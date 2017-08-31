«Стояние против Матильды»

1.Камень веры

Борьба между силами Света, силами, стоящими за Святого Царя-Мученика Николая Александровича, и силами Тьмы, оскверняющими и поругивающими его Святой образ, нарастает. Вот и мы, Хоругвеносцы, 1 августа 2017 года приняли в ней посильное участие. Вот, что я записал в своей «Хронике последней смуты» сразу, по горячим, как говорится, следам:

«Собираюсь. В 13.00 придёт Валера, и в это же время подъедет Алексей. Загрузим хоругвь Царя-Мученика, затем в Бибирево, возьмём ещё штук шесть хоругвей, и поедем в Кадаши в храм Воскресения Христова, где в 19.00 будет молебен Святой Царственной Семье, и где соберутся Православные Русские люди, протестующие против показа богомерзкого фильма режиссёра Учителя «Матильда».

Да, этот фильм Учителя, конечно же, является главным символом поднимаемых знамён Сатаны. Да, да, именно что главный символ их борьбы против Бога, Царя и России. Ибо Царь-Мученик Николай II и вся его Святая Семья – главные символы нашей борьбы с силами злобы поднебесной…

Царь Николай II сегодня есть тот самый камень, который не просто отбросили зиждущие, но и, отбросив и разбив, всячески его ещё оскверняют, издеваются, глумятся, бранятся, и снова убивают, убивают, убивают – теперь уже морально. Причём убийство это Святого нашего Царя идёт со всех сторон – и слева, и с крайне лево, и с середины, и с начала и с конца. Издеваются красные, издеваются жёлтые, издеваются коммунисты, либералы, националисты, атеисты. Да что атеисты, когда и многие православные не понимают значения той Жертвы, которую Царь Николай принёс за народ Русский, Церковь Православную и Священную Российскую Державу – Третий Рим! Который сегодня незримо и мистически стоит только благодаря той жертве, которую совершенно сознательно совершил Святой Русской Православной Церкви – Царь Великомученик Николай Второй.

Так встанем же все на его защиту! Поднимемся против кощунников и богоборцев. Всех этих Учителей, Элемов Климовых, всех этих Лунгиных, Радзинских, Рябовых, Авдониных и иже с ними, ибо сами имена их выдают их подлую сущность. Взять хоть одного Авдонина – фамилия которого означает, что он происходит от древнехамитского демона Смерти – Абадонны! Вот и залез этот Абадонна в заранее подготовленный могильник, который ему «открыли» деятели тайны беззакония.

Не верьте им, братья и сестры! Царь ясно сказал – могилы моей не ищите! А праведный Николай Псковоезерский подтвердил, что они выпили пепел от сожженных тел вместе с чаем. Пили и боялись «осветится», боялись стать «святыми», и смеялись, и глумились, не понимая в тот миг, что гореть им всем в Аду, в девятом круге – там, где сам Сатана сидит во льдах и держит в смердящей пасти своей первоубийцу Иуду Искариота…

Итак, сегодня, 1 августа 2017 года в день Преподобного отца нашего Серафима Саровского, встанем все на защиту Царя-Мученика от поругания бого- и царе-ненавистниками Учителями! Православие или Смерть!»

Стояние против «Матильды»

…Итак, вчера вечером 1 августа 2017 года, в день прп.Серафима Саровского и в канун 2 августа , т.е. дня пророка Божия Громовержца Илии – он же покровитель ВДВ и спецназа ГРУ, в 19.00 во дворе храма Воскресения Христова в Кадашах, прошло молитвенное стояние против богомерзкого фильма Учителя «Матильда». Народу было немало, примерно тысячи-полторы человек. В основном это были прихожане двух храмов – Воскресения Христова в Кадашах, где настоятель отец Александр Салтыков, пришедшие неофициальным Крестным ходом, и прихожане другого известного монархического храма Николы в Пыжах, где настоятелем отец Александр Шаргунов.

Мы, Хоругвеносцы, приехали рано, примерно за час, даже полтора. Въехали на территорию и неторопливо начали монтировать хоругви. Сначала было всего трое: Алексей Манухин, Валерий Левченко и Леонид Донатович Симонович-Никшич. Пока Алексей и Валера монтировали хоругвь Царя-Мученика, я пошёл провести рекогносцировку местности. Во дворе, за алтарём храма, члены движения «Сорок сороков» пытались водрузить на стене дома причта большие баннеры с изображением Царской Семьи, причём вся Святая Царская Семья была на фоне Чёрно-Золото-Белого царского знамени – почему-то сегодня в народе называемого «Имперкой».

