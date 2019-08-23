Судьба России в откровении Иоанна Богослова и прозрениях русского разума

«Есть эпохи, в которых медленное и почти незаметное развитие духовных начал, убеждений и мыслей, лежащих в основе человеческих обществ, скрывает от наблюдателя разумность своих исторических законов.

Есть эпохи, в которых эти духовные начала, уже уличенные в односторонности, бессилии или лжи, как будто бы еще ищут обмануть строгую логику истории хитростью своих оборотов, притяжением к себе других, несвойственных им начал, союзом с чисто-вещественными интересами и даже примирением с началами, совершенно противоположными. И тут еще наблюдателю нелегко дознаться до истины.

Но есть эпохи, в которых развитие духовных начал, правивших прошедшею историею, окончено, уловки их истощены, и неподкупная логика историческая произносит над ними свой приговор; в такия эпохи слепота не простительна. Такова наша эпоха»

(Алексей Хомяков).

Ход событий в современном мире продолжает неудержимо закручиваться в ускоряющемся водовороте социальных антагонизмов, все глубже втягивающих Русский мир и РФ как его социальное ядро в бездну тотальной конфронтации с Западной цивилизацией, все более явно угрожающих взрывом новой Мировой войны: усиливается политика западных стран по изоляции РФ в мировом сообществе; нарастает санкционное (от лат. sanctio — строжайшее постановление, т.е. категорическое требование правового регламента, предусматривающее карающие, репрессивные меры против лиц, нарушивших содержащееся в данном регламенте правило) давление западных держав не только против России и ее граждан, но также и представителей третьих стран, сотрудничающих с РФ; нагнетается западными «доброжелателями» гражданское противоборство на Украине, приведшее не так давно к гибели в результате террористического акта одного из политических лидеров Донецко-Луганского региона; продолжаются военно-политические провокации Израиля в Сирии, повлекшие гибель самолета информационного обеспечения российских войск; все более актуальной угрозой будущему России становятся интенсивные разработки «специалистами» США средств для ведения бактериологической и химической войны; все более резко звучат «странные заявления» руководства НАТО о готовности применения против РФ всех видов оружия в случае продолжения российских разработок новой ракеты «средней дальности». Данные факты вполне наглядно свидетельствуют о том, что Россия находится в шаге от Большой Войны с Западной цивилизацией. «Мир, — констатирует А. Проханов, — находится на грани термоядерной катастрофы. До её начала счёт уже ведётся не по годам, месяцам и неделям, но может по часам и минутам» (https://izborsk-club.ru/15940).

Возникшая ныне смертельная угроза мирному будущему всего человечества говорит о «радикально-антагонистическом» характере социально-исторического процесса, оформляющем контуры «будущего» через столкновение полярных сил, определяющем гибель одной из сторон. Однако разрушительная мощь этих «сторон» ныне такова, что их столкновение может уничтожить все человечество, наглядно подтвердив справедливость древнего пророчества о Страшном Суде как конечном «завершении» неразумной истории мирового сообщества. Судя по реалиям современной действительности, страшный Итог неразумной истории человечества наступает уже в наши Дни. На фоне таких трагических обстоятельств можно сделать лишь один разумный вывод: Россия не переживет XXI век без духовного, интеллектуального пробуждения русского народа как этно-культурной основы российского социума, без интеллектуального единения политической воли российского государства с интересами русских народных масс.

Представленный ниже текст с интерпретацией пророчества апостола Иоанна как предсказания трагической судьбы России в современном мире возник в своем концептуальном ядре более 25 лет назад – в октябре рокового для советской державы 1991 года – и тогда же были направлен автором в ряд московских информационных изданий как прокоммунистической, так и либерально-демократической политической ориентации: однако везде он пришелся не ко двору. Впервые данные материалы были опубликованы на страницах одной из газет крупного промышленного центра восточной Украины в августе 1994 года [Гореликов Л.А. Откровение Святого Иоанна и судьба России // Криворожские ведомости. №№ 33–34. Август 1994 г.] и предложены в расширенном формате для ознакомления российскому интеллектуальному сообществу в 1999 году [Гореликов Л.А., Лисицына Т.А. Русский путь. Опыт этнолингвистической философии. В трех книгах. Кн. 3. Судный час русской идеи. Великий Новгород: Изд-во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 1999. С. 123–136.]. С того времени, как свидетельствуют «горячие события» на Ближнем востоке и нынешний украинский раскол Русского мира, они не утратили своей актуальности, предупреждая русский люд и всех россиян о грозящих бедствиях и напоминая нам о высших смыслах исторической жизни народов.

