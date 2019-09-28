Свидетельство о Чуде мироточения иконы Царственного Страстотерпца Николая II

Сегодня, 28.08.2019 года, на праздник Успения Пресвятой Богородицы мы (Шуклинов Сергей, Бражников Владимир, Колесников Илья, Смыков Игорь, Кочуков Сергей) стали свидетелями чуда, произошедшего с иконой Царя Страстотерпца Николая II. В обед направились в с. Лысые горы, Тамбовского района, Тамбовской области, где в 15 00 договорились встретить икону, которая в сопровождении начальника Войсковой Православной миссии Игоря Евгеньевича Смыкова направлялась из Самарской митрополии в Москву. По приеду в с. Лысые горы мы посетили краеведческий музей, который является уникальным собранием исторических экспонатов и материалов, свидетелей основания села и его истории. Все это время икона Царственного Страстотерпца Николая II была на руках генерального секретаря «Национальный совет общественных объединений России» Сергея Борисовича Шуклинова.

После экскурсии мы впятером вышли из музея, встав напротив мы обратили внимание, что на стекле иконы появилась благоухающая капля, по прошествии всего одной минуты появилась вторая, а за тем и капля в районе скипетра, на самой иконе. Капли начали стекать по стеклу и иконе, издавая благодатный запах. По мимо нас грешных свидетелем сего стала видео камера, на которую мы все и зафиксировали. Готовы свидетельствовать о чуде перед Крестом и Святым Евангелием.