Но вот хоругви уже были смонтированы, и я почувствовал, что – пора! Построил Хоругвеносцев, и мы пошли вокруг храма, на задний двор, за алтарём. Там построились в одну шеренгу, справа от микрофонов. Сначала стояла золотая хоругвь Серафима Саровского, за ней на двух древках большая хоругвь Царя Николая в короне с Державой и Крестом в руках. На ней справа от фигуры Царя написано – «Царь Искупитель Николай Второй». Затем была красная хоругвь Преподобного Серафима, затем красная же хоругвь Царя Николая с Цесаревичем Алексеем, затем Чёрно-Красное знамя Последних Времён – «пять ангелов, побивающих Дракона», затем большое белое знамя с полной Голгофой и иконой Царской семьи, и большое Чёрно-Золото-Белое знамя с иконой Пресвятой Троицы в центре.

Но вот Всенощная в храме закончилась, и народ во главе со священством заполнил пространство двора… Так началось молитвенное стояние против фильма «Матильда».

Святый Царю-Мучениче Николае, моли Бога о нас!

Русский Дух

Да, так оно всё и было. Вот из-за храма показался Крестный ход с иконой Царственных Мучеников, возглавляемый священством во главе с отцом Александром Салтыковым. Вот как на амвон по трём ступенькам взошли за оградку какого-то бедного деревянного строения, установили икону, и начался молебен, перед которым о.Александр обратился к народу с пастырским словом:

«Мы молимся перед иконой царственных страстотерпцев, мы молимся на изображение царя-мученика, написанное на кирпиче из дома Ипатьевых. Этот кирпичик промыслом Божиим, побывав в Екатеринбурге, мне удалось привести сюда, в Москву, — сказал, обращаясь к собравшимся настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах, протоиерей Александр Салтыков. — И мы написали на нем святой образ. Неизвестно, из какой части дома этот кирпич, возможно, из подвала, где было совершено злодеяние. Злые силы решили прервать жизнь семьи царской и уничтожить русскую монархию, потому что это символ веры русского православного народа, и мы усердно молимся Богу, потому что еще приближается и столетие злодейского преступления. Я общался с митрополитом Истринским Арсением. Тот сказал, что те, кто глумится над памятью святых царственных страстотерпцев, получат наказание от Бога. Нам же нужно молиться, чтобы подобного в нашей истории никогда больше не было».

Без царя одни беды

Но, похоже, пока кощунники не боятся кары небес и намеренно предпринимают шаги, чтобы не мытьем, так катаньем продвигать свой кинопамфлет в широкие народные массы — людям, которые, к сожалению, оторваны от духовных и исторических традиций и несильно разбираются в сути страшных событий, произошедших столетие назад. Но это и страшно, поскольку подобным образом враги Веры, русской традиции хотят закрепить содеянное в свое время их предшественниками, окончательно переиначить суть русской цивилизации.

«Как люди верующие, мы знаем, какую силу имеет соборная молитва, — поделился своим отношением к произошедшему в разговоре с обозревателем телеканала «Царьград» генеральный директор Международного фонда славянской письменности и культуры Александр Бочкарев. — И очень важно именно сейчас увидеть друг друга, почувствовать братское плечо. Нас не так мало, и с нашим мнением нужно считаться, тем более мы четко знаем, что за нами правда Божия. Это не шутки пытаться издеваться над помазанником Божиим. Мы уже знаем, к чему это привело сто лет назад, к какой трагедии. Это первопричина всех наших бед — было предательство Веры и царя, как помазанника Божия».

По словам Бочкарева, очень важно вспомнить и опыт Смутного времени, когда к кровавому переделу, череде бунтов и войн, в результате которых практически опустела Русская земля, в свое время привело и предательство рода государей Рюриковичей.

