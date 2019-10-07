Суда рыбопромыслового флота будут возоблены

В Совете Федерации рассмотрели вопросы обновления судов рыбопромыслового флота

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрел вопросы обновления судов рыбопромыслового флота. Заседание провел председатель Комитета СФ Алексей Майоров.

Сенатор отметил, что Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила особое внимание на важность этой темы в ходе «правительственного часа» с участием Министра сельского хозяйства РФ.

О проводимой работе по обновлению судов рыбопромыслового флота проинформировал заместитель Министра сельского хозяйства РФ — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Он рассказал, что в настоящее время реализовывается программа предоставления инвестиционных квот, источником финансирования которой являются внебюджетные инвестиции.

По его словам, к концу 2025 года на российских верфях будут построены 43 новых рыбопромысловых судна. Это преимущественно крупнотоннажные суда длиной свыше 65 метров, из которых 11 судов длиной более 108 метров, включая крупнейший в России 120-метровый траулер-процессор для Дальнего Востока. В том числе для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна будет построено 18 судов, для Северного рыбохозяйственного бассейна – 25. Суммарный объем частных инвестиций на строительство составит более 166 млрд руб.

В результате будет произведена замена изношенных и морально устаревших существующих производственных мощностей судов. Также планируется создать новые судна для промысла крабов, научно-исследовательские судна.

Как сообщил Илья Шестаков, прорабатываются меры государственной поддержки строительства малотоннажных и среднетоннажных судов рыбопромыслового флота. Предлагается предоставлять за счет средств федерального бюджета субсидии российским организациям на возмещение части капитальных затрат в размере до 30 проц. при строительстве на российских верфях таких судов, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Кроме того, на заседании Комитета СФ состоялось обсуждение хода реализации отдельных положений Федерального закона о любительском рыболовстве. Сенаторы заслушали информацию Министерства сельского хозяйства РФ о ходе разработки и принятия нормативных правовых актов, необходимых для исполнения норм закона.