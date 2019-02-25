09.02.2019

9 февраля 2019-го года,

Суббота, 17.00

Сщмч. Игнатия Богоносца (107).

Прав. Иоанна Кронштадтского (1908), канун Свт. Петра,

митр. Киевского, Московского и всея Руси (1326).

«Светлой памяти художника Андрея Будаева»

(= На смерть художника =)

Глава

Как-то быстро люди стали умирать. Один за другим. И в общем-то молодые. Умер поэт Сергей Яшин. Ему было 54 года. Инсульт. За ним, через совсем короткое время умер рэпер Децл. Острая сердечная недостаточность. 35 лет. Совсем через короткое время умирает художник Андрей Будаев. 56 лет – для художника самый расцвет. Кровоизлияние мозга…

Последний из них – Андрей Будаев, – был нашим, Хоругвеносцев, другом. Он сделал целый альбом по Сербии. Я тогда послал некое приветствие к этому его Сербскому Альбому, под названием «Картинки с выставки». Ниже привожу эту свою статью и стихи, теперь посвящённые мною памяти нашего умершего друга – художника Андрея Будаева. Но сначала вступительная статья нашего Хоругвеносца Игоря Игоревича Мирошниченко, руководителя арт-проекта «Русскiй Символъ»:

ПАМЯТИ АНДРЕЯ БУДАЕВА / 30.1.1963 – 5.2.2019

Умер Андрей Будаев , фотохудожник , мастер политической арт-сатиры , мой друг… Андрей известен прежде всего своими политическими коллажами , но мало кто знает , что он замечательный фотограф, снимающий везде , где бывает и именно его фото и фотокомбинации на темы городов (например , сборники ВОЗВРАЩЕНИЕ , НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИЙ и др.) представляются мне наиболее значимой частью его творчества …Пик нашей дружбы приходился на начало 90-х , когда мы творили бок о бок в Ясенево , в мастерской – я на первом , он на втором этаже… Делились , обсуждали , праздновали …По тогдашним шелкографиям Андрея невозможно было представить во что выльется его творчество. Да , такие разные художественные методы , такие разные пути были у нас с Андреем …Жизнь тем не менее сводила нас на этих путях — будь то выступления в защиту Сербии или различные патриотические акции – и всё потому , что Андрей живо реагировал на всё происходящее вокруг и в мире… Едва завершив СЕРБСКИЙ ЦИКЛ , он тут же предоставил свои работы для публикации в газете Хоругвеносцев ЗЕМЩИНА. Глава СПХ Леонид Симонович- Никшич написал тогда статью к выставке Будаева в Сербии , которая пусть и будет сегодня некрологом-посвящением усопшему …. Также прилагаю и впервые публикую в память о друге портрет-набросок Андрея , сделанный с него в 1991 г.

Упокойся с миром , дорогой Андрей , Вечная память !

. . .

Дальше статья Леонида Донатовича, под названием

Выставка на Мóкрой Гóре

(Picturs from the Exgibition)

За окном гроза. Ох, как сверкает и грохочет!..

Сижу и вглядываюсь в картины московского художника Андрея Будаева, персональная выставка которого скоро будет проходить в очень интересном, может быть единственном на Земле месте. В деревне художников, созданной Эмиром Кустурицей в Мóкра Гóра, т.е. по нашему – на Мокрой Горе. Сижу, всматриваюсь в полотна и размышляю…

Удивительно, как параллельно происходят и развиваются события. Впрочем, иногда и перпендикулярно. Но всё равно, даже из этой асимметрии и рождаются таинственные параллели, в которых чувствуется Промысл Божий. Недавно у нас их Лефортовской тюрьмы выпустили героя России полковника Владимира Квачкова, и почти сразу в Гаагское узилище заключили сербского героя Радована. В день его ареста я написал стихотворение «Суд над Караджичем», где есть такие строки:

Вот, в чёрно-красных мантиях войдут,

Вот белые жабо свои расправят,

И над героем Сербским суд начнут,

Чтоб в камеру его навек отправить…

А буквально через несколько дней наш Хоругвеносец, тоже художник Игорь Мирошниченко принёс мне каталог картин Андрея Будаева, которые скоро и будут выставлены в галерее на Мокрой Горе, в той самой вотчине Эмира Кустурицы. Экспозиция называется «ЕВРОЗОНА». Я поражался сходству нашего времени. И там и тут осужденные герои, и там и тут дьяволоподобные судьи. Хотя почему «дьяволоподобные». Вполне возможно, что это вовсе не люди, а некие инфернальные хари, сошедшие со страниц Гоголя или полотен Босха…

Сейчас многие искусствоведы твердят о постмодерне, когда в книгах и на полотнах совмещается совсем, кажется, несовместимое. Весь вопрос кем совмещается, и как. У художника Андрея Будаева поражает совмещение совершенно реалистических сюжетов, неких документальных кадров нашей действительности с евангельскими образами, и тут же, с какими-то запредельными адскими существами, которые и напоминают мне поэтику Иеронима Босха. Правда, это современный Босх – Босх пластмассовых кукол и мёртвых манекенов.

Вот перед нами картина на сюжет репинских «Запорожцев, пишущих письмо турецкому султану». Всё то же: одеяния, позы, жесты, только вместо знакомых нам лиц, лица другие, ещё более знакомые. Вот, оперевшись на стол, сидит полуобнажённый запорожец с улыбающимся лицом Уго Чавеса. За ним, положив кулаки на его спину, смуглый Диего Марадона, рядом с ним – хохочущий Никита Михалков, а рядом – сам Эмир Кустурица. Потом троица: Никола Тесла, Генри Мур и писарь с гусиным пером – Стенли Кубрик. Над ним, рукой указывая в сторону Турции, простите, – Америки, – лидер Сербской Радикальной Партии Томислав Николич. Слева, как и положено, стоят Фидель и Рауль Кастро и задумчивый Че Гевара. Рядом – Ратко Младич. За Николичем – Ахмадинежад, Коштуница и в белой папахе с крестом на груди Батько Лукашенко. А чуть дальше, как бы несколько скрывшись – 13 лет скрывался, и всё-таки продали, гады! – улыбается Радован Караджич… И надо всей этой великолепной группы развеваются полотнища их стран.

Но что это? В нижнем правом углу картины мы видим каких-то надутых голых пауков… Ба! Тоже знакомые всё лица. Точнее – рожи, или хари, как вам будет угодно. Стоящая раком со свиной копилкой на заднице – вампирша Мадлен Олбрайт. Что-то орущая Хилари Клинтон, её супруг Билл с раздвоенным фаллическим символом носа… Кто это? Куклы, призраки, привидения, манекены, фантомы?.. Перед нами как бы два мира – мир Жизни, и мир Смерти. В одном слышится живой смех, в другом «скрежет зубовный»… И так, на этом принципе демонстративного противопоставления Добра и Зла строятся все полотна Андрея Будаева.

Причём, побеждает Добро. Вот Эмир Кустурица заломил руку Джорджу Бушу. Идёт допрос. Допрашивает следователь по особо тяжким преступлениям против человечности Слободан Милошевич. А вот противоположное: железная камера тюрьмы. И Солана с Бушем в форме американских полицейских держат Караджича. Буш смотрит на Караджича исподлобья, а Караджич на него открыто и с презрением…

Дальше идут «картинки» современного «Inferno». Интересно вглядываться в фрагменты. Вот, поднадписью «WANTED FOR THE WAR GRIMES» – «разыскиваются военные преступники», вампир Ющенко обнимает старую ведьму Мадлен Олбрайт. Та умиленно улыбается. Весь этот, казалось бы, мир современного плаката наполнен каким-то запредельным, вампирско-маниакальным ужасом. Что-то от Иеронима Босха и «Бала вампиров» Романа Поланского, что-то от Дан-те и Гоголя просвечивает сквозь простоту плакатных типажей. И вдруг мы встречаемся с совсем другой «техникой»…

