Стояние у Креста

Так получилось, что я не смог опубликовать материалы о поездке Хоругвеносцев на службу у поминального Креста Григория Ефимовича Распутина, сразу после её, поездки, завершения. Но сейчас вижу, что это было промыслительно. Это стояние в своих статьях так или иначе описали и Анатолий Степанов, и Сергей Астахов, и Василий Бойко-Великий. Как это ни странно, никто из них даже не упомянул об участии Хоругвеносцев и их Хоругвей. Восполняю это их «упущение» и рассказываю, как всё происходило. Вот три мои статьи, написанные одна за другой, о стоянии и об убийстве Григория Ефимовича. Как всегда эти «стать» или «главы» носят не только публицистический, сколько именно «литературный» т.е. «художественный» характер…

Хоругвеносцы совершили очередной аскетический подвиг во славу Русского Духовного Оружия и столетия изуверского у б и е н и я и р и т у а л ь н о г о сожжения Друга Царской Семьи – Святого Русского Старца Григория Ефимовича Распутина. В четверг, 29 декабря, в 08.00 утра боевой экипаж Хоругвеносцев в составе 4-х человек на машине Алексея Манухина из Храма всех Московских Святых, в Бибирево, и взял курс на Санкт-Петербург. Ехали, конечно, долго и трудно. Снег, ветер, пробки, колдобины. Как пелось в песне военных лет: «По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там… – Эх, путь-дорожка, фронтовая…»

В Питер приехали поздно вечером. Переночевали в спортзале Русского Имперского Движения. На другой день, 30 декабря, в 08.00 уже из этого зала выехали, так как их предупредили, что по дороге в Царское село будут сплошные пробки, а ехать два часа. Но пробки на этот раз не было, и в лес Царского села приехали к 09.00. Там уже служил панихиду первый батюшка. Ещё темновато было, пасмурно и холодно…

Хоругвеносцы развернули хоругви: Сергия Радонежского, Иосифа Волоцкого, Серафима Саровского, Царя Мученика Николая Александровича с Цесаревичем Алексеем, Черно-Золото-Белое с Черным Двуглавым Орлом знамя Российской Империи и Черно-Красное, созданное Валерием Александровичем Левченко – родное его – как он его называет «Знамя Последних Времен»… Развернули знамена и встали в строй. Тут как раз и прибывшие почитатели Григория Ефимовича уже запели:

– Ве – ли – ча – а – а – ем,

Велича – а – а – а – ем тя,

Новомучениче Святый

Старче Гри – го – ри – е …

И чтим честная

Страдания твоя,

Яже за Христа и Царя

Пре – тер – пе – е – е – е – е – л

Еси …

Вот как описывается на одном из монархических сайтов разговор старца Николая Гурьянова с одной из ревнительниц:

– Батюшка! Вы чувствуете, Вам Господь открывает… Прославят хоть когда-нибудь Мученика Григория?

– Матушка, так он уже давно прославлен.

– Отче, прославят его?

– Так смотрите, что у Вас в руках?

– Икона Мученика Григория с Цесаревичем …

– Так видите, у ж е п р о с л а в л е н… Смотрите, и иконочка уже есть, даже акафист, ведь мы уже молимся ему, и многие молились и молятся …

– Батюшка! А Архиереи будут на нас серчать?

– За что? – Мы с Вами их ничем не обидели …

– Что мы мученика Григория святим, славим, святым почитаем?

– Это правда божия, здесь не на что серчать, – ответил батюшка. – Они – архиереи, понимают … что (далее набрано красным, как к р о в ь ю – Л.Д.С-Н) убивая Григория Распутина, жиды-христоборцы убивали в Русском Народе верность и преданность к Помазаннику Божию».

Дальше на этом сайте читаем:

«Иоанн Богослов записал слова Иисуса Христа: «Вас мiр не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я (sic!!!) с в и д е т е л ь с т в у ю о н е м, что д е л а е г о з л ы » …

Так и с Распутиным, он самой своей жизнью и служением с в и д е т е л ь с т в о в а л , что «дела мiра злы» – за это и был этим мiром зла – убит …

«К сожалению, – пишут авторы текста, – лучше нынешних православных убийцы-христоненавистники понимали, что Тайне беззакония невозможен доступ к Удерживающему, покуда не убита верность народа, и именно верность народа они и убивали в ритуально убиваемом Григории Ефимовиче Распутине».

Да, всё правильно: убивали Верность, Надежду и Любовь Русского простого народа к Русскому Царю… Поэтому Хоругвеносцы, сейчас, здесь у Креста в лесу Царского села вслед за батюшкой читали слова акафиста.

Ну, вот и вернулись наши Хоругвеносцы из Санкт-Петербурга. Поездка была, конечно, трудной – на машине по зимней дороге из Москвы в Санкт-Петербург, ночёвка в спортзале Русского Имперского Движения – кстати, РИДовцы приняли их очень хорошо, накормили, чайком попотчивали… А утром, в 09.00 Хоругвеносцы уже были в Александровском парке. Влажно было, пасмурно и туманно, мороза не было. + 3 градуса. Но промозгло и как-то сумеречно. Так что братчики сначала заблудились в этой призрачной атмосфере. И будто кто их преследовал, и подталкивал, в низинку, в местность болотистую… Так и блуждали. А за ними в тумане всё шли какие-то тени, и всё переговаривались с кем-то по мобильникам… Шли на расстоянии, но не отставали. Так, проблуждав с часок, к десяти наконец-то вышли ко Кресту. Тут уже какой-то батюшка служил первую в этот день панихиду по Григорию Ефимовичу. Благословясь, развернули Хоругви, выстроились и присоединились к службе.

