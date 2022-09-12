США возмущены ударами по украинской инфраструктуре

По словам официального представителя Государственного департамента США Неда Прайса, именно атаки со стороны ВС РФ стали причиной массового отключения электричества в Украине.

«Мы осуждаем российские авиаудары по критической инфраструктуре Украины, которые оставили тысячи мирных жителей без электричества и чистой воды», – написал Прайс.

Что-то не припомню чтобы США осуждали Украину за энергетическую и водную блокаду Крыма. Или осудили ВСУ за удары по инфраструктуре Донбасса, которые происходят каждый день. Это же другое, понимать надо! Лицемерие – характерная черта «западных партнёров».

Тем временем, как сообщает Reuters, Харьков снова обесточен. Неужели через 6 месяцев СВО в Москве наконец-то поняли что для победы над врагом нужно уничтожать его инфраструктуру – электростанции, мосты, узловые железнодорожные станции, тоннели? Лучше поздно чем никогда.

И вообще, если что – ВСУ сами обстреливают украинские электростанции 😉