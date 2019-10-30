Существенно выросли показатели реализации таможенных технологий авторегистрации и автовыпуска

В ходе Международного таможенного форума – 2019, прошедшего в Москве 24-25 октября, руководством Федеральной таможенной службы было неоднократно отмечено, что одним из стратегических направлений развития таможенного администрирования в настоящее время является переход к автоматической системе работы с данными.

Южным таможенным управлением активно внедряются технологии автоматической регистрации деклараций и автоматического выпуска товаров. Показатель реализации технологии авторегистрации в регионе деятельности управления увеличился с 57,3% (60 102 ДТ) за 9 месяцев 2018 г. до 76,8% (87 858 ДТ) за 9 месяцев 2019 г. по «экспортным» ДТ и с 19,4% (22 726 ДТ) до 41,4% (48 679 ДТ) по «импортным» ДТ. По итогам 9 месяцев 2019 г. в автоматическом режиме выпущены 33,3% (13 607 ДТ) «экспортных» и 26,7% (5 492 ДТ) «импортных» ДТ от общего количества деклараций, поданных участниками ВЭД низкого уровня риска (9 месяцев 2018 г. – 26,6% (7 378 ДТ) «экспортных» ДТ и 15,6% (1 990 ДТ) «импортных» ДТ).

В соответствии с Комплексной программой развития ФТС России на период до 2020 года в качестве одного из направлений совершенствования таможенного администрирования определена необходимость концентрации таможенного декларирования в территориально распределенных центрах электронного декларирования (ЦЭД). Вопросы декларирования товаров в ЦЭД, распределения компетенции между ними и таможенными постами фактического контроля, преимуществ технологии удаленного представления документов, появления новых технологических решений, связанных с функционированием единой сети электронных таможен и центров электронного декларирования, обсуждались участниками МТФ-2019 в рамках одной из ключевых сессий форума, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

В регионе деятельности ЮТУ на сегодняшний день функционирует 3 ЦЭД: Астраханский, Новороссийский и Ростовский. Все указанные таможенные посты включены в проводимый ФТС России эксперимент по концентрации таможенного декларирования в ЦЭД. За 9 месяцев 2019 г. в ЦЭД ЮТУ оформлено 64,7% всего декларационного массива региона. В аналогичном периоде 2018 года данный показатель составлял лишь 34,5%. В текущем году расширен перечень таможенных органов, участвующих в данном эксперименте, путем включения отдельных таможенных постов региона, функционирующих в морских портах. Проводимые мероприятия по концентрации таможенного декларирования в ЦЭД позволяют создать условия для развития функциональной специализации таможенных органов, сокращения сроков совершения таможенных операций и повышения эффективности таможенного контроля.