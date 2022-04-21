Сводка о боевых действиях на 21 апреля

За минувшие сутки украинские подразделения обстреляли районы 7 населенных пунктов ДНР, в результате один ребенок погиб, 12 человек получили ранения, сообщает народная милиция республики. Подразделения ВС РФ и народной милиции ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, служивший украинским военным укрепрайоном. Серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов удалось избежать, сообщил на утреннем брифинге представитель минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме этого, российские военные нанесли удары ракетными войсками и артиллерией по 1 001 военному объекту Украины, в том числе поражено 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, а также 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и военной техники. Российские ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников, в воздухе сбита ракета «Точка-У».