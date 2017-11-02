Судьба России в Откровении Иоанна Богослова

«Есть эпохи, в которых медленное и почти незаметное развитие духовных начал, убеждений и мыслей, лежащих в основе человеческих обществ, скрывает от наблюдателя разумность своих исторических законов. Есть эпохи, в которых эти духовные начала, уже уличенные в односторонности, бессилии или лжи, как будто бы еще ищут обмануть строгую логику истории хитростью своих оборотов, притяжением к себе других, несвойственных им начал, союзом с чисто-вещественными интересами и даже примирением с началами, совершенно противоположными. И тут еще наблюдателю нелегко дознаться до истины. Но есть эпохи, в которых развитие духовных начал, правивших прошедшею историею, окончено, уловки их истощены, и неподкупная логика историческая произносит над ними свой приговор; в такия эпохи слепота не простительна. Такова наша эпоха».

Алексей Хомяков [5, с. 145–146]

Вновь наступил роковой для всей прежней, старой, «традиционной» России октябрь 17-го года, напоминая россиянам о страшной катастрофе, поразившей русский народ сто лет назад и полностью изменившей его судьбу, направив исторический путь России в неведомое будущее. Продолжением и углублением тех революционных процессов стал распад советской державы в конце ХХ века, приведший к новой вспышке гражданских и межнациональных конфликтов в странах постсоветской демократии. Заключительным аккордом постсоветских трансформаций стали нынешние социально-политические потрясения на Украине, определившие возвращение Крыма в состав Великой России и вызвавшие гражданскую войну в Донецко-Луганском регионе, существенно осложнившие положение современной РФ в мировом сообществе и поставившие под вопрос само существование русского мира как исторического пространства духовного единства русского народа. Распад русского мира ведет к разложению этнокультурного единства российского социума, лишает его политическое руководство нравственной опоры в жизни народных масс, создавая этим угрозу полного обрушения государственной власти в современной РФ. Без возрождения духовного единства российского государства с интересами русских народных масс Россия не переживет XXI век.

Данные заметки в своем идейном ядре появились на свет в октябре рокового для советской державы 1991 года – и тогда же были разосланы автором в ряд московских информационных изданий как прокоммунистической, так и либерально-демократической политической ориентации: однако везде пришлись не ко двору. Впервые материалы были опубликованы на страницах одной из газет крупного промышленного центра восточной Украины в августе 1994 года [1] и представлены в расширенном формате российскому интеллектуальному сообществу в 1999 году [2]. С того времени, как показали события «горячего лета» 2010 года, политические баталии 2012 года и нынешний гражданский кризис на Украине, они не утратили своей актуальности, предупреждая русский мир о грозящих бедствиях и напоминая нам о высших смыслах исторической жизни народов.

Что случится с нами в будущем – не знает никто, кроме самого Господа Бога, установившего ход времен, и его избранников из рода людского, посланных в мир для спасения людей, для просвещения их разума, для укрепления их веры в Истину, в свет будущей жизни, призванных божественной благодатью для прозрения грядущих событий, для предостережения народов от греховных деяний. И сегодня, в тяжкий час сокрушения русского мира, русский народ должен сохранять Веру в мудрость Творца и признать главным виновником своих бед прежде всего самого себя. И покаяние наше возвратит нам благодать божью, возродит наши жизненные силы, осветит нам горизонт будущего.

Но если мы действительно способны к покаянию, то вечная мудрость Спасителя знает и об этом – и уже шлет нам свое благословение, свою помощь, свой покров в откровениях святых апостолов, в их обличениях наших пороков, в их видениях страданий нашего времени. Только изведав в полной мере ужас приближающейся катастрофы и обратившись к подлинным истокам своей духовности, русский народ сможет возродиться к новой жизни и после ста лет крестных мучений во имя Вселенского Братства людей обрести Верный Путь к Спасению. Да исполнится слово Божие!

Судный час русского мира

«И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: Это — бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя… И он собрал их на место, называемое по-Еврейски Армагеддон».

Апокалипсис 16: 13–16.

«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. … Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого; … Он был облечен в одежду, обагренную кровию. Имя ему: Слово Божие».

Апокалипсис 19: 11–13.

