. Судьба беженца в своё время привела его в Чехословакию. Здесь он стал священнослужителем. Здесь, на Ольшанском кладбище, он и похоронен.

Михаил Викторович Васнецов родился в Москве 14 (27) октября 1884 года, имя получил в честь своего деда, приходского священника Михаила Васильевича Васнецова. Семья имела долгие и глубокие традиции духовного служения: в летописи за 1678 год упоминается псаломщик Трифонова монастыря Дмитрий Кондратьев, сын Васнецов. «Весь род был духовный», — напишет позже о своей семье М. В. Васнецов.

Михаил стал четвёртым из пяти детей знаменитого русского живописца Виктора Михайловича Васнецова, у него было три брата: Алексей (1882–1949), Борис (1880–1919) и Владимир (1889–1953), и сестра Татьяна (1879–1961). Мать семейства Александра Владимировна (урождённая Рязанцева) имела высшее медицинское образование, однако посвятила жизнь заботе о семье и детях.

Маленькому Мише не было ещё и года, когда семья перебралась из Москвы в Киев, где прожила около шести лет (1885–1891). Переезд был связан с работой отца: он был приглашён расписывать Владимирский собор в Киеве. Черты своего маленького сына Васнецов запечатлел в облике Младенца Христа на руках Божьей Матери. Художник М. В. Нестеров, много работавший с В. М. Васнецовым, в одном из писем упоминает о своём посещении их дома: «Выбежали ребята, все они в стиле Васнецова, а один из них (мой любимец) встречается во всех серафимах и херувимах». Речь, несомненно, идёт именно о Мише, которому, кажется, с самых ранних лет был уготован путь духовного служения.

Семья вернулась в Москву в 1891 году, когда были завершены основные работы в киевском соборе. Летом Васнецовы выезжали в Абрамцево на дачу к Мамонтовым. В этом подмосковном имении зародилось ещё одно важное увлечение Миши — астрономия: отец купил телескоп, и мальчик ежедневно наблюдал далёкие звёзды и солнечные пятна, стремясь постичь небесные тайны.

Женитьба астронома

В 1894 году Михаил поступил 4-ю мужскую гимназию, окончил её с золотой медалью в 1903 году и поступил на математический факультет по специальности астрономия. После получения университетского образования и прохождения воинской службы, в 1910 году Михаил Васнецов занялся научной работой, читал популярные лекции по астрономии в обществе «Знание», преподавал как в гимназии и других детских учреждениях, так и в Обществе интеллигентов, занимавшемся народным просвещением в рабочих и сельских поселениях.

Именно тогда он познакомился со своей будущей женой Ольгой Васильевной Полетаевой (1880–1961). В ней, как и в Михаиле, удивительным образом сочетались интерес к естественным наукам и глубокая вера. Биолог по образованию, она была автором двух научно-методических книг: «Три года преподавания естествознания и географии» (издана в 1911 году) и «География в школе» (1912 год), а кроме того увлекалась живописью, в том числе и церковной, историей искусства, психологией. Венчание состоялось 29 апреля 1911 года. После свадьбы Михаил Викторович преподавал математику в частной гимназии Страхова, которая находилась в доме Мамонтовых.

В 1911 году Михаил Васнецов получил должность ассистента в одесской Университетской обсерватории и уехал туда, сначала один. В 1912 году он обосновался в Одессе уже с женой. В обязанности молодого учёного входило, кроме прочего, измерение положения солнечных пятен на старых негативах, а в 1914 году он наблюдал комету Галлея и солнечное затмение, о чём написал научные работы.

Перед войной

Когда в 1914 году началась Первая мировая война, Михаил был призван на службу и назначен командиром 4-й роты 46-го запасного батальона для обучения солдат перед отправкой на фронт. «Сперва я был в запасном полку в Одессе, — вспоминал он, — а потом получил место преподавателя метеорологии в Авиационной школе в Киеве». Перевод в 1915–1916 гг. в Центральную авианавигационную службу, а затем в Школу лётчиков-наблюдателей в Киеве был обусловлен потребностью в сотрудниках с математическим образованием; Михаил Викторович преподавал новые для него самого предметы — метеорологию и аэронавигацию. В 1917 году Школу лётчиков перевели в Евпаторию.

