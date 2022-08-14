Либертарианца из Красноярска Станислава Рудковского избили в Праге за поддержку Украины, сообщил он в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По словам активиста, он зашёл в бар, где отдыхали чешские националисты, сторонники политики Путина. Он высказал им замечание из-за нацистских лозунгов и тут же получил кулаком в глаз.

«Они орали, что я предатель и против единства славян», — цитирует (https://t.me/svtvnews/12955) активиста канал SVTV NEWS.

В комментариях в обсуждении под постом Рудковский добавил: «в большинстве своем чехи — прекрасные люди»

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