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Светлой памяти Алексея Арцыбушева

pravoslavie-za-upokoy01
Сентябрь 19
23:06 2017
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Мы теперь уходим понемногу

В ту страну, где тишь и благодать…

Сергей Есенин

В канун сретения Владимирской иконы Божией Матери, 7 сентября 2017 года, отошел ко Господу Алексей Петрович Арцыбушев — удивительный русский человек, в жизни которого как в зеркале отразилась судьба всего Русского народа. Дивеево в детстве, гонения в юности, тюрьмы и лагеря в зрелости, Церковь и писательский труд в старости. Книги, которые он написал, — «Милосердия двери», «Сокровенная память души» — войдут золотыми страницами в историю русской литературы. Поразительно, что этот добрый человек с огромным чувством юмора и удивительно живым, непосредственным и опять же добрым восприятием жизни, происходил не просто из аристократического, но прямо из сакрального рода великого князя Рюрика. А по отцу он черногорец из опять же Царского рода — Черногорских Царей Петровичей. Поэтому он в шутку называл себя Черногорским Принцем. И вот, из-за нашей жуткой и трагической истории ХХ века, этот Рюрикович-Петрович прошел все те же этапы, тюрьмы и лагеря, допросы, пытки, карцеры, то есть все те «прелести», которые прошли многие лучшие русские люди в «некалендарном» ХХ веке. И прежде всего епископы, священники, писатели, поэты.  Среди последних Николай Гумилев, Алексей Ганин, Николай Клюев и огромное множество другой пишущей братии, судьбу которой так страшно и пронзительно выразил поэт Ярослав Смеляков в стихотворении «Земляки», где он описывает, как на мерзлой зимней дороге «из Сибири в Сибирь»  встречаются два этапа, и зэки выкликают своих земляков во встречной колонне. И когда слышат, что есть в этом этапе земляки, то дальше они уже идут «с полублаженною улыбкой на успокоенном лице»… Невероятная по силе картина. И всё это также, своими глазами, видел потомок двух царственных родов Алексей Петрович Арцыбушев  и замечательно, с редкой непосредственностью отразил в своих книгах.

Теперь, как я уже сказал, книги эти войдут в золотой фонд русской литературы.

Царство тебе Небесное, писатель и молитвенник, раб Божий Алексей!

Помолись у Престола Господня о России и всех нас грешных!

 

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних  Барьяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич

Страны
РоссияЧерногория

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