Сегодня наше общество переживает сильнейшие потрясения, идут процессы его коренной трансформации, когда рушатся прежние ценности и утверждаются новые, теряют значимость одни социальные императивы и возрождаются безвозвратно, казалось бы, утерянные. В сознании и душах людей все интенсивнее идет реабилитация религиозного миросозерцания. Все с большим вниманием и серьезностью мы вслушиваемся в заповеди Слова Божьего и откровения древних мудрецов, пытаясь в них найти ответы на вопросы нашего настоящего и смутно надеясь обрести в них веру в спасение от разлившегося по Русской Земле хаоса.

Наиболее пронзительную картину разверзшейся социальной катастрофы дает нам Откровение святого Иоанна Богослова. Что же открылось любимому ученику Христа две тысячи лет назад? Чью судьбу узрел сквозь тьму веков апостол Иоанн? «И явилось на небе великое знамение – жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения» (Апок. 12: 1–2). Кто же эта «жена», всегда озаренная солнцем, опирающаяся на месяц и украшенная короной с двенадцатью апостольскими звездами христианства? Кто та «жена», согретая сиянием божественного светила, которая должна подарить миру святого младенца, призванного стать чистым, праведным отражением вечного огня жизни во мраке земной ночи? Да не Россия ли начала XX столетия предстает перед нами? Раскинувшись на одной шестой части суши, она всегда озарена солнцем. В южных, нижних, «ножных» ее регионах живут в основном мусульманские народы, символом которых является полумесяц, «луна» как знак «отраженности», «верности», подобия их помыслов предначертаниям божественного промысла; тогда как северные, верхние, «головные» национальные сообщества озарены светом учения двенадцати христианских апостолов о божественной силе любви, о страдании как неизбежном спутнике свободного исповедания любви, как свидетельстве подлинного самоотречения во имя «иного», нового мира. Ведь именно Россия кричала в начале прошлого века от болей и мук, порождая новое общество индустриальной формации, прокладывая неизведанные пути к справедливому обществу будущего объединенного человечества, рожая Нового Человека.

Но уже поджидал еще не родившееся дитя «большой красный дракон с семью головами и десятью рогами… Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней» (Апок. 12: 3–6). Несмотря на все свои мучения и вопреки яростному разгулу дракона красной анархии, России все же удалось благодаря реформам Столыпина разродиться новым, капиталистическим обществом, которому надлежит пасти народы железным жезлом индустрии.

Что же это за пустыня, где попыталась укрыться жена от ярости свирепого красного дракона? Такой «исторической пустыней» была первая мировая война, продолжавшаяся для России около трех с половиной лет. Если разделить пополам срок от начала переговоров большевистской России с немцами о мире (03.12.1917) до даты подписания Брестского мирного договора (03.03.1918) и прибавить полученную величину в сорок пять дней к общей продолжительности военных действий от 01.08.1914 до начала переговоров в Брест-Литовске (1096+122+45), то получим в итоге величину в 1263 дня, практически совпадающую с предсказанием пророчества.

Вступление России в войну не остудило ярости красного дракона революционного насилия. Он «начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтоб она летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и пол-времени. И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей» (Апок. 12: 13–16). Демонстрация революционных сил в Петрограде 4 июля 1917 года и была той бурной рекой людских масс, которая уже тогда должна была смыть Россию в пучину беззакония и насилия. Однако законные власти смогли укротить этот поток. И тогда «рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Апок. 12: 17). Начало этой гражданской брани в нашем отечестве было положено октябрьским переворотом и разгоном силами радикал-демократов Учредительного Собрания.

Панорама последующих событий исторической жизни России в XX столетии представлена в откровении загадочными образами зверей. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах имена богохульные… и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела» (Апок. 13: 1–3). Что же это за зверь о семи головах, которому красный дракон революционного насилия передал всю свою мощь, великую власть и престол свой? Не тот ли это Зверь, который правил Россией 70 советских лет? Не гидра ли большевизма перед нами, утвердившего в России свою неограниченную власть и попытавшегося распространить ее с престола своего на весь мир? Не те ли это семь голов, что предводительствовали большевистским зверем на протяжении семидесятилетней истории советской России? Не та ли это рана на одной из голов зверя, которой была помечена в августе 1918 года фигура отца большевизма – Ульянова–Ленина? «И дивилась вся земля, следя за зверем; и поклонились дракону, который дал власть зверю, И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца» (Апок. 13: 3–5).