Что случится с нами в будущем – не знает никто, кроме самого Господа Бога, установившего ход времен, и его избранников из рода людского, посланных Всевышним в мир для спасения людей, для просвещения их разума, для укрепления их веры в Истину, в свет будущей жизни, призванных божественной благодатью для прояснения смысла грядущих событий, для предостережения народов от греховных деяний. И сегодня, в тяжкий час новых испытаний прочности Русского мира, народ Русский должен сохранять веру в мудрость Творца и признать главным виновником своих бед прежде всего самого себя. И покаяние наше возвратит нам благодать божью, возродит наши жизненные силы, осветит нам истинный горизонт будущей жизни.

Но если мы действительно способны к покаянию, то вечная мудрость Спасителя знает и об этом – и уже шлет нам свое благословение, свою помощь, свой покров в откровениях святых апостолов, в их обличениях наших пороков, в их видениях страданий нашего времени. Только изведав в полной мере ужас приближающейся катастрофы и обратившись к подлинным истокам своей духовности, русский народ сможет возродиться к новой жизни и после ста лет крестных мучений во имя Вселенского Братства людей обрести дорогу к Спасению. Да исполнится Слово Божие!

Судный час Русского мира

«И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: Это — бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя… И он собрал их на место, называемое по-Еврейски Армагеддон» (Апокалипсис 16: 13–16).

«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. … Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого; … Он был облечен в одежду, обагренную кровию. Имя ему: Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый» (Апокалипсис 19: 11–14).

Наше общество переживает сегодня (P.S.: текст говорит о событиях в жизни российского социума 90-х годов ХХ века) сильнейшие потрясения, идут процессы его коренной трансформации, когда рушатся прежние ценности и утверждаются новые, теряют значимость одни социальные императивы и возрождаются безвозвратно, казалось бы, утерянные. В сознании и душах людей все интенсивнее идет реабилитация религиозного миросозерцания. Все с большим вниманием и серьезностью мы вслушиваемся в заповеди Слова Божьего и откровения древних мудрецов, пытаясь в них найти ответы на вопросы нашего настоящего и смутно надеясь обрести в них веру в спасение от разлившегося по Русской Земле хаоса.

Что было?

Наиболее пронзительную картину разверзшейся социальной катастрофы дает нам Откровение святого Иоанна Богослова. Что же открылось любимому ученику Христа две тысячи лет назад? Чью судьбу узрел сквозь тьму веков апостол Иоанн? «И явилось на небе великое знамение – жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения» (Апок. 12: 1–2). Кто же эта «жена», всегда озаренная солнцем, опирающаяся на месяц и украшенная короной с двенадцатью апостольскими звездами христианства? Кто та «жена», согретая сиянием божественного светила, которая должна подарить миру святого младенца, призванного стать чистым, праведным отражением вечного огня жизни во мраке земной ночи? Да не Россия ли начала XX столетия предстает перед нами? Раскинувшись на одной шестой части суши, она всегда озарена солнцем. В южных, нижних, «ножных» ее регионах живут в основном мусульманские народы, символом которых является полумесяц, «луна» как знак «отраженности», «верности», подобия их помыслов предначертаниям божественного промысла, тогда как северные, верхние, «головные» национальные сообщества озарены светом учения двенадцати христианских апостолов о божественной силе любви, о страдании как неизбежном спутнике свободного исповедания любви, как свидетельстве подлинного самоотречения во имя «иного», нового мира. Ведь именно Россия кричала в начале прошлого века от болей и мук, порождая новое общество индустриальной формации, прокладывая неизведанные пути к справедливому обществу грядущего человечества, рожая Нового Человека.

Но уже поджидал еще не родившееся дитя «большой красный дракон с семью головами и десятью рогами… Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней» (Апок. 12: 3–6). Несмотря на все свои мучения и вопреки яростному разгулу дракона красной анархии, России все же удалось благодаря реформам Столыпина разродиться новым, капиталистическим обществом, которому надлежит пасти народы железным жезлом индустрии.

