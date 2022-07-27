США направили в сторону Тайваня авианосную группу в связи с возможным визитом на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Американский атомный авианосец «Рональд Рейган» и его ударная группа, включающая эсминец и крейсер с управляемыми ракетами, вышли из Сингапура 25 июля и направились в Южно-Китайское море на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином из-за поездки спикера. Американские военные не раскрыли свой конечный пункт назначения, но маршрут приведет авианосную группу к Тайваньскому проливу, «если она продолжит движение в том же направлении».

Напомню, Пекин в случае возможного визита Нэнси Пелоси на Тайвань угрожает «принять решительные меры против вмешательства извне». При этом, по заявлению китайского минобороны «наша армия не будет сидеть сложа руки». США дергают тигра за усы…