Вскоре Михаил Васнецов вышел в отставку в чине поручика, и семья вновь переехала в Одессу. Там 1 (14) октября 1918 года у супругов родился долгожданный сын Виктор.

В городе, как и в целом в стране, было неспокойно, власть менялась постоянно, Одессу попеременно захватывали то красные, то белые войска. Поручик Васнецов был призван в авиапарк, который решили перевести в Крым, но для Ольги Васильевны переезд с ребёнком был затруднителен.

Из Одессы в Галлиополи

Поначалу Михаил Васнецов не помышлял об эмиграции, но ситуация становилась всё напряжённее. Надо было делать выбор. «11 ноября 1920 года. В 8 часов командир парка собрал всех офицеров и чиновников и сказал, что дело весьма серьёзно, пусть каждый решит, останется он или бежит. Никаких способов передвижения и обещаний нет. Я сказал, что остаюсь. <…> Представляется картина сдачи, прихода красных со всеми обычными ужасами. В 3 часа ночи <…> решил: иду», — записал Михаил Васнецов в дневнике.

В начале декабря 1920 года беженцы прибыли на Галлиполийский полуостров. Условия были крайне тяжёлые, причём не только в первые дни и недели после приезда.

«16 декабря 1920 года. Галлиполи. <…> Большая часть русской армии живёт в лагере. Наш Технический полк живёт в городе. Наш парк помещается в пещере. Я сплю в театре, где живут семьи офицеров. Другие размещаются в разрушенных домах, в палатках, а иные и под открытым небом. <…> Жалованья не платят. Выдают паёк, варят суп. <…> Вообще довольно голодно. Но живут. <…>

24 февраля 1921 года. Галлиполи. Вот уже больше двух месяцев мы живём здесь на берегу Дарданелл. Живём в пещере, как троглодиты, и находим, что здесь ещё хорошо жить».

Что творится на земле?

Однако если материальные условия существования русских беженцев действительно были близки к первобытным, то о их духовной жизни ничего подобного сказать нельзя. Вопреки всем трудностям и лишениям, выпавшим на долю им и их стране, люди продолжали верить, надеяться и мыслить. Статья об астрофотографии, над которой Михаил Васнецов работал в мае 1921 года, это размышления не только о небе, но и о том, что творится на земле: «А ночью, когда южное небо загоралось бесчисленными огнями звёзд, мы смотрели на далекие звёзды и хотели найти в них разгадку своей странной тяжёлой судьбы. Ведь эти же самые звёзды в тот же самый миг смотрят на нашу дорогую родину, их могут видеть оставленные нами наши близкие. Эти же звёзды сияли над Россией, когда она жила нормальной жизнью, когда кипел русский труд и творчески работала русская мысль. И вот теперь Россия унижена, разорена, мысль скованна. Люди науки и творчества гибнут от голода, а мы заброшены на пустынном полуострове».

Казалось бы, революция лишила этих людей всего, что у них было, но всё же она не смогла отнять у них главного — их веры и их знаний. Нищие и полуголодные беженцы организуют в Галлиполи Высшие общеобразовательные курсы. Они собираются в помещении библиотеки Всеросcийского союза городов над гарнизонной столовой или в солдатской читальне, чтобы послушать лекции. Михаил Викторович читал курс астрономии: «Хотел помочь своим братьям по несчастью разгадать книгу звёзд. Я старался показать: сколько понадобилось людям труда и свежей творческой мысли, чтобы распознать сущность далеких светил».

В конце ноября 1921 года Михаил Васнецов вместе с другими беженцами покидает Галлиполи и отправляется в Болгарию. В октябре 1922 года получает должность преподавателя математики и научного ассистента на Технических курсах в Софии. Появляется надежда на встречу с семьёй: Ольга Васильевна сумела добиться разрешения на научную командировку в Вену и Прагу. Сына она, конечно, привезла с собой. Радостное воссоединение семьи Васнецовых произошло в пражской гостинице Beránek.

В Праге

В Чехословакии Михаил Викторович погрузился в научную и просветительскую деятельность: он работал в Русском народном университете в Праге и в Институте экспериментальной физики (Fyzikální Ústav) Карлова университета. В середине 1920-х годов выходит в свет несколько его работ, в том числе «Расширение спектральных линий» (на французском языке) и «Повторительный курс математики» (в соавторстве с В. К. Мироновичем).

