Столетие явления Державной иконы Божией Матери и Чудотворная мироточивая икона Государя на Псковской земле

11 марта 2017 г. делегация Войсковой Православной Миссии, сопровождающая Чудотворную мироточивую икону Царя Николая, побывала в храме Успения Божией Матери с. Коростынь и в г. Старая Русса, православные паломники помолились в часовне Св. Николая Чудотворца и приложились к Старорусской иконе Божией Матери.

12 марта 2017 г. в неделю 2-ю Великого поста в главный воинский храм святого благоверного великого князя Александра Невского была привезена из г. Москва мироточивая Чудотворная икона Царя-Страстотерпца, в память о трагедии произошедшей 100 лет назад, когда в результате переворота, совершенного врагами и изменниками России, Государь Император Николай II был отстранен от власти.

Весь день люди приходили в храм, чтобы приложиться к святыне.

Так же в этот день, вечером, была совершена первая Пассия в Великом посту.

13 марта Чудотворная мироточивая икона Царя Николая была доставлена в Творожковский женский монастырь, сюда же прибыла на микроавтобусе из Москвы редакция православной народной газеты «Русь Державная» во главе с главным редактором Андреем Николаевичем Печерским. Москвичи привезли с собой список Державной иконы Божией Матери, неоднократно источавший миро и являвший по молитвам помощь и заступничество.

Утром 14 марта редакция газеты «Русь Державная» и православные миссионеры выехали в г. Дно, на место стоянки захваченного в результате военного переворота Императорского поезда.

14 марта 2017 года, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил чин основания храма в честь святых Царственны Страстотерпцев на станции города Дно, откуда начался страдальческий путь последнего Русского Императора.

Крестным ходом делегации приходов, многочисленные паломники во главе сонма духовенства прибыли к историческому месту у железнодорожной станции.

Его Высокопреосвященству сослужили наместник Свято-Благовещенской Никандровой пустыни игумен Спиридон (Иващенко), наместник Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря игумен Савва (Комаров), ответственный за Отдел по строительству и реставрации Псковской митрополии протоиерей Иоанн Муханов, заведующий канцелярией Псковской митрополии иеромонах Фома (Демчук) и многочисленное духовенство.

За богослужением молились Губернатор Псковской области Андрей Турчак, глава Дновского района Валентина Тюрина, Николай Костючков, игумении Псковских обителей и многочисленные верующие.

Перед началом чинопоследования митрополит Евсевий обратился ко всем собравшимся с приветственным словом и сказал: «Уважаемый губернатор Псковской области Андрей Анатольевич! Дорогие о Господе отцы, братья и сестры!

У нас сегодня особый, благословенный день, солнечный день. Благодарение Богу! Сегодня начало первого месяца весны, сегодня особый настрой у всех, кто пришел сюда. Сегодня мы вспоминаем особый печальный день для нашей России — отстранение от власти русского царя Николая II. Это скорбный день.

Все наши правители со дня образования Российского государства стремились укреплять государство, оберегать русский народ от всех врагов видимых и невидимых. Как могли – укрепляли, украшали, способствовали жизни нашего народа. И правление императора Николая также проходило в русле его предшественников от дней князя Владимира и святой нашей землячки, благоверной княгини Российской Ольги. Царь Николай утверждал, украшал, созидал, расширял Россию, заботился о народе. Но было и влияние особых мировых сил, которые как ураган настигли Россию, обезглавили ее, пообещав рай земной. Но, наверное, сами они не получат и рая небесного.

Казалось бы, город Дно в своем содержании обозначает какую-то глубокую низину, но мы видим, что сегодня взошло солнце. Это не только естественный ход, мы усматриваем здесь и духовное значение этого солнечного дня. То, что было в поношении, то, что было преследуемо и запрещено в течении семидесяти лет – имя императора Николая. В сегодняшний день Господь благословил сказать и обозначить его подвиг постройкой здесь храма-памятника в честь этого исповедника, великого мученика России, императора царя Николая. Это исторический момент, и пусть он будет обозначен в истории как начало нового времени, времени созидания, времени благополучия нашей родной России. Если она была обезглавлена и обесчещена, если Церковь Христова была поругана и были уничтожены ее служители и верующий народ, а наша интеллигенция дореволюционная попала в изгнание, то ныне с освящением сегодня фундамента под строительство храма-памятника в честь императора мученика Николая, начато с благословения Божия новое время, время созидания, укрепления, защиты. И что бы ни говорили о нашем императоре царе Николае, мы знаем одно – он был любящим свой народ, он был любящим Бога, он был привержен к святой православной вере своих предков и не изменил в трудную минуту русскому народу, своей русской Отчизне. Попросим же у Господа Его благословения на начало нашего строительства здесь на этом месте храма-памятника».

