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США предоставят Украине Зенитно-ракетный комплекс NASAMS

Автор: Максим Сливко
Зенитно-ракетный комплекс NASAMS
Зенитно-ракетный комплекс NASAMS

США предоставят Украине зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности NASAMS в ближайшие месяцы.

Об этом заявил замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кол, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Зенитно-ракетный комплекс NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – это мобильная система противовоздушной обороны, которая используется для уничтожения целей на малых и средних высотах при любых погодных условиях. Общая сумма стоимости комплекса достигает 64 миллионов долларов.

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