«Сорок два месяца» послеоктябрьской истории России охватывают так называемую эпоху «военного коммунизма» – время неограниченного террора и насилия большевиков над страной, время безраздельной власти Ленина. «И отверз он уста свои для хулы на Бога… И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечем убивает, тому самому надлежит быть убиту мечем. Здесь терпение и вера святых» (Апок. 13: 6–10).

Завершением эпохи «военного коммунизма» стали решения X съезда РКП(б) о замене разверстки натуральным налогом и принятие 28 марта 1921 года СНК РСФСР декрета о свободном обмене, покупке и продаже сельскохозяйственных продуктов в губерниях, выполнивших продразверстку. Революционная власть была вынуждена признать в новой экономической политике перспективы рыночных отношений. В мае того же года на X конференции большевиков были намечены пути практической реализации этих перспектив. Если умножить длительность синодического месяца лунного календаря (29,5 суток), принятого в странах Древнего Востока, на 42 месяца безраздельной власти Ленина, то в результате получим отрезок времени продолжительностью в три года и 144 дня. При последующем перспективном отсчете этих 144 дней от 7 ноября 1920 года они довольно точно укажут на дату принятия правительством РСФСР декрета от 28.03.1921 г. о свободном обмене, покупке и продаже сельскохозяйственных продуктов.

В условиях мирного времени и реализации политики НЭПа власть в большевистской иерархии переходит от Ленина в лапы другого зверя, который также «говорил как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми» (Апок. 13: 11–13). В этом втором звере явно проглядывают черты деяний несгибаемого выходца с Кавказских гор. Именно Сталин возвел образ Ленина в символ большевизма, заставив многих на земле поклониться этому образу как живому Духу. Именно он стал пророчествовать от лица Святого Духа коммунистической доктрины, творил великие знамения строительства нового мира и созданием ядерного оружия низвел огонь с небес на землю. «И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Апок. 13: 14–15). Искоренив остатки прежнего революционного вольнодумства и разномыслия, Сталин заставил всю страну поклониться духовному символу большевиков. «И он сделает то, что всем – малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам – положено будет начертание на правую руку их или на чело их, И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Апок. 13: 16–18).

Что же это за мудрость? На кого указывает число 666? Если разделить общую продолжительность жизни Владимира Ульянова–Ленина, составлявшую величину в 19631 день, на число дней синодического месяца лунного календаря (29,5), то результатом как раз и явится таинственное число зверя (665,5).

Откровение Иоанна говорит не только о прошлых бедах нашего Отечества, но рисует также его трагическое настоящее и страшное будущее, предрекая гибель великого города «Вавилона», «потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы» (Апок. 14: 8), пророчествуя, что всякий, «кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, Тот будет пить вино ярости Божией» (Апок. 14: 9–10). И видит Иоанн страшный суд над заблудшею женою, поруганной и обесчещенной драконом и порожденными им чудищами. «И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами… И сказал мне Ангел: … я скажу тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов» (Апок. 17: 1–3, 7). И далее пророчество раскрывает конечную тайну семи голов. «Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель» (Апок. 17: 8–11).

Некоторый мистический строй последней фразы не может заслонить собой ее фактическую достоверность. Из шести прошлых вождей большевизма пять пали: Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, а один все еще «есть». Это – дух Ленина, в верности и преданности которому коммунистическая партия клялась на всем протяжении своей исторической жизни. Седьмой же зверь – это последний генеральный секретарь ЦК КПСС, обозначивший своим руководством завершение безраздельного господства идей большевизма в развитии страны. Однако революционный экстремизм большевиков, их «радикальный демократизм» преодолен нынешней Россией чисто формально, внешне, лишь в атрибутике явлений, поверхностно, в эмоциональных оценках, в полемике партийных словопрений, но не в его абстрактной сути, не внутренне, не содержательно, не идейно, не в духовном пробуждении новой идеологии, не в утверждении новых идеалов. Нынешняя «партия власти», правившая Россией последние восемь лет <текст говорит о России 90-х годов прошлого века – прим. авт.>, осталась в своем внутреннем идейно-практическом измерении насквозь «большевистской» силой революционной переделки мира, выразила в чистом виде «подлинную суть» крайнего демократизма, истинного «большевизма» как радикального движения в насильственном перераспределении собственности, засвидетельствовав результатами своей практической деятельности способность лишь к разрушению бытия, к присвоению и поглощению общественного богатства, наглядно продемонстрировав собственное бессилие в обогащении жизни людей, в умножении общественного благосостояния.

