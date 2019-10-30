Закон и беззаконие

Существенно выросли показатели реализации таможенных технологий авторегистрации и автовыпуска

таможня

В ходе Международного таможенного форума – 2019, прошедшего в Москве 24-25 октября, руководством Федеральной таможенной службы было неоднократно отмечено, что одним из стратегических направлений развития таможенного администрирования в настоящее время является переход к автоматической системе работы с данными.

Южным таможенным управлением активно внедряются технологии автоматической регистрации деклараций и автоматического выпуска товаров. Показатель реализации технологии авторегистрации в регионе деятельности управления увеличился с 57,3% (60 102 ДТ) за 9 месяцев 2018 г. до 76,8% (87 858 ДТ) за 9 месяцев 2019 г. по «экспортным» ДТ и с 19,4% (22 726 ДТ) до 41,4% (48 679 ДТ) по «импортным» ДТ. По итогам 9 месяцев 2019 г. в автоматическом режиме выпущены 33,3% (13 607 ДТ) «экспортных» и 26,7% (5 492 ДТ) «импортных» ДТ от общего количества деклараций, поданных участниками ВЭД низкого уровня риска (9 месяцев 2018 г. – 26,6% (7 378 ДТ) «экспортных» ДТ и 15,6% (1 990 ДТ) «импортных» ДТ).

В соответствии с Комплексной программой развития ФТС России на период до 2020 года в качестве одного из направлений совершенствования таможенного администрирования определена необходимость концентрации таможенного декларирования в территориально распределенных центрах электронного декларирования (ЦЭД). Вопросы декларирования товаров в ЦЭД, распределения компетенции между ними и таможенными постами фактического контроля, преимуществ технологии удаленного представления документов, появления новых технологических решений, связанных с функционированием единой сети электронных таможен и центров электронного декларирования, обсуждались участниками МТФ-2019 в рамках одной из ключевых сессий форума, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

В регионе деятельности ЮТУ на сегодняшний день функционирует 3 ЦЭД: Астраханский, Новороссийский и Ростовский. Все указанные таможенные посты включены в проводимый ФТС России эксперимент по концентрации таможенного декларирования в ЦЭД. За 9 месяцев 2019 г. в ЦЭД ЮТУ оформлено 64,7% всего декларационного массива региона. В аналогичном периоде 2018 года данный показатель составлял лишь 34,5%. В текущем году расширен перечень таможенных органов, участвующих в данном эксперименте, путем включения отдельных таможенных постов региона, функционирующих в морских портах. Проводимые мероприятия по концентрации таможенного декларирования в ЦЭД позволяют создать условия для развития функциональной специализации таможенных органов, сокращения сроков совершения таможенных операций и повышения эффективности таможенного контроля.

Предыдущая статьяКраснодарские таможенники обнаружили незадекларированную коммерческую партию одежды
Следующая статьяТаможенники обнаружили у нервного водителя с Украины нелегальный товар

Объявления

Наиболее интересное

Ещё похожие новости

На что идут страховые мошенники ради выплат

Закон и беззаконие Ярослав Мошков -
Согласно статистике, доля возбужденных уголовных дел по страховому мошенничеству за первое полугодие 2019 года составила всего 1/5 из общего числа поданных заявлений. К сожалению, динамика...
Узнать больше

Из сочинского рынка изъяты санкционные сыры

Закон и беззаконие Ярослав Мошков -
На внутреннем рынке г. Сочи изъяты санкционные сыры. В ходе проверки торговой точки выявлены товары, запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию. Должностными лицами отдела таможенного контроля...
Узнать больше

Рейтинг криминогенности является эффективным инструментом в оценке благополучия регионов

Закон и беззаконие Ярослав Мошков -
Институт региональных проблем (ИРП) с мая 2019 года выпустил пять рейтингов криминогенности регионов, в которых учитывается широкий спектр статистических данных. На основе анализа социально-экономических...
Узнать больше

Волгоградская область худшая рейтинге криминогенности регионов

Закон и беззаконие Ярослав Мошков -
В октябре Институт региональных проблем выпустил пятый рейтинг криминогенности регионов на основе статистических данных, опубликованных различными федеральными ведомствами за июнь 2019 года. Согласно результатам...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.