Что же это за пустыня, где попыталась скрыться жена от ярости свирепого красного дракона? Такой «исторической пустыней» была первая мировая война, продолжавшаяся для России около трех с половиной лет. Если разделить пополам срок от начала переговоров большевиков с немцами о мире (03.12.1917) до даты подписания Брестского мирного договора (03.03.1918) и прибавить полученную величину в сорок пять дней к общей продолжительности военных действий от 01.08.1914 до начала переговоров в Брест-Литовске (1096+122+45), то получим в итоге величину в 1263 дня, практически совпадающую с предсказанием пророчества.

Вступление России в войну не остудило ярости красного дракона революционного насилия. Он «начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтоб она летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и пол-времени (т.е. одного года, двух лет и еще полугодия – Л.Г.). И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей» (Апок. 12: 13–16). Демонстрация революционных сил в Петрограде 4 июля 1917 года и была той бурной рекой людских масс, которая уже тогда должна была смыть Россию в пучину беззакония и насилия. Однако законные власти смогли укротить этот поток. И тогда «рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Апок. 12: 17). Начало этой гражданской брани в нашем отечестве было положено октябрьским переворотом и разгоном силами радикал-демократов Учредительного Собрания.

Панорама последующих событий исторической жизни России в XX столетии представлена в откровении загадочными образами зверей. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах имена богохульные… и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела» (Апок. 13: 1–3). Что же это за зверь о семи головах, которому красный дракон революционного насилия передал всю свою мощь, великую власть и престол свой? Не тот ли это Зверь, который правил Россией 70 советских лет? Не гидра ли большевизма перед нами, утвердившего в России свою неограниченную власть и попытавшегося распространить ее с престола своего на весь мир? Не те ли это семь голов, что предводительствовали большевистским зверем на протяжении семидесятилетней истории советской России? Не та ли это рана на одной из голов зверя, которой была помечена в августе 1918 года фигура отца большевизма – Ульянова–Ленина? «И дивилась вся земля, следя за зверем; и поклонились дракону, который дал власть зверю, И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца» (Апок. 13: 3–5).

«Сорок два месяца» послеоктябрьской истории России охватывают так называемую эпоху «военного коммунизма» – время неограниченного террора и насилия большевиков над страной, время безраздельной власти Ленина. «И отверз он уста свои для хулы на Бога… И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечем убивает, тому самому надлежит быть убиту мечем. Здесь терпение и вера святых» (Апок. 13: 6–10). Завершением эпохи «военного коммунизма» стали решения X съезда РКП(б) о замене разверстки натуральным налогом и принятие 28 марта 1921 года СНК РСФСР декрета о свободном обмене, покупке и продаже сельскохозяйственных продуктов в губерниях, выполнивших продразверстку. Революционная власть была вынуждена признать в новой экономической политике перспективы рыночных отношений. В мае того же года на X конференции большевиков были намечены пути практической реализации этих перспектив. Если умножить длительность синодического месяца лунного календаря (29,5 суток), принятого в странах Древнего Востока, на 42 месяца безраздельной власти Ленина, то в результате получим отрезок времени продолжительностью в три года и 144 дня. При последующем перспективном отсчете этих 144 дней от 7 ноября 1920 года они довольно точно укажут на дату принятия правительством РСФСР декрета от 28.03.1921 г. о свободном обмене, покупке и продаже сельскохозяйственных продуктов, обозначившего окончание политики военного коммунизма.

В условиях мирного времени и реализации НЭП власть в большевистской иерархии переходит от Ленина в лапы другого зверя, который также «говорил как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми» (Апок. 13: 11–13). В этом втором звере явно проглядывают черты деяний несгибаемого выходца с Кавказских гор. Именно Сталин возвел образ Ленина в символ большевизма, заставив многих на земле поклониться этому образу как живому Духу. Именно он стал пророчествовать от лица Святого Духа коммунистическую доктрину, творил великие знамения строительства нового мира и созданием ядерного оружия низвел огонь с небес на землю. «И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Апок. 13: 14–15).

Искоренив остатки прежнего революционного вольнодумства и разномыслия, Сталин заставил всю страну поклониться духовному символу большевиков. «И он сделает то, что всем – малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам – положено будет начертание на правую руку их или на чело их, И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Апок. 13: 16–18). Что же это за мудрость? На кого указывает число 666? Если разделить общую продолжительность жизни Владимира Ульянова–Ленина, составлявшую величину в 19631 день, на число дней синодического месяца лунного календаря (29,5), то результатом как раз и явится таинственное число зверя (665,5).