Затем был совершен чин основания нового храма, в котором испрашивается благословение Господне строящемуся дому Божию, а также его строителям. В ходе молитвословия фундамент будущего храма был окроплен святой водой, а в его основание Митрополит Евсевий и Губернатор Псковской области вложили закладные камни, а также закладную грамоту:

«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Божиею милостию!

Во утверждение Православия!

Сия благословенная грамота положена в основание Храма в честь святаго мученика Русского царя Николая II и его семьи на месте начала его страдальческого пути на станции Дно Псковской области.

В лето 2017 от Рождества Христова, 1-го/14-го марта, при Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, Митрополите Псковском и Порховском Евсевии, Губернаторе Псковской области Андрее Анатольевиче Турчаке.»

По окончании, Псковский Архипастырь поблагодарил всех за совместную молитву и особо отметил: «Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры и все православные, которые сегодня на этом месте! Сейчас мы посадили живое древо, основали строящийся храм в честь благоверного императора российского, мученика Николая и его венценосной семьи. Мы посадили древо, которое должно быть живым и плодоносящим. Но каждый из нас должен иметь свое участие в строительстве этого храма. По возможностям, по силам принесите свое усердие, свое сердце, как любовь к нашей России, как любовь к нашим благочестивым родителям. И дай Бог, чтобы это строительство было благополучно, приятно, памятно, послужило бы на пользу всем и ныне живущим, и нашим потомкам. Доброго здоровья всем вам, с праздником сегодня и с грядущим праздником в честь прославления чудотворного образа нашей Русской земли Матери Божией, именуемой «Державная». Храни Господь!»

Затем ко всем собравшимся обратился Губернатор Псковской области Андрей Анатольевич Турчак, который в своем приветственном слове поздравил всех собравшихся и сказал: «Историческое значение того действа, которое мы сейчас совершили, сложно переоценить. Оценку этому безусловно дадут следующие наши поколения. По историческим меркам сто лет достаточно небольшой период, но в эти сто лет вместилось столько событий, которые выпали на долю нашей страны, нашего региона, города Дно, событий разных, зачастую событий, от которых волосы встают дыбом, которые враз перечеркнули судьбы и жизни многих-многих семей и многих поколений наших россиян. Очень рад сегодня находиться вместе с вами, хочу поблагодарить Вас, Владыка, за то, что пригласили, дали возможность поучаствовать, хотел бы сегодня выразить слова особой благодарности нашим попечителям и, Николай Дмитриевич, в первую очередь Вам. Спасибо огромное! Уверен, что мы справимся со всеми сроками, которые стоят, понимаем, что к следующему лету на этом месте должен быть храм и мы должны все вместе еще раз, чуть больше чем через год, собраться и принять участие уже в его открытии. Хочу пожелать всем мира, добра, чтобы на этом месте и в самом городе Дно на веки поселилась вера, надежда и любовь. С праздником вас, дорогие друзья! Еще раз – мира и добра!»

При внесении иконы Государя на место закладываемого храма, небольшая струя мира появилась поверх стекла иконы, с правой стороны. Как будто сам Император пролил слезу спустя 100 лет после столь трагичных событий.

15 марта 2017 года, в день столетия явления иконы Божией Матери «Державная», митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил Божественную Литургию в Спасо-Елеазаровском женском монастыре.

Перед началом богослужения в Трехсвятительский собор обители из храма Державной иконы Божией Матери Спасо-Елеазаровского монастыря крестным ходом была принесена Державная икона Божией Матери, написанная по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и принимавшая участие во Всероссийском крестном ходе 2007 года. Также в этот день в обитель был привезен мироточивый образ святого мученика царя Николая II.

По отпусте Божественной Литургии Псковский Архипастырь возглавил праздничный молебен, в завершение которого прочел молитву Усердной Заступнице рода христианского, испрашивая Ее защиты и помощи всем молящимся. Затем было пропето величание Пресвятой Богородице и провозглашены традиционные многолетия.

Затем Владыка митрополит сказал: «Всечестные отцы наместники, всечестные матери игумении, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! У нас сегодня особый благословенный день – сегодня мы прославляем образ Пречистой Девы Марии, явленный нашей родной России в день отстранения от власти царской нашего Императора Николая II.

Многие святые люди говорили о России как о доме Пречистой Девы Марии. Почему? Да потому что Матерь Божия не оставляла России еще со дня Крещения русского народа по повелению благоверного равноапостольного великого князя Владимира. С тех пор и по сей день Матерь Божия в нашем русском доме, охраняя Своим покровом, Своею ризою наипаче Своею любовью нашу Россию.