Не менее насыщенной была и духовная жизнь семьи Васнецовых в Праге. Михаил Викторович активно включился в работу «Братства по погребению православных русских граждан для охраны и содержания в порядке их могил», был его секретарём. Он считал деятельность братства настолько важной, что возвращался к этой теме и после его ликвидации в 1951 году. Ольга Васильевна принимала деятельное участие в жизни основанного владыкой Сергием Православного подворья, много трудилась на его благо: шила облачения, писала иконы, пела в церковном хоре не только в Праге, но и в других городах. Именно её стараниями были записаны, а впоследствии отредактированы и подготовлены к изданию беседы владыки Сергия.

Вполне логичным продолжением этой деятельности станет призвание Михаила Васнецова к священному служению. В конце 1932 года владыка Сергий рукоположил его во диакона, а иерейская хиротония была совершена митрополитом Евлогием 12 (25) июня 1933 года, на Вознесение Господне.

Подворье на Майзеловой

Первого октября 1933 года владыка Сергий предложил отцу Михаилу с семьёй поселиться в подворье на улице Майзелова, 8. Именно тогда эта небольшая квартирка недалеко от храма Св. Николая, что на Староместской площади, стала настоящим духовным православным центром. Дверь комнаты, в которой жил отец Михаил с семьёй, в буквальном смысле была открыта для всех желающих. Здесь проводились беседы, лекции, приходские собрания, читались акафисты, совершались молебны и панихиды. Люди приходили к батюшке за советом и духовным наставлением, а то и просто для душевного общения, которого многим так не хватало на чужбине. Нередко в подворье обедали десятки человек, чай пили по 120 человек и более. И всем хватало не только места, но и душевного тепла, в чём, несомненно, была огромная заслуга Ольги Васильевны.

Кроме простых прихожан, подворье нередко посещали и известные духовные лица: митрополит Евлогий, митрополит Загребский Досифей, архиепископ Виталий, епископ Чикагский Леонтий, епископ Печерский Иоанн, митрополит Болгарский Стефан, митрополит Анастасий и другие. По признанию отца Михаила, единственным местом, где можно было тогда побыть одному, чтобы подготовиться к службе и помолиться перед литургией, была ванная комната.

Служение в храме Св. Николая

Виктор, сын Михаила Викторовича и Ольги Васильевны, через некоторое время вынужден был снять квартиру в другом месте: он был студентом английской гимназии, а затем Чешского высшего технического училища, заниматься в условиях подворья, где всегда было множество посетителей, не представлялось возможным. А отец Михаил продолжал свою миссионерскую деятельность. Местом его служения был определён храм Св. Николая на Староместской площади.

«Когда батюшка был ещё дьяконом и по утрам открывал храм на Староместской площади, — рассказывает духовная дочь отца Михаила Елена Ивановна Мусатова, — там, по его словам, было так холодно, что за ночь вода застывала. В таких же условиях служили и на Ольшанах. Это теперь церкви отапливаются и трудно представить себе те суровые условия, в которых приходилось служить священнику прежде…».

Продолжатель традиции

Тысяча девятьсот сорок пятый год перевернул и церковную жизнь в Праге, и семейную жизнь отца Михаила. Сын Васнецовых Виктор был арестован органами Смерша и отправлен в ГУЛАГ. Ольга Васильевна так никогда больше и не увидела своего единственного ребёнка.

Храм на Староместской площади передали Чехословацкой церкви. Владыка Сергий был переведён в Вену, в Праге бывал лишь изредка, например, на освящении Никольской церкви в полуподвальном помещении Профессорского дома на улице Рузвельтова, в районе Дейвице, где с этих пор проводились православные богослужения. Так в 1946 году отец Михаил остался единственным продолжателем пастырской традиции в Праге, и люди потянулись к нему ещё сильнее. Крохотная домовая церковь Св. Николая, для которой матушка Ольга Васильевна сама писала иконы, всегда была полна прихожан.

Некоторое время отец Михаил также преподавал Закон Божий в школах, он служил не только в Никольской церкви, но и в храме Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанах. Но материальное положение семьи по-прежнему было трудным. На поддержание семьи священника шла лишь малая часть добровольных церковных пожертвований прихожан, о чём свидетельствует сохранившийся документ о самообложении на 1946–1947 гг.