Что стало?

Откровение Иоанна говорит не только о прошлых бедах нашего Отечества, но рисует также его трагическое настоящее и зловещее будущее, предрекая гибель великого города «Вавилона», «потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы» (Апок. 14: 8), пророчествуя, что всякий, «кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией» (Апок. 14: 9–10). И видит Иоанн страшный суд над заблудшею женою, поруганной и обесчещенной драконом и порожденными им чудищами. «И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами… И сказал мне Ангел: … я скажу тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов» (Апок. 17: 1–3, 7). И далее пророчество раскрывает конечную тайну семи голов. «Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель» (Апок. 17: 8–11).

Некоторый мистический строй последней фразы не может заслонить собой ее фактическую достоверность. Из шести прошлых вождей большевизма пять пали: Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, а один все еще «есть». Это – дух Ленина, в верности и преданности которому коммунистическая партия Советского Союза клялась на всем протяжении своей исторической деятельности и живым напоминанием о котором является его «вечное тело», законсервированное в саркофаге Мавзолея на Красной площади Москвы (PS: поэтому первым шагом к изживанию разрушительных энергий прошлого столетия в жизни современного российского социума и нравственному примирению россиян должно стать захоронение тела «отца русской революции» Ульянова Ленина по религиозно-гражданскому обычаю российского общества). Седьмой же зверь – это последний генеральный секретарь ЦК КПСС, обозначивший своим руководством завершение безраздельного господства идей большевизма в развитии страны. Однако революционный экстремизм большевиков, их «радикальный демократизм» преодолен был постсоветской Россией чисто формально, внешне, лишь в атрибутике явлений, поверхностно, в эмоциональных оценках, в полемике партийных словопрений, но не в его абстрактной сути, не внутренне, не содержательно, не идейно, не в духовном пробуждении новой идеологии, не в утверждении новых идеалов. Нынешняя «партия власти», правившая Россией последние восемь лет (текст говорит о России 90-х годов прошлого века – Л.Г.), осталась в своем внутреннем идейно-практическом измерении насквозь «большевистской» силой революционной переделки мира, выразила в чистом виде «подлинную суть» крайнего демократизма, истинного «большевизма» как радикального движения в насильственном перераспределении собственности, засвидетельствовав результатами своей практической деятельности способность лишь к разрушению бытия, к присвоению и поглощению общественного богатства, наглядно продемонстрировав собственное бессилие в обогащении жизни людей, в умножении общественного благосостояния.

Бывший «плановый строй» социалистического общества и нынешний режим «стихийной», «рыночной демократии» – это близнецы–братья, явления одной и той же сути, противоположные в особенностях внешней формы и единые по содержанию: в признании неограниченных перспектив материально-технической стратегии общественного развития, безостановочного роста общественного потребления, в утверждении «неограниченной свободы» человека в развертывании своей деятельности, в удовлетворении своих прихотей, в произволе человеческих действий, следующих, в одном случае, за коллективными запросами людских масс, а в другом – за эгоистическим расчетом отдельных индивидов. Различие между тем и другим лишь количественное, представленное противоположными гранями одного и того же качественного интервала эгоистической натуры людей, где коммунистический коллективизм воплощает высшую, нравственно вразумленную, предельно развитую, самоотрицающую форму власти «общечеловеческих» интересов, тогда как рыночный индивидуализм, демократический анархизм выражает исходную, наиболее простую, первородную основу демократии как власти безграничной свободы человеческих страстей, как сообщества неограниченной свободной конкуренции, как общества узаконенного произвола, насилия. Поэтому в пророчестве Иоанна и говорится, что «зверь восьмой», который, по предсказанию, и пойдет в погибель, в когорте большевистских правителей сам есть лишь «из числа семи», ибо общий смысл его власти – это лишь порочная, анархистская, произвольная, первородная суть прежних семи царей. Главной чертой его правления становится «безосновательность», бесперспективность, бессмысленность всех действий, «безликость», мнимость какого-то направления в развитии общества, иллюзорность какого-либо общественного управления, после которого ничего не остается, кроме «семи дней» разрушения мира, семи лет общественного столпотворения и «восьмого года», полного безысходного хаоса. А престол сего «безликого восьмого зверя» утвержден в Великом Городе на семи холмах, в котором правил в 90-е годы ХХ века господин Ельцин.

