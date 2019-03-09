США обрадованы непризнанием Белоруссией Крыма, как частью России

США приветствует и поддерживают принципиальную позицию Белоруссии о непризнании российской юрисдикции над Крымом. Об этом в интервью, размещенном на портале tut.by, заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент.

По его словам, «в последние годы мы слишком часто видим, как Россия использует свои отношения с бывшими советскими республиками для продвижения своих интересов им в ущерб».

Джордж Кент подчеркнул, что США не просят официальный Минск делать выбор между Россией и Западом. «Поддержка независимости и суверенитета Белоруссии и всех других постсоветских стран является давней политикой Соединенных Штатов. Мы считаем, что Белоруссия должна быть свободна в выборе своей судьбы и направлений развития. Это же касается и ее отношений с соседями», — подчеркнул он.

Кроме того, дипломат отметил, что США готовы рассмотреть вопрос о полном снятии санкций в отношении Белоруссии, если официальный Минск сделает шаги в сфере демократии и прав человека. Он отметил, что «изначально санкции были вызваны озабоченностью нарушениями прав человека и демократических принципов». «В октябре прошлого года США продлили режим временной приостановки санкций в отношении девяти белорусских компаний не на шесть месяцев, как делалось ранее, а на двенадцать», — сказал он, добавив, что при принятии решения об увеличении этого периода правительство США учитывало многие факторы, в том числе в целом позитивный подход белорусских властей к свободе собраний на протяжении ушедшего года.

Имеется в виду, что президент Белоруссии Александр Лукашенко во время «Большого разговора» с представителями СМИ и экспертами заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным признание Крыма частью РФ. По мнению белорусского лидера, признание или непризнание полуострова российским ничего не изменит. При этом белорусский лидер отметил, что благодарен Путину «за его понимание моего положения».