Вот, спрятавшись за углом здания, отбиваются из автоматов Младич и Караджич. На стене дома наклеены плакаты с их портретами, под которыми семизначные суммы за их выдачу… И вдруг снова миф! Точнее, не миф, а Евангельские сюжеты. Тадич в форме официанта, в белых перчатках, несёт на блюде голову Радована Караджича. Над ним на стене полотно Караваджо, изображающее поимку Иисуса Христа в Гефсиманском саду. А вот и сам виновник этой поимки со своим Учителем. Караджич, в образе Иисуса Христа, и целующий его Тадич в образе Иуды. Отлично всё это сделано! А вот по разбомбленному, горящему Белграду идёт Слободан Милошевич, а за ним, как бы восстающая из этого Ада, фигура святого Саввы Сербского, подаренная Белграду скульптором Вячеславом Клыковым. Царствие им Небесное – рабам Божиим Слободану и Вячеславу… А рядом Клинтон, зачёсанный под Гитлера, с наклеенными гитлеровскими усами. В руке он держит некий медный приз, в образе танцующей жирной ведьмы Мадлен Олбрайт…

Всё это сделано хорошо и сильно. Чувствуется мастер, вошедший в полосу творческой зрелости. Мастер прекрасно знающий не только историю живописи, но и нашу с вами страшную современную историю борьбы Добра и Зла в Сербии, в России, и на всей, как говорится, планете Земля.

Поблагодарим нашего друга, художника Андрея Будаева и ещё раз внимательно вглядимся в его полотна…

За окном грохотала гроза. Илья Пророк поднимает Воинство Христово на месть врагам Сербии и России!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств Русской Православной Церкви

Леонид Донатович Симонович-Никшич.

Воскресенье, 2 августа 2008 года. По Православному календарю – День Пророка Божия Илии-Громовержца.

+ + +

Дальше привожу мои стихи о Сербии и Сербах, которые, помнится, тогда на выставке Игоря Мирошниченко в подземелье «на Малой Ордынке» я подарил Андрею будаеву:

СУД НАД КАРАДЖИЧЕМ

Караджич схвачен. Чёрный трибунал,

Предчувствуя закланье жертвы новой,

Возводит обвинений чёрный нал,

Готовит обвинительное слово:

«Судить его!» – Пожизненно дадут.

Суд будет показательно красивым.

И восемь тысяч трупов принесут,

Неважно, что из них семь тысяч живы.

Вот, в чёрно-красных мантиях войдут…

Вот белые жабо свои расправят…

И над героем Сербским суд начнут,

Чтоб в камеру его навек отправить.

Тут всё понятно: правит Сатана,

И в чёрно-красных мантиях клевреты

Из бездны Ада, с самого со дна –

Вмиг призовут Караджича к ответу.

Ну вот и всё. Ещё один герой

Приговорён химерой беззаконья.

Лишь в небесах трубою золотой

Сверкнёт просвет, и колокол зазвонит…

И Сербский Образ митинг соберёт,

Хоругвеносцы выйдут на пикеты…

Но там и тут жизнь мерно потечёт,

Чтоб чередой мгновенной кануть в Лету.

И кажется – уже не одолеть

Течения годов однообразных,

Покосит всех героев Сербских Смерть,

И Русь зальёт смертельная зараза…

И всё же ПОДВИГ этой жизни суть!

И всё ж, друзья, отчаиваться рано!

Мы разобьём неправедный их суд,

Мы отомстим за Серба Радована!

Да! Суд другой, изменники, вас ждёт!

Суд безпощадный, праведный и скорый:

Отмщение народное грядёт,

Верша наш Суд над беззаконной сворой.

Мы отомстим за Сербию и Русь,

Мы отомстим за Серба Радована!

И пусть лютует суд гаагский, пусть…

Мы повторим: отчаиваться рано!

Леонид Симóнович-Никшич

9/22 – 11/24 июля 2008 года

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Тогда, в 2008 году, когда арестовали Караджича, мы сделали официальное заявление:

22.07.2008

г.Москва

Служба информации Союза Православных Хоругвеносцев и Союза Православных Братств

СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ БРАТСТВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ХОРУГВЕНОСЦЕВ

СВЯТО-СЕРГИЕВСКИЙ СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: «В связи с арестом Радована Караджича».

Арестован современный национальный герой Сербского народа и всего Православного Славянства, бывший политический лидер боснийских сербов Радован Караджич.

Пресмыкающиеся перед Западом новые Иуды в лице нынешнего руководства Сербии спешат отблагодарить и задобрить своих истинных хозяев, показать им свою собачью преданность. Не боясь Бога, не страшась своего народа, они готовы пойти на самое позорное и презренное преступление и предать в руки иноземцев своего единоплеменника. За что? За то, что он сражался за свой народ? И в чьи руки хотят его отдать? В руки какого «правосудия»? «Правосудия» тех, кто бомбил Сербов в 1999 году? Тех, кто вырвал в этом году у Сербии ее сердце — Косово? Тех, кто на протяжении вот уже почти 20 лет с маниакальным упорством расчленяют Сербию? Мало им Боснии и Герцеговины, Словении, Македонии, Хорватии, Черногории, Косово. Надо еще унизить, поставить на колени, в конец растоптать и сломить дух Сербов. С редкостной мстительностью и садистской изощренностью «мировая закулиса» упивается национальным унижением нашего братского — Православного и Славянского – народа, наших с вами родных людей. Запад не скрывает своего пристрастия, своей ненависти и презрения к православным «схизматикам». А как же вы думали?! Ведь даже Русские сдали без боя свою страну, а Сербы, покинутые всеми, преданные «старшим братом», сражались на нескольких фронтах за свою небольшую балканскую империю. Такого Запад не прощает.

Вечному проклятию и недоброй памяти в грядущих поколениях обрекают себя национальные предатели из нынешнего политического руководства Сербии, но они наказаны уже здесь, на земле, потому что разум их поражен безумием, «изменой, трусостью и обманом» (Святой Царь-Мученик Николай II). За жалкие сребреники временной и призрачной власти они предали свои души дьяволу и обрекли себя вечной погибели.

Позор и нашей власти. В последнее время она по-торгашески (хотя есть и более точное слово для определения такого поведения) использовала беды Сербии, чтобы выпросить для себя и своих опекаемых нуворишей жирные куски экономики братской страны. Впрочем, наши доморощенные иудушки дадут сто очков вперед кому угодно. Им не впервой предавать свой народ, не говоря уже о Сербах. Когда имя «Русский» не звучит в основном законе страны, а ложь и деяния большевиков по разделению единого Русского народа на три части не осуждены и принимаются за истину современной властью, что уж тут ждать от нее попечения о Сербах.

Мы же, братчики Союза Православных Хоругвеносцев, Союза Православных Братств и Свято-Сергиевского Союза Русского Народа, выражаем нашу всецелую и безусловную поддержку Радовану Караджичу, а также наше глубокое презрение к людям, арестовавшим Радована и готовящимся передать его в руки неправедного и сатанинского гаагского судилища.

Свободу Радовану Караджичу!

Живела Србия!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств Русской Православной Церкви,

Сопредседатель Свято-Сергиевского Союза Русского Народа

Леонид Симонович-Никшич со братчиками и соратниками.

Москва, 22 июля н.ст. / 9 июля ст.ст. 2008 года от Рождества Христова.

+ + +

Тогда же была написана и эта статья, сразу переданная мною Андрею Будаеву:

23.07.2008. г.Москва

Служба информации Союза Православных Хоругвеносцев и Союза Православных Братств

ЛЕОНИД СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ: ПОБЕДА РАДОВАНА КАРАДЖИЧА

Вчера, 8/21 июля был день Явления Иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.

А завтра, 10/23 июля — в день Положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве (1625 г.) – празднуется также преподобный Силуан, схимник Печерский, в Дальних пещерах пребывавший, и преподобные пустынники египетские, огнём и дымом уморенные…

Вот и Радован Караджич более 13-и лет скрывался где-то в пещерах… Однако арестовавшие его демократические власти во главе с президентом Тадичем выкурили Сербского Героя «огнём и дымом»… И схватили. Собственно, это – величайшее предательство Сербии и Сербства, попрание Сербского Креста со словами Святого Саввы: «Само Слога Србина Спасава!» Какая же «слога», когда ловят героя и выдают его Гаагскому трибуналу. Вот так же и у нас: демократы из Временного правительства арестовали Царя Николая II Александровича, чтобы позже передать его в руки Международному Гаагскому трибуналу того времени – большевикам… Потом был Екатеринбург…

Надо же, какая же мученическая жизнь у человека в стране, которую он защищал. Будучи полным сил, 13 лет жить, скрываясь неизвестно где, для того чтобы свои же выдали тебя незаконному сатанинскому судилищу… Причём судилище это обвиняет его ни больше, ни меньше, как в убийстве 8-и тысяч мусульман в Сребренице. Каковы будут результаты суда – совершенно ясно. Пожизненное заключение с неожиданной скоропостижной кончиной. Как у Слободана Милошевича…

Итак, Милошевич убит, Шешель сидит, Биляна Плавшич сидит, Караджич схвачен… Вот она – наша «романтическая» реальность. Пришла к власти прозападная клика и тут же сдала своего национального героя! Взяли Караджича в автобусе, в Белграде. Это говорит о том, что сербские спецслужбы знали, что Караджич живёт на частной квартире в Белграде. Знали и молчали. Но стоило власти измениться, как тут же прямо в автобусе и взяли. Вот негодяи! Мало им того, что Сербия становится всё меньше, что хорваты и мусульмане отхватили от неё куски. Нет, ради единения с ненавидящей их Европой, ради вступления в ЕС и НАТО начали приносить в жертву своих героев. Хотя, что же: как для Временного правительства Царь Николай был врагом, так и Караджич является врагом для современной демократической «сербской» власти…

Старшего брата Караджича, Рацо, уже таскают по судам. И ведут допросы. С пристрастием.

Я хорошо знаю Рацо Караджича, это спокойный, интеллигентный человек, всегда задумчивый и грустный. Какая-то глубокая печаль видна в его глазах. Печаль о судьбе брата и о судьбе Сербии. Мы встречались с ним в столице Черногории в доме известного сербского патриота. Имени его я называть не буду. Сами понимаете, почему… Долго беседовали. Кроме хозяина и Рацо Караджича был ещё один молчаливый человек с явно военной, офицерской выправкой. Меня тогда поразило, насколько наши взгляды совпадают… И ещё поразило их спокойное, какое-то уже «фаталистическое» мужество людей, решивших воевать до конца. Обязательно – победного. Хотя они понимали, что победа их будет только духовная.

Этот печальный «фатализм» есть одно из главных качеств Сербов, он выработан в их характере веками борьбы с османами. Века и века сербы воевали за свою свободу и века и века, умирая за свободу, одерживали моральную, духовную победу. На чёрных сербских четнических знаменах так и написано:

С ВЕРОЙ В БОГА!

СВОБОДА ИЛИ СМЕРТЬ!

а посередине – череп с двумя костями, и кинжал у него в зубах. Это вечное знамя вечной партизанской борьбы, которую, продолжая священную традицию, вели и ведут такие герои как Милош Обилич, Князь Лазарь, Александр Карагеоргиевич, Воислав Шешель, Ратко Младич и Радован Караджич. Список этот будет ещё длинным… потому что, как написано на сербском патриотическом плакате:

СВАКИ СРБИН JЕ РАДОВАН – ВСЯКИЙ СЕРБ – РАДОВАН!

Заканчивая этот текст, хочу привести свои стихотворения, которые раскрывают ситуацию не только в современной Сербии, но и в Европе в целом.

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Албания, Чечня, Афганистан, –

Всё та ж война, всё те же моджахеды,

Хоть и разнятся имена трёх стран,

Но суть одна, одни и те же беды.

Война кругом, война идёт давно…

Ползут меж камней чёрные абреки,

И косит русских войнов пулемёт,

И сербский воин вдруг смежает веки.

Нас распинают, колют, режут, жгут,

Нас над окопом ставят «самоваром»,

И для узды готовя конский жгут,

Идут на ны жестокие хазары.

А что же мы, и где наш Святослав?

Лукин бормочет про права и гранты…

А в этот миг потоки чёрных лав

Идут на ны, отбросив «толерантность».

Кругом война, война давно идёт,

Европа единяется с Чечнёю,

И «Браунинг» – германский пулемёт –

Слился в экстазе с белою чалмою.

А в Косово триумф справляет Смерть,

А режиссёрам приз дают на «Канском»,

А мы идём «цирюльников» смотреть,

Страдание блядей американских.

Идёт религиозная война,

Сам папа Римский поддержал шиптаров,

О, Господи! Германия сама –

Теперь страна восточного базара,

Совсем арабским стал давно Париж,

Берлин – турецким, Лондон – пакистанским,

И только Новый Сад, Белград и Ниш

Не поклонятся нечисти албанской.

Что ж, европейцы сдохли. Ну а мы,

Неужто мы – потомки храбрых Россов –

Не видим, в телесон погружены,

Как Русь у нас уводят из-под носа?

Уж в Приштине стоят войска «КЕЙФОР»,

Не защищая сербов от албанцев,

А мы с братвой в кино «Дневной дозор»

Идём смотреть, а после в парк, на танцы.

Да, миг настал – крылами бьёт беда,

Как и тогда, в далёком Сорок Первом!

Мы сбросим телеморок и тогда

Все как один поднимемся за Сербов.

И после нас поднимется весь мир,

Европа также сбросит телечары,

И Сербский гимн заполнит вдруг эфир,

И запылает в небесах пожаром.

Вставайте, братья, за Святую Русь,

За Сербию Небесную Златую!

И пусть сейчас лютует шиптар, пусть,

Назавтра снова Сербин возликует!

. . .

МОСТ НА ДРИНЕ

Мост на Дрине, мост на Дрине,

Камень в Дрину Сербин кинет,

Камень кинет – круг пойдёт,

Сербин с Русом в бой идёт.

Бьёт душманов пулемёт:

Очень точно, чётко бьёт.

Бой идёт, бой идёт,

День войны ещё пройдёт,

День пройдёт, неделя минет,

Снова камень кто-то кинет,

Кто-то пушку наведёт,

Кто-то снова в бой пойдёт,

Ринется, и упадёт…

Это вечный бой идёт.

Пули свищут, лупят влёт,

Вдруг к кому-то Смерть придёт,

А кого-то обойдёт.

Раскалённый пулемёт

Вдруг заглохнет, замолчит,

Только слышу – кровь стучит

В моих жилах и ушах –

Кровь… Теперь на тормозах

сё спустить. Пред нами Дрина,

В ночь над Дриной запрокинут

Мост. Над ним висит луна.

Дома белая стена…

Серб на страже с автоматом,

Сербские поют солдаты:

«Тамо, брача, широко

Тече Дрина, далеко»…

Тихо дремлет мост на Дрине,

Сербин в воду камень кинет

И погладит свой «калаш»,

Нам победы, Боже, даждь!