Действительность нового пробуждения в рыночной стихии постсоветской России революционного энтузиазма раннего большевизма явно отслеживается в общей логике развития событий в 1991 и 1917 годах, в прямых аналогиях исторических подвижек 1917–1918 и 1991–1993 годов. Как летом 1991 года нарастало давление «революционно-демократических» сил на консервативное союзное правительство, так и летом 1917 года шла концентрация революционных масс для борьбы с реакционным Временным правительством. Ответом на эту концентрацию демократических сил стало выступление в августе 1917 года «военщины», «реакционного офицерства» во главе с генералом Корниловым, закончившееся так же плачевно, как и попытка членов ГКЧП отстоять в августе 1991 года целостность СССР. Как в 1917 году довольно двусмысленную позицию в деле спасения страны от угрозы революционной анархии занимал глава Временного правительства Керенский, так же двусмысленно показал себя в событиях августа 1991 года М.С.Горбачев. Как в 1917 году разгром патриотических сил привел в итоге к полному низвержению старых институтов исполнительной власти в лице Временного правительства, а затем и представительной власти в лице Учредительного Собрания, точно так же и осенью 1991 года рухнули под ударами новых революционных демократов прежние структуры власти в лице и первого Президента Советского Союза, и его «карманного» Съезда народных депутатов СССР. Как в 1917 году победа радикальных демократов привела к позорному Брестскому миру и расчленению российского геополитического пространства, так и нынешние революционеры образца 1991 года пошли на разрушение государственной целостности СССР. Ельцин, Кравчук и Шушкевич оказались теми тремя нечистыми духами, которые устроили казнь своему отечеству. «И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых подобных жабам: Это бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя… И он собрал их на место, называемое по-Еврейски Армагеддон» (Апок. 16: 13–16).

Как в прошлом единство революционных сил оказалось недолговечным, обнаружив раскол между патриотическим настроем левых эсеров и космополитизмом большевиков, так и в стане российских демократов 90-х годов разросся конфликт между радикал-демократами либерального пошиба, овладевшими рычагами исполнительской власти и отвергшими национальные интересы России во имя чистоты демократической идеи, и «конституционными демократами», представлявшими большинство законодательной власти и допускавшими возможность каких-либо социальных преобразований лишь при их правовой основательности, при соблюдении непрерывности конституционного процесса, при сохранении социально-исторического единства и преемственности в политико-правовом развитии страны, при незыблемости правовых гарантий ее единства, при защите ее национально-государственных интересов. Кровавым «разрешением» этого конфликта современных «радикал-демократов» и «национал-демократов» стал расстрел Белого Дома осенью 1993 года необольшевистским правительством Ельцина Б.Н.

Общим итогом развития исторических событий как прошлого, так и реалий 90-х годов становится обнищание населения, разрастание социальных антагонизмов, втягивание страны в пучину гражданских конфликтов и криминального беспредела, предательства национальных интересов и разрушения государственного единства. Такие совпадения между событиями прошлого и настоящего наглядно показывают, что российский государственный корабль вновь повторяет тот путь, на котором он уже однажды едва не затонул, вновь совершает те же маневры, в результате которых он едва не исчез в исторической пучине: опять «необольшевистские» пророки стоят на капитанском мостике и, околдованные своими видениями, устремляют истрепанное, неуправляемое судно российской государственности в неведомую даль, к сказочным богатствам чужих берегов, к призрачным миражам «вещественного богатства». История, говорят, любит дважды проигрывать свои события: первоначально в виде трагедии, а затем в виде фарса. Наше время, судя по всему, – это эпоха всеобщего российского фарса, когда народная трагедия раскручивается в стихии чрезвычайных личных амбиций и мелкого тщеславия, вне сколь-нибудь глубоких чувств и переживаний ведущих персонажей нынешней исторической драмы, вне той идейной убежденности и искренней веры в справедливость своего дела, которая вдохновляла прежних большевиков. Духовное убожество, идейное бессилие главных устроителей постсоветского российского фарса, не способных к какому-либо созидательному усилию, обнажает для всеобщего обозрения всю чудовищную бессмысленность происходящего, весь безысходный ужас нашего времени – времени погибели, истребления Земли Русской.

