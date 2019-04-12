Свидетельство о помощи Государя Императора Павла Первого в наши дни

11 апреля 2019 г. я договорился о встрече с моим московским знакомым — Игорем Евгеньевичем Смыковым на территории Петропавловской крепости.

​Пообщавшись за чашкой чая в кафе «Ленинградское» мы решили зайти в Петропавловский собор и поклониться могиле императора Павла I. В течение последних нескольких месяцев Игорь Евгеньевич присылал мне интереснейшие исторические материалы о жизни и деятельности этого самодержца. То, что я прочитал об императоре Павле Петровиче качественно перевернуло мои представления об этом российском монархе — авторе очень серьёзных законодательных актов, которые легли в основу жизнедеятельности Российской Империи на последующие более чем 100 лет; православном царе и человеке, жизнь которого была неимоверно тяжела психологически (его знания, о трагически погибшем отце; очень непростые отношения с матерью, которые наверняка часто искусственно подогревались придворными интриганами …). Я узнал, что император Павел I очень почитается православными христианами. К своему стыду, будучи петербуржцем, я ни разу специально не приезжал на его могилу. Смыков сподвиг меня на это, за что я ему очень благодарен.

​Кстати, когда мы пили чай в кафе, я сказал Игорю Евгеньевичу, что у меня вчера возникла проблема — заблокировали мой счёт в крупном банке. Это действительно стало для меня серьёзной трудностью, и я весь предыдущий вечер готовил для банка обосновывающие документы, а потом у меня была бессонная ночь — я думал, что надо сделать, чтобы быстрее разблокировать деньги. И по той информации, которую я имел на то время, ориентировочное время, которое необходимо для разблокировки составляло 7 дней.

​Мы с Игорем Евгеньевичем зашли в Петропавловский собор, подошли к могиле императора Павла I, постояли там, склонив голову, помолились. Пока мы стояли, у меня в голове была мысль о необходимости решить мою проблему. Я мысленно обратился к Государю.

​Мы спросили у музейного смотрителя, можно ли сейчас в Петропавловском соборе заказать сорокоусты о здравии, и о упокоении. Оказалось, что это можно сделать в великокняжеской усыпальнице. Пока мы туда шли, Смыков мне рекомендовал заказать сорокоуст о упокоении императора Павла I. Я решил, что сделаю это обязательно.

​И вот, не доходя буквально десяти шагов до того места в великокняжеской усыпальнице, где можно заказать сорокоусты, я услышал, что у меня зазвонил телефон. Честно говоря, я даже сперва не хотел брать трубку и разговаривать по телефону в храме. Но когда я посмотрел на дисплей, я увидел, что звонили из банка. Я ответил на входящий звонок, поскольку новости о состоянии счёта были для меня очень важными.

​Звонившая мне из банка девушка сообщила, что в банке проверили те документы, которые я туда предоставил всего 2-3 часа назад, вопросов ко мне нет, и мой счёт разблокирован. Для меня эта весть была и радостной и удивительной, можно сказать — чудесной. Не прошло и двух минут, как я поклонился могиле императора Павла Петровича и обратился к нему с просьбой, я даже не успел написать ему сорокоуст об упокоении — и такое чудо.

​Молитва о императоре Павле заканчивается словами:

«Призри, Господи, на верного твоего молитвенника за сирых, убогих и обездоленных, Императора Павла, и по молитвам его святым подай, Господи, скорую и верную помощь просящим через него у Тебя, Боже наш! Аминь.»

​Истинно так!

Р. Б. Андрей, г. Санкт-Петербург.