Вспомним историю нашей Родины – во многие лютые, страшные, опасные годы Матерь Божия являла Свою милость: и во время татаро-монгольского ига, и во время нашествия шведов, ливонцев, поляков, которые стремились нашу Русь уничтожить, а нашу веру святую православную удалить от России. И новое время, революционное, страшное время разрухи, уничтожения и народа нашего, и культуры нашей, и даже святых мест, Матерь Божия все равно не оставила нашей родной России. После того, как насильно удалили нашего русского Императора царя Николая, в это же время, в этот же день в пригороде Москвы, в селе Коломенском тогда, а теперь это уже и Москва, в Казанском храме была обретена, явлена икона Божией Матери и названа «Державная», потому что на ее явленном чудотворном образе были знаки царской власти державы Российской. И несмотря ни на какие гонения и уничтожения, Матерь Божия осталась с нами. Она не осталась где-то в одном месте, теперь Она прославляется по всей России. И к нам пришел этот образ. Он не простой. Этот образ вместе с другими иконами по благословению святейшего Патриарха Алексия II посетил нашу Россию со всех сторон – и с севера, и с запада, и с востока, и с юга. И потом уже прибыл к нам, как дар нашей Псковской земле и покойной игумении Елизавете.

Мы вчера отмечали печальное столетие отстранения от власти царской нашего императора Николая II, а сегодня, благодарение Богу, мы чтим явление в самом сердце нашей России, во граде Москве Богоматери «Державная». От нее происходили и происходят чудеса. Об этом велась запись тогда. Когда Церковь гонима была от богоборческой власти, все было скрыто, некоторое время было неизвестно ее местонахождение. Но в девяносто пятом году прошлого столетия она была найдена в домовом храме издательства журнала Московской Патриархии. Там был храм домовый в честь преподобного Иосифа Волоцкого, в алтаре которого и находился этот чудотворный образ, как бы скрытый от тех богоборцев, которые разрушали наши святыни. А затем уже, когда мы получили свободу в служении, в молитве и вере нашей, этот образ был возвращен Святейшему Патриарху Московскому, он снова был принесен в Казанский храм города Москвы, на месте, некогда именовавшемся селом Коломенским. И с этого образа было написано девять копий, и с этими иконами в 2007 году был совершен крестный ход вокруг России. Один из этих образов Богоматери был доставлен и на нашу Псковскую землю. Первые несколько лет он находился в часовне, которая построена уже при нас на вокзале нашем железнодорожном, а затем была принесена сюда и стала святыней нашей Спасо-Елеазаровской обители. В честь этого чудотворного образа затем здесь был поставлен, хотя и небольшой, храм в честь Державной Божией Матери, где теперь пребывает эта святыня.

Благодарение Богу, что мы с вами под покровом Пречистой Девы Марии, что мы имеем Заступницу Усердную для нашей России, для нашей веры, для нашей Церкви. И пусть Матерь Божия удержавит нашу родную землю Россию от всякого врага и супостата, от разрушителей нашей веры и наших святынь. И да будет Она помощницей каждому из нас на пути нашей земной жизни, чтобы нам не заблудиться на этом пути, чтобы нам сохранить путь от земного к небесной жизни под покровом Пречистой Девы Марии при заступничестве Божиих угодников Русской земли, чтобы и нас Господь помиловал и сохранил. Чтобы Он невредимо сохранил нашу Церковь, нашу веру и нас с вами и привел бы нас к чистоте нашей жизни, чтобы не лишиться нам и вечной радости вместе со святыми. С праздником вас, дорогие!».

По окончании богослужения в знак архипастырского благословения и в память о молитвенном торжестве всем богомольцам были вручены книги и иконы Державной Божией Матери.

15 марта была совершена торжественная закладка Поклонного креста в Пскове в память о страданиях нашего Царя-Страстотерпца и разрушенной врагами и изменниками Российской Империи.

Россия находится вспоминает столетие трагической даты – февральского государственного переворота. В результате действий заговорщиков, которые справедливо можно расценивать как национальное предательство, Император Николай II был отстранен от власти. Это событие, произошедшее в Пскове, изменило ход не только русской, но и всей мировой истории. Была разрушена российская, веками созидаемая государственность, русский народ встал на путь бедствий и мученичества.