Этот ужас нашего времени сгущается в пророческих видениях апостолом Иоанном таинственных десяти рогов необольшевистского зверя, овладевшего телом России, испоганившего ее душу, разорившего ее дом, а теперь клеймящего ее как свою последнюю рабыню, как жалкую распутницу, наложницу своих мерзких прихотей, как всеобщую потаскуху, торгующую на мировом рынке собой и своими детьми и потому не достойную какого-либо сострадания, отданную на всеобщее поругание. «И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час; Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю» (Апок. 17: 12–13). Не те ли это «рога», что сверкнули перед нашим взором в первых числах сентября 1991 года в Заявлении Президента СССР и высших должностных лиц десяти союзных республик? [«Известия». № 209. 03.09.1991]. Не те ли это цари, что возвели на трон зверя «восьмого», которые сами еще совсем недавно питались молоком «большого красного дракона», творили блуд над страной, а затем, натешившись всласть, повлекли ее на заклание во имя «власти большинства», ради идола «демократии», вновь поклонившись идейным символам «большевизма»?

Однако большее не всегда является лучшим, не всегда представляет справедливое: малочисленным народам эта истина известна давно. Сегодня час истины настал для всех народов России, для всех наций бывшего Союза, ибо «воды …, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят и сожгут ее в огне; Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями» (Апок. 17: 15–18). Ныне эти цари земные усугубляют хозяйственное разорение страны политическим и правовым ее разором. Десять рогов уже нацелились в сердце вскормившей их матери, уже вонзились в ее плоть, уже взялись за расчленение ее тела, призвав весь мир засвидетельствовать их право на казнь собственного Отечества.

Что будет?

Страшным будет финал этого социально-либерального жертвоприношения для всех народов бывшего Союза. Лишь в отношении представителей еврейского народа Откровение оставляет надежду на спасение, на массовый их исход из пределов агонизирующего государства. И увидел святой Иоанн «Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница … ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы … не подвергнуться язвам ее; …в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дом от пожара ее, Стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает … Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали, от страха мучений ее, плача и рыдая и говоря: горе, горе тебе, великий город … Ибо в один час погибло такое богатство… И, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому! И посыпали пеплом головы свои и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий … ибо опустел в один час. … повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его» (Апок. 18: 1–4, 8–11, 15–19, 21).

По-разному можно отнестись к этим страшным картинам пророчества и трагическим совпадениям истории России XX столетия с видениями Апокалипсиса. Но, даже не веря апостольскому предостережению и относя все сказанное к области социально-исторических мистификаций, следует со всей ответственностью оценить происходящие в жизни наших народов процессы и свою роль в них. Куда мы так стремимся, к чему мы так ломимся? Не к плитам ли собственных могил? Ведь разрушение всякого государства – это всегда гибель живых людей, это нередко погибель целых народов. Слишком глубоко наши этносы вросли друг в друга, чтобы можно было избежать летального исхода при их поспешном разъятии.

Сегодня, может быть, еще не поздно. Еще можно приостановить, ослабить нарастание социального катаклизма. Основные пласты людских масс еще не двинулись в поисках нового равновесия. Если же они двинутся, то их столкновения зазвучат погребальным колоколом по всем государственным образованиям бывшего Союза. И следует со всей определенностью заявить, что требуемого этими массами равновесия нельзя достичь в нашем многонациональном общественном организме на основе принципа «власти большинства». В условиях отказа от «классового подхода» и сегодняшнего разрушения общечеловеческого, «соборного» идеала (низвержение идеи Союза, соединения народов) демократия будет означать господство «коренной» нации над «пришлой», больших народов над малыми. Сегодня не «сила большинства» может помочь нам проложить дорогу к спасению, возродить нас к новой жизни, а лишь энергия взаимной «любви», свет свободы и равноправия всех проживающих в России этнических групп населения независимо от «коренных» регионов их основного расселения. Только братский, взаимный учет волеизъявлений совместно живущих народов может дать нам сегодня шанс выжить, подняться и занять достойное место в мировом сообществе. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя» (Иоанн. 15: 13).