«Одних отравили, других убили, и что последовало потом? — задается вопросом генеральный директор Международного фонда славянской письменности и культуры. — Талантливые люди пытались возглавить государство, но ничего не получилось. Только благодаря мощи, которую заложил Иоанн Грозный, выдержали то время, в семнадцатом было страшнее, потому что предательство совершилось при молчаливом согласии всего народа. Троцкий не зря писал в дневнике, что «будем полагаться на русскую сволочь и инертность масс». Он же писал, «если бы они подняли на щит кулацкого царя, то мы бы и двух недель не продержались бы». Враги нам сами подсказывают, что самое главное сейчас, на что нужно опираться. Все вопросы экономики, например, мы сейчас не решим. Но пока в России не будет Богом данных систем управления государством, будут одни беды. Сегодняшняя Украина — это следствие событий 1917 года. А нужно бороться с первопричиной, а не со следствием. Мы должны возвратить то, что было попрано, незаконно и нелегитимно. Не было поместного Земского собора, точнее он был в 1922 году во Владивостоке и подтвердил, что только монаршая власть является единственной законной властью на Руси. И даже по их либерально-социалистическим правилам никто референдума в России о прекращении монархии не проводил, нет, просто залили страну кровью. Мы должны отстоять светлую память государя. Он умер ради нас, мы тоже можем немного за него пострадать».

«Девять месяцев мы ведем активную компанию против этого фильма, собрано сто тысяч подписей, которые были отправлены и Наталье Поклонской, и в другие инстанции, включая Министерство культуры, и в прокуратуру. И сегодня — в день памяти Серафима Саровского — по всем городам России люди собираются на площадях, в храмах, проводят молебны, организуют пикеты, стояния против этого фильма, — прокомментировал ситуацию обозревателю телеканала «Царьград» руководитель движения «Царский крест» Александр Порожняков. — Это наглядно, наши оппоненты считают, что нас нет, но мы есть. Мы будем действовать и дальше, у нас впереди много памятных дат, мы готовы выходить, молиться. Конечно же, мы не станем вторыми Навальными и будем действовать в рамках закона и по-православному. Потому что мы — русские, мы — православные, и наше главное оружие — это молитва».

Хочется верить, что после столь мощного первого шага последуют и другие. Но такие, после которых слово и позицию православных услышат не только сами православные, но и то большинство, что номинально считает себя православным, но пока проходит мимо храмов. И особенно те, кто своими псевдокультурными поделками и политическими интригами хочет окончательно раздробить русский народ, убить в нем духовную и историческую память. Будьте смелее, братья и сестры, защитим государя!»

Так в приподнято-оптимистическом тоне о стоянии в Кадашах пишет журналист Алексей Топоров…

А народ, простой наш Православный Русский народ тяготел к нам. Да и как не тяготеть. Хоругвь Царя-Мученика, Серафим Саровский, Сергий Радонежский, огромные знамёна с иконой Святых Царственных Мучеников, с Пресвятой Троицей, Чёрно-Золото-Белове и знамя Последних Времён, которое как всегда в крепких руках держал Казак Луганский Валерий Александрович Левченко – и икона Царя-Мученика, которую держал Леонид Донатович, всё это говорило именно о Русском, Православном – истинно народном духе, который нельзя подменить ничем, никакими декларациями, заявлениями, программами, видеосюжетами, и т.д. и т.п.

И неподкупный голос мой был эхом Русского народа! – писал Пушкин – вот, вот, этот самый – неподкупный голос – сегодня и объединяет всех Русских монархистов, весь народ Русский – в стоянии за Веру и Отечество, в стоянии за Святого Царя-Мученика и его Семью. Битва будет долгой и трудной. Уверен, что мы победим, ибо теперь над нами развивается два главных наших знамени:

— Знамя Последних Времён – пять Ангелов, копьями Духа побивающие Зверя,

— и знамя с Нерукотворенным образом и тремя черепами, занявшими круговую оборону – и главным девизом наступающего – уже наступившего – грядущего времени – «Православие или Смерть!».

99-я годовщина убийства Царской Семьи

Вот и прошли Царские дни по всей стране. В ночь с 16 на 17 июля 2017 года по телеканалу «Спас» шла прямая трансляция ночной Литургии из Екатеринбургского Спаса на Крови. Я застал только конец Литургии и тот момент, когда архиереи, во главе с митрополитом Кириллом спускаются по красной дорожке лестницы вниз к гигантской толпе Православных, приехавших в Екатеринбург почтить память Святых Царственных Мучеников.

