США для отработки борьбы с С-300 меняют план совместных учений с Украиной

8 октября командование ОВВС НАТО в Европе благодаря любезному приглашению руководства Украины приступило к проведению над украинской территорией оперативных мероприятий в рамках учения «Чистое небо-2018».

Сценарий учения был сформирован и утвержден руководством альянса еще в начале года. Но, в соответствии с информацией источника из Вооруженных Сил Украины, в течение октября в планы проведения учения «Чистое небо-2018» по предложению американской стороны были внесены значительные изменения, расширившие диапазон решаемых задач.

В частности, американцы обратились с просьбой к руководству украинского военного ведомства, привлечь к составу участников учения со стороны ВСУ максимально возможное количество сил и средств противовоздушной обороны. В большей степени США интересуют ЗРК С-300 различной модификации.

В соответствии с первоначальным вариантом сценария учения командование ОВВС НАТО решение задач преодоления зоны ПВО предусматривало, но им уделялось далеко не первостепенное значение. В самый последний момент по решению американской стороны эти задачи стали чуть ли не главными. И если ранее, в соответствии с замыслом, к учению привлекались только отдельные зенитные ракетные части и подразделения ВСУ, то по дополнительному решению генерального штаба ВС Украины с 9 октября в интересах учения задействуются практически все силы и средства украинской ПВО. А экипажи американских ВВС планируется использовать в зонах действия украинских ЗРК С-300.

Вероятно, такие изменения в сценарий учения внесены американской стороной в связи с переброской Россией своих зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию. В связи с этим командование ВВС США в рамках учения в небе над Украиной решило использовать возможности для тренировки своих летчиков по отработке тактики действий против этих ЗРК. Причем планируются не только полеты американских ВВС в зонах действия ЗРК С-300, но и тщательный послеполетный анализ состоявшегося противоборства между силами и средствами ВВС и ПВО с изучением записей «отражения воздушного налета» средствами визуального контроля пунктов боевого управления и РЛС украинских комплексов С-300, а также непосредственное собеседование американских летчиков и офицеров ВСУ – специалистов по применению этих средств ПВО.

Американцы и ранее решали задачи по преодолению системы ПВО с включенными в ее структуру ЗРК типа С-300, как это было на учениях в Греции. Но, по мнению многих опытных специалистов ВВС США, во-первых, комплексы немного разные, а главное, тактика применения ЗРК тоже может быть другой.

Командование ВВС США считает, что расчеты ПВО из Украины владеют тактикой боевого применения ЗРК С-300 еще советского, максимального по эффективности уровня, которая схожа с российской. Однако, в связи с целым рядом объективных и субъективных обстоятельств украинские зенитчики уже давно лишены возможностей практических тренировок с проведением реальных пусков. Отсутствие должного опыта иногда приводит к страшным последствиям. Вспомним, например, как был сбит летевший из Израиля в Россию «Боинг». Тем не менее, американцы надеются на получение нового опыта действий авиации в зонах «работы» ЗРК С-300, который, повидимому, срочно понадобился в связи с переброской российских ЗРК в Сирию.

К слову, обучать сирийские расчеты С-300 будут офицеры ВС РФ, которым по логике командования ВВС США обучаются по той самой советской «школе» применения ЗРК, как и украинские специалисты.

Однако, необходимо отметить, что в этом они почти наверняка ошибаются, ведь у российских ПВОшников, в отличие от украинских, нет проблем с боевой учебой в условиях близких к боевым. Да и так называемая советская школа уже давно усовершенствована и превратилась в более эффективную российскую и это факт, которому нельзя не верить.

Время покажет, кто выйдет победителем в возможном противостоянии в Сирии: израильские (НАТОвские) самолеты или российские ЗРК С-300. А столкновение между ними непременно состоится, ведь ни Израиль, ни США вместе со своими союзниками, ни, тем более, Сирия уступать друг другу не собираются.

Полностью удовлетворить запрос американской стороны по проведению учений в условиях максимально приближенных к боевым командованию ВСУ не удалось. Дело в том, что большинство украинских комплексов не боеготовы и уже давно требуют капитального ремонта. Ракеты к ним вообще даже трогать опасно – сроки эксплуатации давно закончились и подлежат утилизации. Но и на это нет денег, поэтому склады, где они хранятся крайне опасны и, более того, на них может «неожиданно» произойти пожар.