Что же касается верующих, то они знают, что Бог милостив, что Он любит людей и может простить раскаявшихся, способен открыть им путь к спасению. Но для этого надо послужить святому делу, возлюбить людей так же, как их возлюбил сам Господь Бог, принеся ради них в жертву Сына своего. И если любовь людей возвратит им веру друг в друга, то Господь услышит их мольбы. Да исполнится Воля Божья! «И слышал я как-бы голос многочисленного народа, как-бы шум вод многих, как-бы голос громов сильных, говорящих: аллилуйя! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых. И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца» (Апок. 19: 6–9).

Трагическиая судьба России в ХХ веке должна быть преодолена, согласно видениям пророчества, в новом столетии, ознаменованном приходом истинного правителя, деяния которого направляет «всадник на белом коне», а именем является «Верный Путь» как претворение в земных делах Слова Божьего. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. … Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого; … Он был облечен в одежду, обагренную кровию. Имя ему: Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый» (Апок. 19: 11–14). Этот истинный вождь новой России будет вести войну с «царями земными» и победит их, утвердив праведное царство в современном мире. «И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его. И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою; А прочие убиты мечем Сидящего на коне, исходящим из уст Его» (Апок. 19: 19-21). Победа «Сидящего на белом коне» над мировым Зверем, по свидетельству Иоанна, принесет народам процветание на тысячу лет, после чего вновь вспыхнет война, с завершением которой наступит вечный мир. «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, И низверг его в бездну, и заключил его, и заключил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время» (Апок. 20: 1-3). Будем же надеяться на заступничество Божие и сделаем все, чтобы народы Россия сохранили себя в грядущем тысячелетии!

Что делать?

Надежда русского народа на Божью помощь в созидании достойного будущего не отменяет необходимости предельного напряжения его собственных нравственных сил в постижении всеобщей Истины как генерального руководства практической жизнью глобального социума: без собственного стремления русского люда к реализации на практике требований разумной целостности бытия невозможно самосохранение России в реалиях глобального социума. Наблюдаемое ныне в истории России нравственное «иждивенчество» государственной власти в проектировании будущего страны за счет присвоения опыта то Запада, то Востока может неожиданно и очень печально для нее закончиться, когда прежние благодетели, видя внутреннюю «слабость», душевную «неустроенность» своего бывшего протеже, теряют к нему уважение и отбирают у него средства существования. Метания России между Западом и Востоком могут в итоге привести к объединению сил Китая и США для раздела российских территорий. В условиях нарастания глобальных угроз будущему России наиболее приемлемой для нее стратегией социального развития было бы всемерное углубление собственной цивилизационной, этнокультурной идентичности, обусловленной, в первую очередь, духовным настроем русского народа и не вполне тождественной «евразийской» размерности социально-исторического процесса, раздвоенной в противоположных устремлениях Европы и Азии.

Если украинские «малороссы», пользуясь благодатью родной земли, исповедуют в своей общественной жизни дух «свободы» и близки в этом плане нравственным запросам Западной цивилизации, то великороссы, проживая в жестких условиях северной природы, должны были для достижения блага максимально сплотиться и признать нравственным ориентиром своих действий коллективно-родовые, семейно-патерналистские установки Восточной цивилизации. Сформировавшаяся в ХХ столетии «евразийская» доктрина российского социума намечает практический путь в решении вопроса его духовного самоопределения, указывает на необходимость сближения и совмещения в жизненном пространстве России нравственных требований «коллективизма» и «индивидуализма», восточного «патернализма» и западного «либерализма». Такое «совмещение» требует для своей реализации максимально полного участия в этнокультурном развитии российского социума духовной, идеально-творческой силы народной жизни.

Проецируя практическую логику «евразийской стратегии» самоопределения России на проблему ее исторического будущего, следует признать, что прошлая ее жизнь наглядно показала «недостаточную продуктивность» в жизни русских народных масс как «либерально-индивидуалистской», прозападной идеологии малороссов, так и «коллективно-патерналистской», восточной идеологии великороссов. На фоне «идейных недостатков» этих стратегий в развертывании исторической практики русских народов обнаруживается, что в самоопределении Русского мира лишь белорусский народ еще не высказал своего «заветного» Слова, не реализовал своей концепции русского будущего. Для спасения Русского мира от духовного краха, для предотвращения его «нравственного раскола» между малоросским Западом и великоросским Востоком, нужно признать, что в обустройстве постсоветской действительности роль общероссийского интеллектуального лидера должен взять на себя белорусский народ. «И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое» (Лк. 5:37-38). Беларусь не столь благодатна природными ресурсами, как украинская земля, не столь богата людскими резервами, как российский социум, но сильна героическим духом своих граждан, показавших в годы Великой Отечественной войны высшую степень своего нравственного достоинства, доказавших на деле свое право носить гордое имя «белорусского», «чисто русского» народа.

