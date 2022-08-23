США идут к третьей мировой войне и даже не понимают этого

США идут к третьей мировой и даже не понимают этого. Такой вывод делается в статье Роберта А. Мэннинга для американского издания The Hill.

Автор статьи отмечает, что Вашингтон ведет опасную политику «стратегической неопределенности». Внешнюю политику США преследует один тревожный вопрос: какова окончательная цель американской стратегии?

Послушай Белый дом, так выходит, что главная его цель — коалиция единомышленных демократий, которая будет жить долго и счастливо, а державы противоположных взглядов (например, Россия и Китай) либо признáют верховенство США, либо смирятся со сменой режима. И неважно, что по данным Freedom House, мировые демократии уже почти два десятилетия как пребывают в упадке и что политическая система США сломалась, не работает, накалена до предела и вообще в смертельной опасности.

Трудно назвать стабильным и процветающим миропорядок, где крупнейшая торговая держава и экспортер капитала, а также две зрелые ядерные державы оказались в изоляции, вне каких-либо рамок и гарантий, которые бы учитывали их интересы. Возьмите хотя бы боевые действия на Украине и напряженность вокруг Тайваня — обе эти нестабильные ситуации чреваты прямыми конфликтами с Россией и Китаем соответственно.

Эту сложную ситуацию, которая вот-вот выйдет из-под контроля, с присущей ему проницательностью подытожил бывший госсекретарь Генри Киссинджер в недавнем интервью The Wall Street Journal: “Мы оказались на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые сами отчасти создали, не представляя ни чем это закончится, ни к чему должно привести”.

Нынешнее геополитическое положение напоминает прелюдию к Первой мировой. То было тоже время беспрецедентной глобализации — а также ошибок и просчетов крупных держав. От искры — убийства австрийского эрцгерцога Фердинанда — вспыхнул пожар. Полыхнет ли от Украины или Тайваня?

На мой взгляд Роберт А. Мэннинг немного лукавит. Конечная цель США – сохранить однополярный мировой порядок, в котором Соединенные Штаты доминируют, опираясь на военную силу и доллар в качестве мировой резервной валюты. Но сил на удержание ситуации у США уже не хватает. Отсюда судорожные усилия по созданию «коалиций демократий» и попытки поджечь конфликты для ослабления конкурентов. Мир меняется и США отчаянно сопротивляются неизбежным переменам.