Положение изменилось только в 1950 году. Это подтверждают сообщение Епархиального совета от 21 сентября и Декрет Na ustanovení na systematizovaném místě от 18 октября 1950 года, подписанный митрополитом Еливферием. Вероятно, эти изменения были связаны с тем, что в 1950 году Васнецовы получили чехословацкое гражданство.

«Батюшка был такой образованный, с ним можно было говорить буквально на любую тему, — вспоминает его духовная дочь Елена Ивановна Мусатова. — Вот назовёшь ему какого-то поэта, и он тут же продекламирует его стихи. А главное, человек он был очень сердечный. Отец Михаил не читал наставлений, говорил просто, естественно. Но от его слов сразу становилось тепло на душе, словно вы пообщались с очень близким, родным вам человеком…».

Жилищные условия на первом этаже Профессорского дома в Дейвицах оказались ненамного лучше, чем в Подворье на улице Майзелова. Неустанный труд на благо церкви, непростые бытовые условия, неверующая скандальная соседка, а главное — непрекращающаяся боль за судьбу единственного сына подорвали здоровье Ольги Васильевны: у неё начал развиваться склероз мозга. Ей судьба так и не уготовила встречу с ним, а Михаил Викторович всё же увиделся с Виктором.

Встреча с сыном и родным домом

Эта единственная встреча состоялась в 1957 году, когда отец Михаил приехал в Киев, где после освобождения из лагеря жил Виктор с семьёй: женой Светланой Сергеевной (в девичестве Томилиной), с которой он познакомился во время ссылки в Норильске, и сыном, названным в честь деда Мишей. Именно в эту поездку отец Михаил крестил своего внука.

В том же году Михаил Викторович посетил Москву. Он остановился в переулке Васнецова, 13, в доме-музее своего отца, художника Виктора Васнецова, то есть в своём родном доме. Встречу с родным городом, с сестрой и другими родственниками отец Михаил в письме матушке назвал чудом. Кроме радостных свиданий с близкими, состоялось и несколько встреч с духовными лицами, в частности отца Михаила посетил епископ Афанасий (Сахаров), ныне канонизированный. Отец Михаил участвовал в патриаршем богослужении, а также был приглашён на прием к Святейшему патриарху Алексию (Симанскому).

К несчастью, Ольга Васильевна не могла принять участие во всех этих радостных и торжественных событиях — она тяжело болела. Отец Михаил до последних дней её жизни был рядом с ней, старался утешить и приободрить, категорически отказывался отвезти её в больницу. Ольга Васильевна Васнецова скончалась 27 июля 1961 года.

Последние годы жизни

Отец Михаил продолжал свои труды на благо Церкви, несмотря на преклонный возраст и болезни. В письме от 25 ноября 1971 года он сетовал: «Я стал совсем стариком. Мне уже исполнилось 87 лет. Всё становится мне трудно. Бываю на всех богослужениях в нашей домовой церкви. Но служу редко. И всегда с другими священниками. Моя добрая помощница Лена заботится обо мне, как не всякая о родном отце. Но полдня она должна работать в библиотеке, и я часто остаюсь один. Читать мне трудно из-за глаз. Читаю только молитвенник. Или вот пишу письма. Господь помогает».

Отец Михаил пользовался огромным уважением не только среди прихожан, но и среди духовенства, у него сложились искренние дружеские отношения с Блаженнейшим владыкой, митрополитом Дорофеем, который нередко посещал его.

Вечером 29 января 1972 года он принял участие во всенощной накануне Недели о мытаре и фарисее, а на следующее утро тихо скончался. В тот же день он был переоблачён владыкой Дорофеем со священниками и оставлен дома ещё на два дня. Похороны отца Михаила были назначены на 7 февраля, чтобы на них смог присутствовать сын, который, впрочем, сумел приехать раньше этой даты.

Олег Махнёв

При подготовке публикации использованы следующие материалы:

Нестеров М. О пережитом: 1862–1917 гг., воспоминания. М., 2006.

Даувальдер В. Ф. Михаил Викторович Васнецов. Наше наследие. 1991. № 4. С. 19–26.

Мусатова Е. И. Отец Михаил Васнецов. Http://pravoslavnik.cz/otec-mixail-vasnecov.

Обминская М. Священный обет. Русское слово, 5–6/2005, Прага.

Фотографии из архива протоиерея Олега Махнёва