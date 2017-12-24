США приняли решение продолжать усиление армии Украины

В пятницу, 22 декабря 2017 года, представитель госдепартамента Хезер Науэр сообщила миру ожидаемую «новость». По ее словам, Вашингтон принял решение поставлять оборонительное вооружение для украинских ВС.

Чиновник отметила в своем заявлении, что поставки носят исключительно «оборонительный характер», и Штаты хотят усилить армию Украины, чтобы та могла защитить целостность своей территории и государственный суверенитет.

Госдеп уверяет, что решение помощи Киеву было основано на желании долгосрочного усиления оборонительных возможностей «незалежной». В принципе, этому можно было бы и поверить, если не одно весомое «но»:

Ранее администрация Дональда Трампа, по данным американской прессы, заявила, что в Украину также будет поставляться летальное вооружение, в том числе ракетный комплекс Javelin.

Также, исходя из более ранних сообщений Штатов, теория об «исключительно оборонительном характере» выглядит как-то нелепо и наигранно. Быть может, Белый Дом искренне полагает, что за столько лет их не раскусили, однако это не так.

На протяжении уже долгих лет Украина делает исключительно то, что говорит им Вашингтон. Очевидно, что и официальное перевооружение Штатами – не усиление обороноспособности. Это ход, просчитанный на несколько шагов вперед.

Белому Дому крайне выгодно, чтобы армия Украины была более-менее боеспособна и вполне могла в будущем выполнять их распоряжения. Ни для кого не секрет, что вся политика Киева строго соответствует западному плану.

Конечно, Госдеп заявляет, что Штаты являются строгими сторонниками соблюдения и поддержания Минских договоренностей, но так ли это на самом деле? Как минимум, очень спорно и сомнительно. Поэтому и вся картина поддержки и обеспечения Америкой Украины тоже не столь радужна. Американцы явно лгут, прикрываясь желанием помочь, делая противоречивые заявления, они поставляют Киеву орудия смерти.

Вашингтон кормит агрессивно настроенных дикарей. В том положении, каком сейчас находится Украина, сильная армия – явно не то, чем она должна обладать. Тот же ракетный комплекс Javelin Белый Дом называл весьма серьезным оружием и заявлял, что наличие такого вооружения в «руках» Киева не может ассоциироваться с мирными намерениями.

Константин Плеханов

Специально для ИА «Русские Новости»