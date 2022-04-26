Сводка Минобороны России о спецоперации на 26 апреля

Главное из нового брифинга Минобороны России о спецоперации на 26 апреля:

— за ночь высокоточными ракетами воздушного базирования поражено четыре военных объекта Украины, в том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курульки и Новой Дмитровки Харьковской области;

— ВКС РФ поразили 87 военных объектов Украины, среди них 79 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники;

— уничтожены около 500 человек личного состава противника и 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей;

— в районе Рубцов уничтожены более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс»;

— в районах Весёлого и Пришиба уничтожены две пусковые установки ЗРК «Бук-М1» и «Оса-АКМ»;

— поражено два склада с боеприпасами в районах Новосёловки и Славянска;

— ракетные войска и артиллерия в течение суток выполнили 1299 огневых задач.

Поражены:

37 пунктов управления;

114 опорных пунктов украинских войск;

983 района сосредоточения живой силы и военной техники;

139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов;

— в районе Барвенкова уничтожены два украинских ЗРК С-300, пусковая установка ракет «Точка-У» и станция РЭБ;

— российские средства ПВО сбили 13 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Новый Мир, Очеретино, Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань;

— над Токмаком Запорожской области и Сватовом Харьковской области с помощью ЗРК «Бук-М1» сбиты две украинские «Точки-У».