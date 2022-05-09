Сводка по преступлениям киевского режима и ВСУ от 8 мая 2022 г.

Заявление Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию от 8 мая 2022 г.

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает тщательно фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевского режима к собственному народу и использования объектов гражданской инфраструктуры в военных целях:

в Краматорске Донецкой Народной Республики в школе № 20 и детском саду № 87 размещены подразделения ВСУ и оборудованы огневые позиции. При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются гражданские лица – жители близлежащих домов, а все подходы к зданиям заминированы;

в Харькове в здании детской областной инфекционной клинической больницы № 22 боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, на прилегающей территории размещены артиллерийские установки. При этом, персонал больницы и всех гражданских лиц, в том числе тяжело больных детей, под угрозой физической расправы вынудили покинуть медицинское учреждение;

в Славянске Донецкой Народной Республики неонацисты украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный мост ветки «Славянск-Краматорск» и автомобильный мост через реку Сухой Торец, которые планируют взорвать, обвинив в этом якобы «наступающие подразделения российских войск»;

в Запорожье администрация, скрывая истинную цель – использование граждан в качестве «живого щита», под предлогом «обеспечения безопасности» запретила эвакуацию мирных граждан. Любые попытки жителей покинуть город на личных автомобилях и пешком жестко пресекаются боевиками батальонов территориальной обороны на блокпостах. Оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергают физическому насилию, автомобили изымают, а людей отправляют обратно пешком.

Количество ежедневных нарушений киевским режимом норм и принципов международного гуманитарного права, Женевских конвенций в части запрета размещения тяжелого вооружения в жилых зонах, использования гражданских лиц в качестве «живого щита» и объектов гражданской инфраструктуры в военных целях, свидетельствует об абсолютно осознанном применении украинскими неонацистами антигуманной тактики ведения боя.

Напоминаем, что из-за таких же радикальных подходов нацистской Германии в отношении гражданского населения, руководством стран мирового сообщества после окончания Второй мировой войны было разработано и документально закреплено большинство норм и принципов международного гуманитарного права, действующего и в настоящее время.

Призываем страны так называемого коллективного Запада, безоговорочно поддерживающих киевский режим, прекратить «закрывать глаза» на эти вопиющие факты и осудить военные преступления киевских властей в отношении собственного народа.

Кроме того, администрация Одесской области с целью ограничения информационного пространства и лишения людей доступа к альтернативному мнению об обстановке вокруг специальной военной операции запретила работу провайдеров спутникового телевидения, осуществляющих трансляцию российских и молдавских телеканалов. Жильцов квартир и частных домовладений насильно принуждают демонтировать имеющееся спутниковое оборудование, а всех, кто не выполнил это требование, бездоказательно обвиняют в пророссийских взглядах, изымают компьютеры, планшеты и смартфоны. Граждан увозят в неизвестном направлении, их дальнейшая судьба родственникам не известна.

Такие преступные действия киевских властей направлены на сокрытие от граждан Украины сложившейся катастрофической ситуации в стране, вызванной деструктивной политикой официального Киева, и свидетельствуют о полном безразличии к судьбам миллионов украинцев.

Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 834 человека, в том числе 970 детей. Всего с начала специальной военной операции – уже 1 185 791 человек, из которых 206 610 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекло 152 989 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе – 2 018 за прошедшие сутки.

В субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые полностью оборудованы всем необходимым имуществом, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.

С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением положенных социальных выплат.

За прошедшие сутки на «горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации, поступило 149 обращений от граждан Украины с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей, а всего таких обращений в базе данных 2 755 112 из 2 135 населенных пунктов Украины.

В семи портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь) остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения судов в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.

Детальная информация о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.

Киевские власти, по-прежнему, уклоняются от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в район сбора.

При этом сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.

Российская Федерация принимает весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей.

Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами Российской Федерации, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи.

Наибольший вклад в оказание помощи внесли:

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам национальностей, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Федеральное агентство по делам молодежи;

республики Башкортостан, Бурятия, Карелия, Крым, Татарстан, Алтайский, Забайкальский, Краснодарский и Приморский края, Архангельская, Белгородская, Брянская, Курская, Московская, Ростовская, Тульская, Челябинская области и город Москва;

среди политических партий и некоммерческих организаций – «Единая Россия», Общероссийское общественное движение «Народный фронт», Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство», автономная некоммерческая организация поддержки гуманитарных программ «Русская гуманитарная миссия», Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России», акционерное общество «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», Межрегиональная общественная организация «Федерация Военно-тактических игр».

На пунктах сбора подготовлено более 23 тыс. тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание.

На освобожденных территориях российскими Вооруженными Силами и воинскими формированиями Донецкой и Луганской народных республик создаются все необходимые условия для мирной и безопасной жизни, оказывается всесторонняя помощь населению, в том числе обеспечивается беспрепятственный доступ к любой гуманитарной помощи.

Начиная с 2 марта 2022 г., Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 530,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 983 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки две – в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 95 тонн гуманитарной помощи.

8 мая 2022 г. проводится пять гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых населению передается 233 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.>