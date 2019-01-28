Судья «по понятиям»

Наблюдения судебного эксперта, невольно ставшего «административным нарушителем»

В последнее время у всех специалистов в области права все больше и больше складывается мнение по поводу того, что в России начинает работать новая система правосудия. И российские «вершители судеб» рядовых граждан страны теперь за основу своей деятельности берут не Закон. А все чаще и чаще действуют исключительно «по понятиям».

Да-да! Именно – «по понятиям»!

И этим «слугам Закона» давно уже абсолютно наплевать не только на мнение своих квалифицированных коллег-юристов, но и вообще на мнение всего нашего российского гражданского сообщества. Потому что многие из них, либо напрямую стали членами преступного синдиката, либо находятся под его контролем, либо до смерти им запуганы.

Но, с недавних пор появилось еще одно весьма характерное явление в нашем «драгоценном» доморощенном правосудии.

Сами суды стали весьма напоминать нечто среднее между бандитской «малиной» и штабом неофашистских молодчиков!

Достаточно заглянуть в любой московский суд – и вы в этом тут же убедитесь!

По зданиям судов разгуливают пацаны в черном устрашающем обмундировании с увесистыми дубинками на боку. Им не хватает только повязки с нацистской свастикой на рукаве и кокарды с черепом на чёрном зловещем берете!

Они смотрят на вас исподлобья и молча сопят, ожидая команды «Фас!»

Это – уже новое, подросшее «поколение ЕГЭ», готовое выполнить любую команду своего вышестоящего начальства ради той подачки, которую им платят в виде «жалования».

Об этих тупоголовых «ребятках» и их наглых начальниках я писал в одной из своих статей под заголовком «Судебно-приставное хамство» еще 11 ноября 2018 года. Когда группа чернорубашечных молодчиков из, так называемых, «судебных приставов» Пресненского районного Суда города Москвы под руководством своего начальника Романа Красильникова устроила настоящий шабаш по отношению к пожилым людям и инвалидам, пришедшим в суд по уголовному делу известного профессора Олега Платонова.

Так вот. После публикации моей статьи руководитель судебных чернорубашечников Роман Красильников, естественно, не успокоился. Сначала он пытался подать на автора публикации заявление в полицию. За клевету. Но, ему там популярно объяснили, что подобного рода вопросы решает только суд.

Тогда господин Красильников пошел на преступление! И совершил – должностной подлог!

Он собственноручно составил «Протокол об административном правонарушении», якобы, совершенном автором публикации в Пресненском суде 6 ноября 2018 года. При этом, указал в нем неизвестно откуда добытые паспортные данные, вписал информацию о том, что автор публикации «ознакомлен со своими правами и обязанностями» и пометил, что тот «от подписи под протоколом отказался»!

В соответствии с данным «протоколом» выходило, что автор публикации (то есть, ваш покорный слуга) лично присутствовал при его составлении, все выслушал и ото всех подписей отказался (?!)

И вот эту липовую галиматью наш главарь чернорубашечников отправил в судебный участок мировому судье Е.Н.Семенченок, которая, ни минуты не сомневаясь в правдивости данного «документа», вынесла «постановление» об «административном наказании»!

Чуть позже, узнав всю полноту картины, мировая судья сама пришла в ужас и посоветовала тут же подать апелляционную жалобу в Пресненский районный суд на отмену ее «постановления».

Что и было сделано.

Но, тут, как вы понимаете, начались настоящие чудеса в решете!

Судья Пресненского районного суда города Москвы Ирина Зубова была явно расстроена тем, что ей придется рассматривать «столь непростое дело». Хотя, как говорят у нас в народе в подобного рода случаях, такие дела не стоят и выеденного яйца!

Но, уж очень не хотелось этой «служке Закона» рассматривать «славные деяния» своего же (как я теперь уверен) «подельника» по Суду.

Да-да! Я не оговорился! Именно – подельника, а не сослуживца!

Потому что, любой опытный юрист (а, уж тем более, — судья) сразу же усмотрел бы в документе, представленном в материалах «Дела» в качестве, так называемого, «Протокола об административном правонарушении» элементы «должностного подлога». И настоящий судья должен был бы вынести немедленно «частное определение» по данному поводу. С тем, чтобы дальше соответствующие органы приняли меры к человеку, совершившему это уголовное деяние и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ.

Но, судья Зубова, видимо, уже перешла на новую систему «правосудия». И решила, что судить нужно не по реальным документам, не на основании Закона, а «по понятиям».

Выслушав невнятную наглую ложь своего «судебного подельника» (который, кстати, дал подписку о том, что «будет давать исключительно правдивые показания»), она прониклась к нему «полным доверием» и полным «пониманием обстановки». Чего, естественно, невозможно допустить в отношении известного российского ученого, писателя, общественного деятеля, помощника депутата Государственной Думы. И вынесла «Решение».

Думаю, от подобного рода «решения» обалдеют многие опытные юристы и правоведы!

Признав в своем, так называемом, «решении» факт того, что «Протокол об административном правонарушении» фактически был составлен с грубейшими нарушениями и что при полном отсутствии «нарушителя» он там прописан как присутствующий, мадам Зубова оставила все принятые на основе данного фактически фиктивного «документа» «постановлениеоб административном наказании» в силе!

Подобное возможно лишь в двух случаях.

Первое. Если эта судья не имеет никакой квалификации и не способна вообще решать подобного рода дела!

Или второе. Если данная судья находится в корпоративном сговоре с тем, в отношении кого рассматривается «дело» и фактически является членом одной с ним группировки. Такие группировки, как правило именуют ОПГ (Организованные Преступные Группировки).

Не исключаю, правда, я и третьего варианта.

Вполне возможно, что судья Зубова, зная, кто такие на самом деле те самые «парнишки» в черных рубашках с дубинками на боку и тяжелыми взглядами исподлобья, весьма опасается за свою жизнь и здоровье. И побаивается, как бы ненароком однажды случайно с крыши их «прославленного» Пресненского суда при выходе ей не упал на голову кирпич…

Поэтому на всякий случай, когда дело касается инцидентов с сотрудниками самого суда (а, уж тем более – тех самых «парнишек») лучше уж сразу все решать не «по Закону», а «по понятиям»!

Тогда я искренне сочувствую этой несчастной женщине!

Впрочем, как и всей Российской Системе Правосудия!

Которой однажды, если она перейдет на работу не «по Закону», а «по понятиям», обязательно упадет кирпич на голову! И от этого ошеломляющего удара не смогут спасти ее никакие операции.

Только – экстренная пересадка мозгов!

Да, вот, мозгов этих, к сожалению, взять будет негде. Потому что все настоящие мозги вопреки норме и букве Закона пересажают за решетку наши «доблестные» судьи типа мадам Зубовой по фальшивым «документам» и «протоколам», лихо состряпанным «охранными молодчиками» типа господина Красильникова!

А Миром будут править тупые и самодовольные бездари, которые умеют красиво лгать, тупо льстить и нагло издеваться над теми, кто реально создает национальное достояние этой Цивилизации!

Сергей Комков – член Союза писателей Москвы, член Международной Славянской Академии, д.пед.н., д.ю.н., проф.