Пройти мимо такой даты с безразличием, не отметив ее особым памятным знаком, невозможно. Приходом храма св. благоверного князя Александра Невского в г. Пскове во главе с настоятелем протоиереем Олегом Тэором совместно с Фондом Владимира Храброго (г. Москва), Псковским региональным отделением СКВРиЗ, Калужским региональным отделением СКВРиЗ и общественной организацией г. Пскова «Историческая память» было принято решение — установить в 2017 года белокаменный Поклонный Крест с резными рельефными изображениями Распятого Господа Иисуса Христа и предстоящих Ему святых Страстотерпцев Царя Николая и Царевича Алексия и соответствующей надписью на обороте Креста — в знак глубокой сердечной скорби о произошедшей трагедии и, одновременно, надежды на возрождения нашего Отечества, Святой Руси.

Глубоко символическим является место, избранное для постановки Поклонного креста – монастырь Пантелеймона (Дальнего или на Бору). Монастырь упоминается с тринадцатого века. Отсюда открывается древний русский город Псков, начало начал Русской Православной цивилизации, здесь псковичи встречали и провожали самых почетных гостей. Удивительным является и то, что на этом месте в 1906 году благодарные псковичи возвели башню-звонницу в память о посещении Пскова Государем Императором Николаем Александровичем и Государыней Александрой Федоровной в 1903 году.

Именно здесь, через сто лет после февральской трагедии 1917 года, перед лицом новых опасностей и вызовов ХХI века мы обозначаем вектор своего выбора – остаться верными своей вере, своей традиции, своей истории.

На освящение начальником Войсковой Православной Миссии Игорем Евгеньевичем Смыковым была принесена почитаемая всем православным миром чудотворная мироточивая икона Царя-Мученика Николая.

Торжественная закладка Поклонного креста и принесение чудотворной мироточивой иконы благословлены Его Высокопреосвященством Митрополитом Псковским и Порховским Евсеевием.

16 марта 2017 г. Чудотворная мироточивая икона Царя Николая посетила храм Преображения Господня в с. Вехно.

17 марта 2017 года, по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия, в Свято-Тихоновский собор г.Великие Луки доставлена чудотворная мироточивая икона святого мученика страстотерпца царя Николая II.

Торжественную встречу святыни возглавил настоятель Свято-Тихоновского собора иерей Александр Кононенко в сослужении соборного духовенства.

В Великие Луки чудотворную икону доставил руководитель Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков. Икону в Свято-Тихоновский собор сопровождал помощник управляющего Великолукской епархии по взаимодействию с государственными и общественными организациями иерей Александр Петряков.

Правящему архиерею была вручена памятная медаль «И. Д. Волков. За верность Присяге».

Святыня была доставлена из с.Вехно, где 16 марта пребывала для молитвенного поклонения верующих в храме Преображения Господня.

Под колокольный звон и молебное пение святому благоверному царю и страстотерпцу Николаю чудотворную икону крестным ходом обнесли вокруг храма, торжественно внесли в собор и установили на центральный аналой. Перед святыней клириками собора был совершен молебен с чтением акафиста, по окончании которого состоялось помазание освященным елеем.

Напомним, что первообраз московской мироточивой иконы царя-мученика был написан в 1996 году в Калифорнии (США) иконописцем Павлом Тихомировым по заказу основательницы Общества почитателей Дворянства. Государь изображен в священных коронационных одеждах, с крестом на груди и знаками царского достоинства — со скипетром и державой в руках. В верхних углах иконы клейма с изображениями святого праведного Иова Многострадального, в день памяти которого 6/19 мая 1868 года родился государь, и святителя Николая, в честь которого Он был крещен. Внизу подпись: «Сия святая икона написана к прославлению Царя-Мученика в России» (Царственные страстотерпцы были прославлены Русской Церковью Заграницей в 1981 году, а Русской Православной Церковью Московского Патриархата в 2000 году).

В 1997 году цветные литографии этой иконы были привезены из США в Россию и разошлись по православным приходам и семьям. Одна из них, подаренная москвичу Олегу Ивановичу Бельченко, источила миро в день годовщины октябрьского переворота 7 ноября 1998 года. С того времени благоуханное миро начало ежедневно истекать от образа. Особенно сильно благоухание и мироточение иконы происходит в памятные дни царской семьи. Миро зачастую истекает не только от иконы, но и поверх стекла киота.

В 1990-е годы икона еще не канонизированного Русской Православной Церковью государя приносилась во многие храмы по благословению трех старцев — духовника Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Кирилла (Павлова), протоиерея Николая Гурьянова с острова Залит и Валаамского старца иеросхимонаха Рафаила (Берестова).

В 1999 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II икона царя-мученика приняла участие в крестном облете по периметру границ бывшей Российской Империи.

14 марта 2000 года икона святого мученика страстотерпца царя Николая II провожала в последний путь десантников Псковской 6 роты, которые 1 марта вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом.