Вот архиереи торжественно выходят из храма, вот спускаются по ступеням, а внизу в тёмной Екатеринбургской ночи – свечи, свечи, свечи – тысячи, десятки тысяч свечей горят в темноте ночи – и вот, сейчас дадут команду и Крестный ход тронется и пойдёт преодолевать 29 километров до монастыря Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме…

Но в прямой трансляции из Екатеринбурга по «Спасу» идут какие-то провалы звука, какие-то сбои, помехи какие-то врываются в передачу. Но вот, вроде, восстановилось, вот девушка диктор в платке говорит нам:

— Мы ведём прямую трансляцию с Крестного хода Святых Царственных Страстотерпцев…, — и вдруг всё прерывается, эта симпатичная девушка-диктор пропадает, картинка резко меняется, Екатеринбурга больше нет, и нам уже почему-то показывают храм в Измайлово на Серебряном пруду… Причём безо всякого перехода, без заставки, а просто оборвали Екатеринбург и всё… То есть, кто-то дал приказ прекратить показ Екатеринбурга – прекратить немедленно!

Вы что, не понимаете, что вот-вот, скоро, наступит столетие Великого Октября! Столетие Великой Октябрьской Социалистической революции! А вы тут опять со своим Царём! Опять вы со своим Царём-Страстотерпцем не даёте людям спокойно жить, смотреть телевизор и спокойно, сосредоточенно молиться! Опять вы, опять орать!!! Прекратите, это безобразие! Прекратите эту вашу монархическую, эту вашу черносотенную, эту вашу русскую фашистскую пропаганду!!!…

И прекратили. Только не понимают, болезные, что монархического движения уже не остановить. Сегодня 17 июля 2017 года 99-я годовщина ритуального убиения Святой Царской Семьи – живьём умученных в подвале Ипатьевского дома…

Святые Царственные Мученицы, молите Бога о-о-о на-а-а-с!!!

Да, Монархизм теперь в России не остановить. Вот, например, 17 июля 2017 года, в понедельник Хоругвеносцы приняли участие в Царском Крестном ходе в Москве в Спасо-Андронниковом монастыре. После Божественной Литургии в древнейшем Московском храме Нерукотворенного образа примерно в 11.30 начался Крестных ход по большому периметру вокруг храма, возглавляемый его настоятелем игуменом Вячеславом Савиных. В Крестном ходе участвовали прихожане храма и представители различных Православно-Патриотических организаций.

Братчики Союза Хоругвеносцев развернули знаменитую хоругвь Святаго Царя-Мученика Николая II Александровича – ту, которая шла с нами все 25 лет наших ходов и шествий по Святой Руси, Сербии, Черногории, всему Православному миру…

А теперь 17 июля 2017 года совершили Крестный ход в Спасо-Андронниковом монастыре. Вот собрали Хоругви, подняли, построились и стоим, ждём, вот из храма после Литургии выходит Церковный Крестный ход – фонарь, крест, запрестольная икона Знамение Божией Матери, сосуд со Святой водой, священник с Крестом, священник с Евангелием, вот встали впереди, за ними хор, за хором мы – Хорувеносцы, прихожане храма, московская православная общественность, деятели монархических организаций: РИД, СПМ и другие. И пошли по большому периметру с молитвенными песнопениями.

Так идём в Москве, в одном из старейших монастырей священного города, там, где, начиная с 1917 года, когда власть в стране захватила изуверская богоборческая сатанинская секта, и начались в стенах монастыря – день за днём, ночь за ночью:

Расстрелы, расстрелы, расстрелы…,

Расстрелы по всей стране,

Кромсали Христово Тело,

И пили пепел в вине.

И реки, потоки крови,

Христовой крови моря

Лились в этот час неровен,

И захлёбывалась ими земля.

Стреляли в Екатеринбурге,

На Соловках, В Крыму,

В Одессе, в Санкт-Петербурге,

Вся Русь стояла в дыму.

Вся Русь шла кругами Ада,

Всё ниже и ниже вниз,

Ведь в эти владенья Гадовы,

Не нужно шенгенских виз.

Священники, гимназисты,

Студенты и юнкера

Стояли в той дымке мглистой

С вечера — до утра.

А бесы стреляли, стреляли,

Расстреливали подряд,

Кололи, рубили, сжигали,

И падал за рядом ряд.

И падали лучшие люди,

России Вечной сыны,

И головы их на блюде

Блудницы бесам несли.

Я вижу в ночи виденья:

Мгновенье остановись!

В Ивановом Откровеньи

Уходит Россия ввысь.

Мильоны уходят в Небо,

Там, где стоит Престол,

Там, где Вином и Хлебом

Дарит Предвечный Глагол.

Я вижу, вижу виденья,

Я вижу вся Русь в огне,

И всадник из Откровенья

Летит на Красном коне.