Бывший «плановый строй» социалистического общества и нынешний режим «стихийной», «либеральной», «рыночной демократии» – это близнецы–братья, явления одной и той же сути, противоположные в особенностях внешней формы и единые по содержанию: в признании неограниченных перспектив материально-технической стратегии общественного развития, безостановочного роста общественного потребления, в утверждении «неограниченной свободы» человека в развертывании своей деятельности, в удовлетворении своих прихотей, в произволе человеческих действий, следующих, в одном случае, за коллективными запросами людских масс, а в другом – за эгоистическим расчетом отдельных индивидов. Различие между тем и другим лишь количественное, представленное противоположными гранями одного и того же качественного интервала эгоистической натуры людей, где коммунистический коллективизм воплощает высшую, нравственно вразумленную, предельно развитую, самоотрицающую форму власти «общечеловеческих» интересов, тогда как рыночный индивидуализм, демократический анархизм выражает исходную, наиболее простую, первородную основу демократии как власти безграничной свободы человеческих страстей, как сообщества неограниченной свободной конкуренции, как общества узаконенного произвола, насилия. «Свобода, – возвышает А.С.Хомяков коллективизм над индивидуализмом, общую волю над индивидуальным произволом, – есть еще только возможность силы (воли): ее первое безусловное проявление есть произвол; ея освящение заключается в ее самоопределении, как начала разумного и нравственного» [4, с. 289]. Поэтому в пророчестве Иоанна и говорится, что «зверь восьмой», который, по предсказанию, и пойдет в погибель, в когорте большевистских правителей сам есть лишь «из числа семи», ибо общий смысл его власти – это лишь порочная, анархистская, произвольная, первородная суть прежних семи царей. Главной чертой правления становится «безосновательность», бесперспективность, бессмысленность всех его действий, «безликость», мнимость какого-то направления в развитии общества, иллюзорность какого-либо общественного управления, после которого ничего не остается, кроме «семи дней» разрушения мира, семи лет общественного столпотворения и «восьмого года», полного безысходного хаоса. А престол сего «безликого восьмого зверя» утвержден в Великом Городе на семи холмах.

Действительность нового пробуждения в рыночной стихии постсоветской «либерально-демократической» России революционного энтузиазма раннего большевизма явно отслеживается в общей логике развития событий в 1991 и 1917 годах, в прямых аналогиях исторических подвижек 1917–1918 и 1991–1993 годов. Как летом 1991 года нарастало давление «революционно-демократических» сил на консервативное союзное правительство, так и летом 1917 года шла концентрация революционных масс для борьбы с реакционным Временным правительством. Ответом на эту концентрацию демократических сил стало выступление в августе 1917 года «военщины», «реакционного офицерства» во главе с генералом Корниловым, закончившееся так же плачевно, как и попытка членов ГКЧП отстоять в августе 1991 года целостность СССР. Как в 1917 году довольно двусмысленную позицию в деле спасения страны от угрозы революционной анархии занимал глава Временного правительства Керенский, так же двусмысленно выглядит и роль М.С.Горбачева в событиях августа 1991 года. Как в 1917 году разгром патриотических сил привел в итоге к полному низвержению старых институтов исполнительной власти в лице Временного правительства, а затем и представительной власти в лице Учредительного Собрания, точно так же и осенью 1991 года рухнули под ударами новых революционных демократов прежние структуры власти в лице и первого Президента Советского Союза, и его «карманного» Съезда народных депутатов СССР. Как в 1917 году победа радикальных демократов привела к позорному Брестскому миру и расчленению российского геополитического пространства, так и нынешние революционеры образца 1991 года пошли на разрушение государственной целостности СССР. Как в прошлом единство революционных сил оказалось недолговечным, обнаружив раскол между патриотическим настроем левых эсеров и космополитизмом большевиков, так и в стане российских демократов 90-х годов разросся конфликт между радикал-демократами, овладевшими рычагами исполнительской власти и отвергшими национальные интересы России во имя чистоты демократической идеи, и «конституционными демократами», представлявшими большинство законодательной власти и допускавшими возможность каких-либо социальных преобразований лишь при их правовой основательности, при соблюдении непрерывности конституционного процесса, при сохранении социально-исторического единства и преемственности политико-правового развития страны, при незыблемости правовых гарантий ее единства, при защите ее национально-государственных интересов. Кровавым «разрешением» этого конфликта современных «радикал-демократов» и «национал-демократов» стал расстрел Белого Дома осенью 1993 года необольшевистским правительством Ельцина Б.Н.

Общим итогом развития исторических событий как прошлого, так и современности становится обнищание населения, разрастание социальных антагонизмов, втягивание страны в пучину гражданских антагонизмов и криминального беспредела, предательства национальных интересов и разрушения государственного единства. Такие совпадения между событиями прошлого и настоящего наглядно показывают, что российский государственный корабль вновь повторяет тот путь, на котором он уже однажды едва не затонул, вновь совершает те же маневры, в результате которых он едва не исчез в исторической пучине, что опять «необольшевистские» пророки стоят на капитанском мостике и, околдованные своими видениями, устремляют истрепанное, неуправляемое судно российской государственности в неведомую даль, к сказочным богатствам чужих берегов, к призрачным миражам «вещественного богатства». История, говорят, любит дважды проигрывать свои события: первоначально в виде трагедии, а затем в виде фарса. Наше время, судя по всему, – это эпоха всеобщего российского фарса, когда народная трагедия раскручивается в стихии чрезвычайных личных амбиций и мелкого тщеславия, вне сколь-нибудь глубоких чувств и переживаний ведущих персонажей нынешней исторической драмы, вне той идейной убежденности и искренней веры в справедливость своего дела, которая вдохновляла прежних большевиков. «И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: Это — бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя… И он собрал их на место, называемое по-Еврейски Армагеддон» (Апок. 16: 13–16). Духовное убожество, идейное бессилие главных устроителей нынешнего российского фарса, не способных к какому-либо созидательному усилию, обнажает для всеобщего обозрения всю чудовищную бессмысленность происходящего, весь безысходный ужас нашего времени – времени погибели, истребления Земли Русской.

Этот ужас нашего времени сгущается в пророческих видениях апостолом Иоанном таинственных десяти рогов необольшевистского зверя, овладевшего телом России, испоганившего ее душу, разорившего ее дом, а теперь клеймящего ее как свою последнюю рабыню, как жалкую распутницу, наложницу своих мерзких прихотей, как всеобщую потаскуху, торгующую на мировом рынке собой и своими детьми <новые факты чудовищной практики распродажи своих детей–сирот за рубеж открылись российской общественности в истории издевательств приемных «американских родителей» над тремя русскими девочками–сестрами – прим. авт.> и потому не достойную какого-либо сострадания, отданную на всеобщее поругание. «И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем <восьмым «из числа семи» – прим. авт.>, как цари, на один час; Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю» (Апок. 17: 12–13). Не те ли это «рога», что сверкнули перед нашим взором в первых числах сентября 1991 года в Заявлении Президента СССР и высших должностных лиц десяти союзных республик? [3]. Не те ли это цари, что возвели на трон зверя «восьмого», которые сами еще совсем недавно питались молоком «большого красного дракона», творили блуд над страной, а затем, натешившись всласть, повлекли ее на заклание во имя «власти большинства», ради идола «демократии», вновь поклонившись идейным символам «большевизма»?

Однако большее не всегда является лучшим, не всегда представляет справедливое. Малочисленным народам эта истина известна давно. Сегодня час истины настал для всех народов России, для всех наций бывшего Союза, ибо «воды …, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят и сожгут ее в огне; Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями» (Апок. 17: 15–18). Ныне эти цари земные усугубляют хозяйственное разорение страны политическим и правовым ее разором. Десять рогов уже нацелились в сердце вскормившей их матери, уже вонзились в ее плоть, уже взялись за расчленение ее тела, призвав весь мир засвидетельствовать их право на казнь собственного Отечества.