Ныне созидательная, творческая сила белорусской души должна стать нравственным истоком возрождения всего Русского мира, побуждая и великороссов, и украинских малороссов к духовному и социальному единению, к сплочению в братскую семью русских народов. Если для украинцев главным мотивом практических действий был зов «свободы», а для «великороссов» конечным смыслом их коллективных усилий служил соборный дух «братской взаимопомощи», то генеральной установкой белорусской ментальности оказывается требование «справедливости» как высшего, наиболее разумного созидательного императива государственной воли, обеспечивающего идейную связь общих и индивидуальных запросов граждан в утверждении интеллектуальной полноты, разумной целостности совместной жизни. Народная Свобода, православное Братство и державная Справедливость – таков идейный канон русской исторической практики. Справедливость как ведущий нравственный мотив исторических действий белорусского народа — это не просто равенство этнических сообществ и индивидов в праве на жизнь, а их равенство в праве на самореализацию своих творческих, созидательных способностей. Именно поэтому белорусский народ должен ныне доказать «малороссам» и «великороссам» не только свою приверженность общему делу и умение идти вслед за ними, но и способность повести их за собой. Надеюсь, что белорусы слышат обращенный к ним призыв истории к социальному творчеству и поймут, что ныне судьба Русского мира напрямую зависит от их созидательной воли.

Сегодня белорусский народ должен проявить не только твердость воли, вновь подтвержденную его патриотическим настроем в постсоветские времена, но также показать потенциал своего национального разума в историческом возрождении общерусского дела, в объединении творческих сил Русского мира для созидания гармоничного будущего всего человечества. Утверждение Белоруссии в качестве нравственного лидера Русского мира требует от нее прежде всего революционного прорыва в развитии научных знаний, ставших в ХХ веке главным источником социального обновления. Беларусь должна подтвердить собственное право на лидерство в Русском мире революционными успехами своего интеллектуального сообщества по развитию научных знаний, способных обеспечить передовыми технологиями ее хозяйственно-экономическую самостоятельность в мировом сообществе и дать надежную защиту от внешних угроз. Поэтому важнейшим практическим показателем лидерской способности белорусского народа в духовно-нравственном возрождении Русского мира должен стать перевод хозяйственной системы республики Беларусь с режима «экономики вещей» на режим «экономики знаний», когда главным ресурсом общественного развития становится создание новых концептуальных моделей в объяснении природных процессов и последующее технологическое применение открытий в социально-исторической практике. Лишь идейная мощь, концептуальная сила белорусской науки в постижении законов мировой целостности могут обеспечить полную защиту Русского мира от внешней агрессии.

Сегодня будущее Русского мира зависит от единства действий трех ветвей власти в нравственном развитии белорусского социума — народных масс, церковного собора и государственных органов. Если в исторических коллизиях украинского общества раскрепощенная стихия народной «воли» подавляет логику государственной мысли в проектировании будущего, а пространственная ширь русской земли и православная вера в Божий промысел ослабляют волю великороссов в управлении государством, то в жизни белорусского социума повседневные стремления народных масс и всемирный замысел православной церкви обретают соразмерное единство и обеспечивают наиболее плодотворное участие государственного разума в созидании лучшего будущего. Беларусь — это есть «чисто-русское» национально-государственное объединение гражданских масс, нравственная сила которых с наибольшей полнотой выражается в действиях государственной власти, в решениях государственного ума.

Дело остается за самым малым: необходимым условием реализации интеллектуальных потенциалов белорусского этноса в определении глобального будущего Русского мира и всего человечества должно стать появление в социально-политических реалиях постсоветской Беларуси совершенно неординарной личности, способной идейно консолидировать граждан республики в реализации совершенно «нового дела», в утверждении белорусской души идеальной сутью общерусского дела. «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино молодое надобно вливать в мехи новые» (Мк. 2:22).

Гореликов Л.А. – д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук