Горячие точки

США готовы воевать с Россией до последнего украинца

Автор: Максим Сливко



Циничная откровенность: США готовы воевать с Россией до последнего украинца

Сенатор США Линдси Грэм: “Мне нравится путь, по которому мы идем. Пока мы помогаем Украине оружием, в котором она нуждается, и экономической поддержкой, она будет бороться до последнего человека.

Украинцам рассказывают приятные слуху вещи вроде того что они сражаются за свободу, независимость и право стать частью Запада. Обещают включить их в «золотой миллиард». Но потом.

На языке спецслужб это называется «использование полезных идиотов».

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