За ним три коня другие,

И трупы, трупы кругом,

Косы секут по выям

Головы топором…

Вот вырвался конь последний –

Скачет сквозь круговерть

Имя ему Конь Бледный

И всаднику имя – Смерть!

Но вижу я вдруг – икона

Встаёт на коней пути,

И с колокольным звоном

Легко нам её нести.

Торжественным Крестным ходом

Ангелов строй идёт,

И впереди народа

Царь Николай грядёт.

Мы победим, ребята,

Мы одолеем Ад,

Сам Государь Император

Возглавил Русский парад!

Да, совершенно неожиданно для всех, вдруг себя проявил Русский Православный Монархизм. В Екатеринбурге на 99-летие убиения Святых Царственных Мучеников в ночном Крестном ходе приняло участие 90 тысяч человек. Но не только в Екатеринбурге. Такие ходы были по всей стране. Вот и мы Хоругвеносцы провели в Москве Крестных ход вместе с духовенством и прихожанами храма Нерукотворенного Образа в Спасо-Андронниковом монастыре… Прекрасный был Крестный ход – и «Царю Небесный» пропели, и тропарь Царю-Мученику. Очень хорошее было, как говорилось на древнеславянском языке «вздушье», а по нашему современному русскому – «благодать»…

Представляю, что будет в следующем году – на 100-летие убиения Святых Царственных Мучеников. Вот тогда-то весь мир и увидит, что Россия как была монархической, так и осталась, и остаётся всегда… И все незримые оковы падут, и все химеры, и красные, и жёлтые, рассыплются, развеются и улетят, яко прах, яко дым, яко утренний туман…

Впрочем, надо, конечно, сделать ещё одно важное дело. Надо вынести «самого живого из всех живых» из Мавзолея, сжечь труп и забить его в пушечное жерло. Вот, например, Маяковский считал, что Ленин – Солнце! А по-моему:

Ленин больше похож на Луну,

Лысый череп поверхности лунной,

Он в Луну превратил всю страну,

Превратив её в Луно-Коммуну.

Он расстреливал, вешал и жёг.

Он живьём нас закапывал в землю.

Он попов зашивал в мешок

И бомбил древнерусский «Кремлин».

Он расстреливал, вешал и жёг,

Он топил иконы в сортире,

Он из родины сделал морг —

Смерть живую в подлунном мире.

Главный враг для него Христос,

Враг второй для него Россия,

Вся в венках из кровавых роз,

Русь стояла в чекистском тире.

Он Святого Царя убил,

Мстя России за старшего брата,

Говорят вот жесток ИГИЛ,

Не страшней большевистского ката.

Убивать, убивать, убивать!

Убивать и гнобить Россию,

Племя Русское истреблять

К нам явился этот «мессия».

А мы думаем выносить,

Или не выносить злодея,

Он кровь продолжает пить,

Становяся всё злей и злее.

Он теперь в Мавзолее спит,

Или делает вид, что дремлет,

Неподвижно, как труп, лежит,

Стережёт заклятую землю.

Да, теперь в Мавзолее он,

Стережёт, как Цербер, Россию,

Бальзамированный фараон,

Сатанинский Анти-Мессия.

Надо в пушку его забить,

Завернуть в кумачёвый прапор,

И пульнуть всю эту нежить,

Наведя ту пушку на Запад.

И над Русью взойдёт заря,

По пророчеству Серафима,

Русь опять обретёт Царя,

И святыми будет любима.

Надо сжечь его и забить

Чёрный пепел в мортиры жерло,

Бочку пороха залудить –

Бах! – И точка.

Химера «вмэрла»!

И простит нас тогда Господь,

Когда вынем мы труп из гроба,

За пролитую Лениным кровь

Поглотит его Тьмы утроба.

И когда от трупа зола,

Разлетится, как мрака скверна,

Вурдалака злые дела

Навсегда поглотит Inferno…

Да, да. Именно так. Или Царь Николай – или Ленин. Или Царство – или Преисподняя. Или Христос – или Сатана. Другого, как говорится, не дано. Наш выбор сделан.

Грядёт 100-летие ритуального убиения Святой Царской Семьи, оккупировавшей Россию Тайной Беззакония. Грядёт Царский Крестный ход – в ночь с 16 на 17 июля 2018 года.

Святый Царю-Мучениче Николае, моли Бога за нас!!!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич