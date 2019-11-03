В Совете Федерации рассмотрели ход подготовки проекта Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 г.

Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Комитет СФ по экономической политике организовали парламентские слушания на тему «О ходе подготовки проекта Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года». Провел мероприятие председатель Совета по Арктике и Антарктике при СФ, заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов.

По словам сенатора, Совет Федерации как палата регионов приветствует тот факт, что при разработке Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 г. учитываются позиции субъектов Федерации. «Хорошо зарекомендовал себя механизм стратегических сессий, в ходе которых на местах обсуждаются предложения в проект Стратегии. Это позволит в кратчайшие сроки сформировать очень содержательный, сбалансированный документ и представить его к 1 декабря 2019 года в соответствии с поручением главы государства».

Александр Акимов отметил, что учет мнений и рекомендаций всех заинтересованных сторон позволит Стратегии стать документом прямого действия, содержащим конкретные меры социально-экономического развития Арктического макрорегиона, сохранения его уникальной природной экосистемы.

Парламентарий считает важным включить в Стратегию положение по разработке и принятию законодательного акта, закрепляющего статус Арктической зоны РФ в качестве объекта государственного регулирования.

Александр Акимов подчеркнул, что Стратегия не является обособленным документом. Она призвана стать частью системы стратегического планирования страны. Ее положения должны быть связаны в первую очередь с национальными проектами и другими стратегическими документами.

Вместе с тем, по словам сенатора, необходимо учитывать, что в Арктике развитие экономики, прежде всего, ориентировано на добычу и использование природных ресурсов и на обеспечение функционирования Северного морского пути в качестве национальной единой транспортной коммуникации России в Арктике. Экономическая деятельность в Арктике должна стать максимально привлекательной для инвесторов, а для этого следует предусмотреть ряд преференций. Также важно предусмотреть механизмы расширения участия хозяйствующих субъектов в социально-экономическом развитии Арктики.

Александр Акимов отметил, что помимо экономических вопросов, Стратегия должна содержать мощный социальный раздел, посвященный конкретным целям и задачам. Важно найти оптимальные решения по повышению качества жизни населения с учетом особых географических и климатических условий Арктики.

Среди основных направлений работы, добавил законодатель, должны быть подготовка и закрепление на данных территориях востребованных на арктическом рынке труда квалифицированных кадров, а также расширение системы целевого обучения. Это задача, прежде всего, региональных органов власти, работодателей и вузов.

Александр Акимов уверен, что на внедрение телемедицины и выездных форм медицинского обслуживания, а также развитие санитарной авиации, должна опираться современная арктическая модель здравоохранения. Использование таких технологий может значительно улучшить медицинское обслуживание граждан, проживающих в труднодоступных населенных пунктах Арктической зоны.

Сенатор подчеркнул, что учитывая климатические особенности региона, необходимо повысить уровень социальных гарантий для людей, которые живут и работают в Арктике, особенно социально уязвимых категорий населения, увеличить уровень индексации семейных и детских пособий, в том числе материнского (семейного) капитала. Выстроить систему полноценного отдыха и оздоровления семей с детьми, подчеркнул он.

Парламентарий назвал несырьевым драйвером развития экономики Арктического региона — его историко-культурное наследие, в том числе уникальные памятники деревянного зодчества.

Александр Акимов считает, что реализация хозяйственных проектов не должна вестись в ущерб экологической безопасности.

Заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков отметил, что в феврале 2019 г. ведомству были переданы полномочия по социально-экономическому развитию Арктической зоны.

«Новая арктическая стратегия России – это система документов, которая включает Федеральный закон об особом экономическом режиме в Арктике, где впервые на законодательном уровне будет установлено понятие «Арктической зоны» и особой системы управления ее развитием», — сказал он.

Александр Крутиков подчеркнул, что Стратегия готовится с широким участием регионов, экспертов, научного сообщества, гражданского общества. «В каждом регионе состоялись очные обсуждения. Завтра мы завершаем серию таких обсуждений проведением мероприятия в Анадыре».

По итогам обсуждения председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов заявил, что обсуждаемые вопросы имеют ключевое значение для развития Арктической зоны России. «Стратегическое значение этого региона особо важно при развернувшейся конкурентной борьбе разных стран за влияние в Арктике. Считаем, что необходимо применить комплексный подход в решении проблем устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации», — указал сенатор.

По его словам, Стратегия развития Арктической зоны до 2035 г. должна обозначить причины и основания реализации особой государственной политики в Арктике, базовые цели и национальные приоритеты. Ключевое направление, по которому необходимо прорабатывать Стратегию – это стимулирование экономического роста Арктического региона.

В вопросах охраны природы Арктики у России имеются международные обязательства, которые также требуют применения в ее отношении особой экологической политики, подчеркнул Андрей Кутепов.

Сенатор отметил, что, по оценкам экспертов, в Арктике располагается около 30 процентов неразведанных мировых запасов нефти и 15 процентов неразведанных мировых запасов газа, а начальные суммарные извлекаемые ресурсы составляют 80 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. «Сейчас работа по освоению и разработке месторождений углеводородного сырья, идёт путем реализации точечных инвестиционных проектов, поэтому особую актуальность приобретает оценка региональных эффектов от их деятельности». Кроме этого, в Арктике обнаружены запасы платины, алмазов, золота и других, в том числе стратегических, металлов. Многие месторождения здесь уникальны, сказал Андрей Кутепов.

Сенатор подчеркнул, что в бизнес-моделях арктических проектов, которые планируется запускать в Арктической зоне РФ, необходимо учитывать изменение климата.

По его словам, горнодобывающая промышленность – это локомотив освоения Арктики, потому что в Арктической зоне России, помимо нефти и газа, имеется много месторождений полезных ископаемых на всем побережье, на протяжении всего Северного морского пути. Рост добычи ресурсов требует развития транспортно-логистических маршрутов, коридоров, инфраструктуры и развития сервиса.

Андрей Кутепов указал, что реализация крупных инвестпроектов создаст совершенно иные условия для развития Северного морского пути и потребует его круглогодичной загрузки. Таким образом, будет сформирован долгосрочный заказ на танкерный и ледокольный флот. При этом он заметил, что ведение малого и среднего бизнеса в Арктическом регионе имеет свои особенности, которые должны учитываться и на уровне региона, и на уровне выстраивания государственной политики. «Отдельного внимания и индивидуального подхода требуют арктические моногорода, для которых малый и средний бизнес – один из способов решения проблем занятости и развития экономики», — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Эффективное освоение Арктической зоны России, подчеркнул Андрей Кутепов, требует поддержки. Роль государства в Арктике должна быть системной. Исключительную важность имеет создание привлекательных для инвестиций условий. «Необходимо выстроить общую модель поддержки инвестиций, сформировать систему налоговых преференций и обеспечения гарантированной стабильности этих проектов на весь период их жизнедеятельности», — сказал Андрей Кутепов.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра транспорта РФ – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков, заместитель Министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, общественных организаций и экспертного сообщества.