Потом за этот день один батюшка сменял другого и чередуясь, кто служил молебен, как уже прославленному святому, а кто панихиду, как просто рабу Божию Григорию. Кто как может и у кого как жизнь повернулась…

Вторым служил великий почитатель Святой Царской Семьи и Царского Друга, священник-Монархист отец Роман Зеленский. Он сразу заявил:

– Я буду служить молебен по Царскому чину, – и торжественно служил целый час, если не больше… Потом следующий батюшка служил панихиду, затем снова молебен… Тихо и спокойно в этот пасмурный день шло Богослужение у Креста. Ветра не было, было совсем тихо горели свечи перед иконами… А рядом с Крестом в день этот расцвела верба – так что, хоть по земному календарю и пятница была – а всё равно по календарю Небесному – Вербное Воскресение…

Да и то, ведь смерть Пророка Григория напоминает смерть Пророка Иоанна Предтечи, также как смерть Царя Российского напоминает смерть Господа нашего Иисуса Христа, да и убиты они всё теми же силами, кому отец их Дiавол приказывает убивать всё Святое на Земле…

И всё это время, пока шли молебны и панихиды, какие-то тени, тени мелькали в тумане меж дерев, и всё переговаривались с кем-то по мобильникам. А потом пришли лесорубы и начали пилить деревья и ветки, и складывать их в кучи, и жечь, так что кроме тумана ещё и дым окутывал молящихся, и визг бензопилы мешал словам молитвы… А пни спиленных деревьев на срезе вдруг становились к р о в а в о — к р а с н о г о цвета, будто на них проступала красная мученическая кровь…

Но вот в леске послышались слова молитвенных песнопений и меж деревьями постепенно проявились другие силуэты. Это Крестный Ход шел ко Кресту от Феодоровского собора в Царском селе. Вот, идут, и несут впереди прекрасно написанные иконы Старца Григория с Цесаревичем Алексеем на руках, Царской Семьи, Царицы Александры Феодоровны, Иоанна Кронштадтского… Вот, пришли, встали, присоединились к молебну…

Да, братья и сестры. Евангельская это была картина. Мужики бородатые, жены, матушки, дети, священники, хоругвеносцы, и в руках у всех иконы, свечи, тексты молебнов и акафистов… И молятся все истово, крестятся, поют… Вот, возглавляющая движение «Много деток – хорошо», недавно выигравшая битву в Боголюбово против богомерзкого завода – Татьяна Ивановна Боровикова, – прямо на лёд, под которым струится талая вода, встала на колени, и истово так, самозабвенно шепчет слова молитвы. Вот, сосредоточенно читает текст молитвы глава «фонда Святителя Василия Великого» Василий Вадимович Бойко-Великий, как всегда одетый в древнерусский, ещё допетровский синий кафтан, и похожую на стрелецкую, шапку… А вот и старый мой соратник по Монархическому движению, писатель и делатель «Царского дела» Леонид Евгеньевич Болотин, а рядом с ним застыл с иконой Старца Григория кинодокументалист Виктор Рыжко, снявший уникальную эпопею о Григории Ефимовиче и о его почитании на Святой Руси. Рядом женщина иконописец – автор присутствующих здесь икон. А вот и Хоругвеносцы застыли с Хоругвями в руках – Сергия Радонежского, Иосифа Волоцкого, Царя Мученика Николая с сыном Алексеем, Серафима Саровского, и Черно-Золото-Белым Русским знаменем с Черным Двуглавым Имперским Орлом в центре…

Молебен всё продолжается, а лесорубы всё пилят деревья – и опилки, разбрасываемые вокруг тоже почему-то кроваво-красного цвета, будто действительно кровь мучеников вопиет к Небесам в этом леске у Поклонного Креста на месте предполагаемой могилы старца Григория.

Есть всё-таки, есть настоящая Правая Вера в Русском народе. И никакие тени меж деревьев, никакие лесорубы с бензопилами, никакие бюрократы и комиссии не смогут сломить и остановить эту воистину, пусть юродивую, пусть, с точки зрения церковных законников, прелестную, но воистину П р а в у ю Народную Православную Веру, уже теперь, уже сейчас, здесь, у Креста, 30 декабря 2016 года, почитающую Великого Русского человека, старца, пророка и целителя Григория Ефимовича Распутина как Святого Великомученика, страшные муки от богоборцев и цареборцев принявшего, в своем стоянии за Христа, Царя, Русское Царство, за Русь Святую, за ту неотмiрную Святую Русь – которая, как не стараются губители – во тьме светит и тьма не объемлет ея…

Святый Мучениче, Старче Григорие, помолись у Креста Господня о нас, грешных!…

Глава Союз Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Представитель Сербского Ордена Побежденного Дракона

во имя Святого Георгия Победоносца, Предводитель Сербско-

Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович-Никшич

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