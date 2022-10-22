Сводка с фронта. Новые наступления ВСУ

Сводка Минобороны России по обстановке в зоне спецоперации:

▪️ На Купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий в направлении н.п. Куземовка ЛНР. В ходе отражения атаки российскими войсками уничтожено более 20 боевиков, 1 танк, 1 бронетранспортер и 3 автомобиля.

▪️ На Южно-донецком направлении противник силами двух ротных тактических групп атаковал позиции российских войск в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа ДНР. Огнем артиллерии противник был рассеян, его потери составили 25 украинских боевиков, 2 танка, 3 БМП и 2 автомобиля.

▪️На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух бтгр пытался прорвать оборону наших войск в направлении н.п. Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 130 боевиков, 2 танка, 9 бронемашин и 13 автомобилей.