И свирель из сумки вынет…

Звуки над водой плывут,

Сказ про Сербию ведут,

Про извечный бой на Дрине,

Что идёт за кругом – круг.

Может завтра, слышишь, друг! –

Я в сырую землю лягу,

Но сегодня про отвагу

Я пою, и слышат горы,

Что я жив ещё пока,

Что шумит внизу река.

Мост на Дрине, мост на Дрине…

Новый воин камень кинет.

Широка и глубока

Дрина – Сербская река.

. . .

МЫ ВЕРНЁМСЯ!

«Ми чемо се вратити!» – «Мы вернёмся!»

– боевой клич сербских четников

Настанет день, когда они вернутся,

И вам за униженье отомстят.

Увидим вдруг: дома шиптаров рвутся,

И головы шиптарские летят.

Вы моджахедам Косово продали,

Вы православных предали славян!

Ну что ж, – теперь клинком дамасской стали

Нависнет над Европой ятаган!

Шахиды, духи, шиптары, абреки,

Афганских моджахедов тьмы и тьмы –

Идут пролить горячей крови реки,

Жестоки, беспощадны и сильны.

Я вижу гибель Западной Европы,

Разрушенный, в руинах Ватикан,

Я слышу орд шиптарских рёв и топот,

Я вижу, как сверкает ятаган!

Горит Берлин, покрыты чёрным дымом

Парижа Елисейские поля,

И столп огня стоит над вечным Римом,

И Барбаросса падает с коня,

Пылает Кёльн, горит туманный Лондон,

Объят пожаром стройный Нотр-Дам,

И жрёт огонь каштанов синих кроны,

И пламенем охвачен Амстердам…

Но миг придёт, и четники вернутся.

Они умеют! – бить и воевать!

И меч священный в Михаила руце

Начнёт тогда изменников карать.

Они вернутся как неотвратимость,

Как Божьей кары Белые орлы,

Они придут – тверды, непобедимы,

Грядущими победами хмельны.

Они придут для Божьего отмщенья –

Их сам Неманя в битву поведёт! –

Тогда шиптаров злых от истребленья

Уже ничто на свете не спасёт.

Тогда их орды, как от Божьей кары,

От сербских чет безстрашных побегут,

И чёрные жестокие шиптары

Из Косова навеки пропадут…

В своих дворцах Германий и Италий

Вы доигрались с шиптарским огнём.

Вы нас предали. Мы же вас – спасали.

Вы нас забыли. Мы же вас – спасём.

. . .

P.S. А несколькими часами позже я узнал, что Караджича, по словам его адвоката Светозара Вуячича, арестовали 18 июля 2008 года – на другой день после Празднества памяти Святых Царственных Мучеников — Царя Николая, Царицы Александры, Цесаревича Алексия, Царевен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии и Святого Мученика, Благоверного Великого князя Андрея Боголюбского, в день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского и Всея России чудотворца, и убиения Преподобномучениц Великой княгини Елисаветы, инокини Варвары и Великих князей Романовых в Алапаевске.

Это несомненно знамение. Знамение мученичества.

Преподобные отцы наши Сергие и Савво, молите Бога о рабе Божием Воине Радоване!

Глава Русско-Сербского Православного Братства

во имя Преподобного Сергия Радонежского и Святителя Саввы Сербского,

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств Русской Православной Церкви

Леонид Донатович Симонович-Никшич.

9/22 июля 2008 года. День сообщения об аресте «сербскими» спецслужбами воина, поэта и мученика, Сербского Героя Радована Караджича.

+ + +

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Со-председатель Свято-Сергиевского Союза Русского Народа,

Предводитель Сербско-Черногорского Савеза Православних Барjяктара,

Леонид Донатович Симонович-Никшич

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