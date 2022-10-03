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Сватовское направление – обстановка на 12.00 03.10.22

Автор: Юрий Подоляка
Сватовское направление – обстановка на 12.00 03.10.22
Сватовское направление – обстановка на 12.00 03.10.22

Противник продолжает концентрировать свои силы в районе восточнее Лимана и Купянска для нанесения удара по направлению Сватово – Кременная. Сегодня здесь относительное затишье, но в виду угрозы для нашей группировки в районе н.п. Боровая, было принято решение о ее отводе на линию реки Жеребец, что и было произведено сегодня ночью.

В районе Кремненной противник также сегодня пока не особо активен, но концентрация войск говорит о том, что новое наступление на этом направлении (по направлению к Сватово и Кременной) должно начаться со дня на день.

СтраныРоссия Украина
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