9 мая 2016 года чудотворную икону в рядах «Бессмертного полка» в Симферополе пронесла прокурор Республики Крым Наталья Владимировна Поклонская.

Икона была принесена более чем в пятьдесят епархий и ряд стран: Германию, Австрию, Сербию, Францию, Черногорию, Грецию. С чудотворной иконой связаны исцеления людей от разных недугов и разрешение сложных жизненных ситуаций. О святом образе сняты документальные фильмы и изданы книги. В последние годы икона пребывает в России и хранится представителями Войсковой Православной Миссии.

24 – 25 марта 2017 г. Чудотворная мироточивая икона Царя Николая пребывала в воинском храме Святого Александра Невского.

Настоятелю храма митрофорному протоиерею о. Олегу Тэору начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков вручил памятную медаль «И. Д. Волков. За верность Присяге», посвящённую памяти генерал-лейтенанта Ивана Дмитриевича Волкова, начальника Петроградского окружного жандармского управления.

Медаль учреждена Ассоциацией ветеранов боевых действий, органов внутренних дел и внутренних войск России по инициативе Войсковой Православной Миссии.

Памятная медаль была подписана председателем Правления Ассоциации генерал-лейтенантом внутренней службы В.Б.Турбиным.

Также от коллектива Войсковой Православной Миссии в дар главному воинскому храму Святого Князя Александра Невского г. Пскова был преподнесен список Себежской иконы Божией Матери (иконописец Наталья Дмитриева, г. Юрьев – Польский).

Себежская икона Божией Матери является хранительницей Северо – западных русских рубежей и покровительницей Русских воинов.

В Русском народе ширится осознание и почитание подвига Святого Царя – Мученика Николая Второго Александровича, Его Семьи и Слуг за Грядущую Россию.

Прот. Николай Гурьянов. В 1997 году одна женщина спросила батюшку: «Батюшка Николай, кто будет после Ельцина? Чего нам ждать?». – После будет военный – ответил Батюшка. – А что дальше-то будет? – вновь спросила женщина. – После будет Царь Православный! – сказал отец Николай.

Схимонах Антоний (Чернов), душеприказчик и келейник владыки Феофана [Ему же принадлежит следующая запись слов Архиепископа Феофана: «Владыку Феофана спрашивали: «Будет ли последний Русский Царь Романовым?» На что архиепископ от себя уже отвечал: «Он не будет Романовым, но по матери он будет из Романовых, он восстановит плодородие Сибири…» [Схиигумен Херувим (Дегтярь). Великий старец схиархимандрит Лаврентий (Проскура). С. 24-25]] (1991): «В последние времена, рассказывал владыка, в России будет монархия. Это вызовет во всем мире враждебную реакцию. Враги поползут на Россию яко прузи (саранча — Сост.). «Разве это война? — вопрошал владыка Феофан. — Вот будет война, когда на Россию весь мир вооружится». И действительно, антихрист представит Россию как врага мира, ибо она объявит себя Православной, когда Православие исчезнет (в др. странах — Сост.)» [«Московский литератор». 1991. N 19. С. 7].

И.А. Ильин: «Это есть великая иллюзия, что «легче всего» возвести на Престол законного Государя. Ибо законного Государя надо заслужить сердцем, волею и делами. Мы не смеем забывать исторических уроков: народ, не заслуживший законного Государя, не сумеет иметь его, не сумеет служить ему верою и правдою и предаст его в критическую минуту. Монархия не самый легкий и общедоступный вид государственности, а самый трудный, ибо душевно самый глубокий строй, духовно требующий от народа монархического правосознания. Республика есть правовой механизм, а монархия есть правовой организм. И не знаем мы еще, будет ли русский народ после революции готов опять сложить в этот организм. Отдавать же законного Государя на растерзание антимонархически настроенной черни было бы сущим злодеянием перед Россией. Посему: да будет национальная диктатура, подготовляющая всенародное религиозно-национальное отрезвление!» [«Слово». 1991. N 8. С. 83]

Архиепископ Аверкий Таушев (1973): «Призрак Православной России с Православным Царем во главе, однако, до сих пор страшит врага Божия и врага человеческого спасения — диавола, который боится, как бы она не воскресла вновь, и он продолжает всячески клеветать на нее, стремясь как можно больше очернить все ее прошлое, в расчете, что найдутся люди, которые поверят клевете и воспрепятствуют восстановлению ее» [Архиеп. Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия. Т. III. С. 390].

Фоторепортаж Александра Зверева, ВПМ, и пресс-служб Псковской митрополии и Великолукской епархии.