Страшным будет финал этого жертвоприношения для всех народов прежнего Союза. Лишь в отношении представителей еврейского народа Откровение оставляет надежду на спасение, на массовый их исход из пределов агонизирующего государства. И увидел святой Иоанн «Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница … ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы … не подвергнуться язвам ее; …в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дом от пожара ее, Стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает … Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали, от страха мучений ее, плача и рыдая и говоря: горе, горе тебе, великий город … Ибо в один час погибло такое богатство… И, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому! И посыпали пеплом головы свои и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий … ибо опустел в один час. … повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его» (Апок. 18: 1–4, 8–11, 15–19, 21).

По-разному можно отнестись к этим страшным картинам пророчества и трагическим совпадениям истории России XX столетия с видениями Апокалипсиса. Но, даже не веря апостольскому предостережению и относя все сказанное к области социально-исторических мистификаций, следует со всей ответственностью оценить происходящие в жизни наших народов процессы и свою роль в них. Куда мы так стремимся, к чему мы так ломимся? Не к плитам ли собственных могил? Ведь разрушение всякого государства – это всегда гибель живых людей, это нередко погибель целых народов. Слишком глубоко наши этносы вросли друг в друга, чтобы можно было избежать летального исхода при их поспешном разъятии <наглядным примером смертельных рисков такого разъятия стали «революционные события» на Украине 2014-2017 годов – прим. Авт.>.

Сегодня, может быть, еще не поздно. Еще можно приостановить, ослабить нарастание социального катаклизма. Основные пласты людских масс еще не двинулись в поисках нового равновесия. Если же они двинутся, то их столкновения зазвучат погребальным колоколом по всем государственным образованиям бывшего Союза. И следует со всей определенностью заявить, что требуемого этими массами равновесия нельзя достичь в нашем многонациональном общественном организме на основе принципа «власти большинства». В условиях отказа от «классового подхода» и сегодняшнего разрушения общечеловеческого, «соборного» идеала (низвержение идеи Союза, соединения народов) демократия будет означать господство «коренной» нации над «пришлой», больших народов над малыми. Сегодня не «сила большинства» может помочь нам проложить дорогу к спасению, возродить нас к новой жизни, а лишь энергия взаимной «любви», свет свободы и равноправия, братского самоопределения на территории бывшего Союза всех проживающих здесь этнических групп населения независимо от «коренных» регионов их основного расселения. Только братский, взаимный учет волеизъявлений совместно живущих народов может дать нам сегодня шанс выжить, подняться и занять достойное место в мировом сообществе.

Что же касается верующих, то они знают, что Бог милостив, что Он любит людей и может простить раскаявшихся, способен открыть им путь к спасению. Но для этого надо послужить святому делу, возлюбить людей так же, как их возлюбил сам Господь Бог, принеся ради них в жертву Сына своего. И если любовь людей возвратит им веру друг в друга, то Господь услышит их мольбы. Да исполнится Воля Божья!

«И слышал я как-бы голос многочисленного народа, как-бы шум вод многих, как-бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель.

Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя.

И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых.

И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца» (Апок. 19: 6–9).

Ссылки

Гореликов Л.А. Откровение Святого Иоанна и судьба России // Криворожские ведомости. №№ 33–34. Август 1994 г. Гореликов Л.А., Лисицына Т.А. Русский путь. Опыт этнолингвистической философии. В трех книгах. Кн. 3. Судный час русской идеи. Великий Новгород: Изд-во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 1999. С. 123–136. Известия». № 209. 03.09.1991. Хомяков А.С. О современных явлениях в области философии // Хомяков А.С. Полн. собр. соч. Т. 1. М.: Университет. типография, 1861. С. 287–318. Хомяков А.С. По поводу Гумбольдта [1849] // Хомяков А.С. Полн. собр. соч. Т. 1. М.: Университет. типография, 1861. С. 143–174.

Гореликов Лев Александрович — доктор философских наук, профессор, академик Ноосферной Общественной Академии наук.